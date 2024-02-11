AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Konyalılar Sanayici ve İş İnsanları Derneği\'nde konuştu

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Konyalılar Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin üyeleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Dağ, "Bu iş ateşten gömlek giymek gibidir. Biz bu ateşten gömleği giymeye talip olduk. İşimizin zor ve meşakkatli olduğunu da biliyoruz. Vaktimizin işimizden az olduğu da biliyoruz. Ama bu şehrin 5, 10 yıl daha kaybetme lüksü yok" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Konyalılar Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin üyeleri ile bir araya geldi. Programda İzmir için yaptığı çalışmaları anlatan Dağ, "Her zaman sizlerle omuz omuza çalışmanın gururunu yaşıyorum. Biliyorsunuz ki yıllarca bu şehre hizmet etme gayreti içinde olan bir kardeşiniz olarak yereldeki sorunlara her zaman kulak verdik çözmeye gayret ettik. Bu hükümetin yaptıkları icraatlar noktasında olduğu gibi, aynı zamanda yerel yönetimlerin bizden hangi talebi varsa biz bunu hiç geri çevirmedik. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi bizden talep etmiş olduğu makul ve çözülebilir ne iş varsa hepsini çözdük hayata geçirdik" dedi.

'ÖZKANLAR PAZARYERİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Dağ, 'Bornova'da Özkanlar Pazar Yeri'ni önceki yönetim, ilçe belediyesi ve büyükşehirle birlikte kapattı. Yeni dönemde Özkanlar Pazar Yeri hem pazarcıların istediği hem de Bornovalı hemşerilerimizin istediği işti. Biz Türkiye'de bir ilki yaptık Karayolları tarafından belediyeye tahsisini yaptık. Bornova Belediyesi'yle Bayraklı Belediyesi'yle Özkanlar Pazar Yeri'nin açılışı gerçekleştirdik. Yeşillik Caddesi, havaalanı yolu mevcut büyükşehir belediye başkanı göreve gelir gelmez bizden 2019 Mayıs'ında Yeşillik Caddesi'nin büyükşehir alanına alınması istedi. 'Ben burada trafiği alta alacağım. Normalde Konak Tüneli'nden dolayı o yol Karayolları ağına alınmıştır. 2019 Haziran'ında Yeşillik Caddesi'ni biz Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettik. Üzerinden 5 yıl geçti. Daha proje çalışması dahi olmadığını görüyoruz. Yine Narlıdere Metrosu hala bitmedi. Bitmesi için yeni bir borca ihtiyaç var. İller Bankası'na 'Bize kredi sağlayın' denildi. Onu yaptık. Şimdi tekrar bir talep var onunla ilgili de bakıyoruz. 'Buca Metrosu'nu yatırım programına alırsanız yurt dışından uygun kredi bulacağız' dediler. Onu da yatırım programına aldırdık. Çiğli Tramvayı'nda da aynı şekilde" diye konuştu.

'13 ŞUBAT'TA PROJELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ'

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaman zaman bahane üretme konusunda üzerlerine yok arkadaşların. Ama bir tane bahaneleri yok. Konak Belediyesi, depremden sonra belediyenin karşısındaki otel olan yeri yeri yıkıp, 'Belediye binamız depreme dayanıksız. Yeni belediye binası yapacağız. Bize 100 milyon TL'lik kredi ayarlar mısınız' dediler. Onu da ayarladık, yapmaktan vazgeçtiler. Buca Belediye Başkanı ile Buca Cezaevi'nin o alandan kaldırılmasını milletvekillerimizle beraber sağladık. 13 Şubat'ta projelerimizi açıklayacağız. "

