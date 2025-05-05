Halkbank'tan Çocuklara Finans Eğitimi - Son Dakika
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Halkbank'tan Çocuklara Finans Eğitimi

Halkbank\'tan Çocuklara Finans Eğitimi

Halkbank, 'Üç Kumbara' oyunu ile çocuklara erken yaşta finansal bilinç kazandırmayı amaçlıyor.

05.05.2025 18:58
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Halkbank Çocuk Tiyatrosunun, çocuklara erken yaşta finansal bilinç kazandırmak amacıyla hazırladığı "Üç Kumbara" tiyatro oyununun prömiyeri gerçekleştirildi.

Halkbanktan yapılan açıklamaya göre, finansal okuryazarlığı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmayı hedefleyen banka, bu alandaki çalışmalarına çocukları da dahil etmek amacıyla proje hazırladı.

Proje kapsamında, 6-12 yaş arası çocuklara erken yaşta finansal bilinç kazandırmak amacıyla Halkbank Çocuk Tiyatrosunca sahnelenen "Üç Kumbara" tiyatro oyununun prömiyeri, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde yapıldı.

Yönetmenliğini Hakkı Ergök'ün üstlendiği, Azra Akın'ın da rol aldığı oyun, tasarrufu, paylaşmayı ve bilinçli harcamayı eğlenceli bir dille anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları kaydetti:

"Bugünün çocukları, yarının tasarruf eden, üreten, paylaşan bireyleri olacak. Halkbank olarak bu bilinçten hareketle finansal okuryazarlığı yalnızca sayılar üzerinden değil, hayatın içinden değerlerle anlatıyoruz. 'Üç Kumbara' projesi, geleceği şekillendirecek bilinçli nesiller yetiştirme vizyonumuzun bir parçasıdır. Tiyatroyu seçmemizin nedeni, çocuklara hayat boyu yanlarında olacak bir farkındalık kazandırmaktır. Ekonomik refahın temeli, erken yaşta atılan sağlam adımlarla başlar. Bu adımı çocuklarımızla birlikte atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Azra Akın da oyunda anne karakterinde yer aldığını belirterek, "Bu proje hem çocuklara hem de ebeveynlere biriktirme, harcama ve paylaşma konularında çok güzel mesajlar veriyor. 'Üç Kumbara', verdiği mesajlar kadar bu mesajları anlatış biçimiyle de özel bir oyun. Bu anlamlı sürecin bir parçası olarak Türkiye'nin pek çok şehrinde çocuklarla bir araya gelecek olmanın heyecanı içindeyim." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Hakkı Ergök ise hazırlık süreciyle ilgili, "Oyun üzerine çalışırken, çocuklara seslenmenin sorumluluğunu derinden hissettik. Amacımız soyut görünen finansal kavramları onların dünyasına uygun, eğlenceli ve öğretici bir anlatımla sahneye taşımaktı. Hem pedagojik hem de sanatsal olarak titiz bir hazırlık süreci geçirdik. Ortaya çıkan işin çocuklara katkı sunacak olması, bu sürecin en değerli karşılığı oldu." açıklamasını yaptı.

Bu ay 87. yaşını kutlayacak Halkbank, "Üç Kumbara" oyununu yıl boyunca Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Sakarya ve Tekirdağ illerini kapsayan geniş çaplı bir tiyatro turnesiyle daha fazla çocuğa ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halkbank'tan Çocuklara Finans Eğitimi - Son Dakika

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