'YENİ OSB ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

İzmir ile ilgili projelerini anlatan Dağ, "Çandarlı Limanı ve arkası ile alakalı Ulaştırma Bakanlığımız bir çalışma içinde. O çalışmaya biz Büyükşehir'e katkı sağlayacağız. Sadece liman değil. Limanın arkasıyla beraber entegre bir şekilde şu an dünyada ilerleyen bir sektör olan, yenilenebilir enerjiyle burayı hareketli hale getireceğiz. Yeni organize sanayi bölgesi (OSB) çalışmalarımız olacak. Bayındır'da bununla ilgili bir çalışmamız var. Sanayi bölgesinin genişlemesi bizim için çok önemli. Onunla ilgili zaten şu anda yürüyen bir çalışmamız var. Ama İzmir'i bir bacasız fabrika yapmak için bilişimin ve sağlık turizminin merkezi yapmak durumundayız. Nasıl Ankara savunma sanayinin merkezi olmuş ise, biz de özellikle bilişim, teknoloji, Teknokent bu anlamda İzmir'in önünü açacak işleri hayata geçireceğiz. El birliği ile İzmirlimizi kalkındıracağımızdan, hak ettiği değeri vereceğimizden, olması gereken yerlere taşıyacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Sizlerin de hiç kuşkusu olmasın. Zira bugüne kadar gerek siyasi gerekse de yöresel alanlarda biriktirdiğim tecrübelerimi İzmir'e hizmet etmekle taçlandırmak istiyorum. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım, aşkla yapılacak her hizmet çok daha içten olacaktır. Aşkla çalışan yorulmaz. Biz bu şehre aşığız. Aşıkla maşuku buluşturmanızı istiyorum" dedi.

Bu şehirde sadece ortaya koyulan projelerle konuşmak isteğini aktaran Dağ, 'Lafla peynir gemisinin yürümediğine hep birlikte yıllarca şahit olduk. Artık laf üretmenin bir kenara itilmesi gerektiği zamana geldik. Vakit İzmir'imiz için daha çok çalışma vaktiyiz. Vakit işlerimize vakit kaybettirenlere fırsat vermeme vaktidir. Sizlerin de desteğiyle İzmir'de yepyeni bir hikaye yazacağız. Bu hikayenin kahramanı da sizler olacaksınız. Çünkü Ege'nin incisi cumhuriyetin şehri, Anadolu'nun şehri İzmir hepinizin evidir. Ona iyi bakmak da hepimizin görevidir. Atalarımız ne güzel demiş; Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur... Biz İzmir'imize gözümüz gibi bakacağız. Bu güzel şehri elbirliğiyle el üstünde tutacağız. İzmir hak ettiği hizmeti alacaktır. Layık olduğu ilgiyi bugüne kadar görmüştür. Allah'ın izniyle bundan sonra daha fazlasıyla görecektir. İki elimizi İzmir'imiz için bir araya getireceğiz. Saflarımızı İzmir için sıklaştıracağız. Kollarımızı İzmir için sıvayacağız. Güçlerimizi İzmir için birleştireceğiz. 31 Mart'ta sandık başına gittiğimizde kararımızı İzmir için vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İN ŞEHRİ EMİNİ OLMAYA TALİBİM'

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip değilim. Ben bu şehrin şehri emini olmaya talibim" diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Bu iş ateşten gömlek giymek gibidir ve inşallah biz bu ateşten gömleği giymeye talip olduk. İşimizin zor ve meşakkatli olduğunu da biliyoruz. İşimizin çok zor olduğunu da biliyoruz. Vaktimizin işimizden az olduğu da biliyoruz. Ama bu şehrin 5,10 yıl daha kaybetme lüksü yok. Bu sorunları bu şehrin kronik haline gelmiş meselelerini artık adım adım çözüme kavuşturmak zorundayız. Şunu biliyorum; belki benim görev zamanımın hepsi çözüme kavuşturmaya yetmeyecek. Ama bir şeylerin başladığını, çarkların dönmeye başladığını, İzmir'de daha huzurlu, daha ferah trafiği azalmış, kentleşmiş çevresi düzenlemiş bir şehrin görünmeye başladığını herkes ilk yıllardan itibaren hissedecek. Bu şehirde algıyı değil hizmeti konuşturalım. Masa başında ahkam kesenler değil, sahalarda koşturacak olanla yürüyeyim. Çıkar çatışmalarına kurban edilen İzmir anlayışına karşın canını İzmir için ortaya koyabilenle yürüyelim" dedi.(DHA)