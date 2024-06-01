Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR Kuyruğu Oluştu - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR Kuyruğu Oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda TIR Kuyruğu Oluştu

Bulgaristan'ın Schengen bölgesine dahil olmasıyla birlikte Lesovo Gümrük Kapısı'nda yapılan kontroller nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 24 kilometreye varan bir TIR kuyruğu oluştu. TIR şoförleri uzun bekleme sürelerinden şikayet ederek şartların iyileştirilmesini istedi.

01.06.2024 09:41
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TÜRKİYE'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 24 kilometreye varan kuyruk oluşturdu. Komşu ülkenin Schengen bölgesine dahil olmasının ardından Lesovo Gümrük Kapısı'nda kontrolleri sıklaştırması nedeniyle oluşan kuyruklarda bekleyen TIR şoförleri, uzun bekleme sürelerinden şikayet edip, şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlandı. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo'da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı. Kontrollerin artmasıyla, Türkiye'den aldıkları ihraç ürünleri Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Hamzabeyli yolu üzerinde 24 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli'nin 750 kapasiteli TIR parkı da araçlarla doldu.

'AYNI SORUNU SIK SIK YAŞIYORUZ'

İstanbul'dan aldığı tekstil ürünlerini İngiltere'ye götüren TIR şoförü Nurullah Güneş, "Dün gece saat 02.00'de 35 kilometreden sıraya girdim, daha 18 kilometrem var TIR Parkı'na girmeye. Ne zaman parka ulaşacağımız da belli değil, belki 15 belki de 20 saat sürecek daha kuyrukta bekleyişimiz. Sıkıntının neden yaşandığını bilmiyoruz, keşke bilebilsek. Bu sorunu da sık sık yaşıyoruz burada. Özellikle her sene bu aylarda bu sorun yaşanıyor" dedi.

'KUYRUKTA BEKLERKEN UYKU UYUYAMIYORUZ'

Hem evine ekmek götürebilmek, hem de Türkiye'ye faydalı olabilmek için yol katettiklerini söyleyen Güneş, "Avrupa'ya gidip gelmemizin sebebi ülkemize faydalı olabilmek, kendimize, çocuklarımıza ekmek götürebilmek. Ama burada normal şartlarda 15 günde tur atarken, bu kuyruk yüzünden 25 gün sürebiliyor. Bu maddi ve manevi bizim için de, ülkemiz için de sıkıntı. Her ihtiyacımızı aracın içinde karşılıyoruz. Evde nasıl yaşıyorsak biz de bu araçların içinde yaşıyoruz. Bunun yanında kaçak göçmen olayları da oluyor, bununla başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz bu yüzden. Her türlü tehlikeyle karşılaşabiliyoruz yol üzerinde. Bir parkta olsak en azından uykumuzu alırız, ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Ama bunları dört dörtlük yaşayamıyoruz bu kuyruklar yüzünden" diye konuştu.

'ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ'

İstanbul'dan Polonya'ya ham madde götüren Sinan Kaynar da "Dün akşam üzeri hava kararmadan önce geldim, şu anda halen sıradayım. Muhtemelen 14-15 saattir burada bekliyorum. Çeşitli rivayetler var sırayla ilgili. Bazıları Türk tarafının çalışmadığını, bazılarının da Bulgar tarafının çalışmadığını söylüyor. Gerçek sebebini kimse bilmiyor. Değerli büyüklerimiz bu konuya bir el atarlarsa bir çözüm bulunursa çok mutlu olacağız. Özellikle burada bu problemi çok sık yaşıyoruz. Muhtemelen bir 24 saat daha bekleyeceğiz gibi görünüyor parka girebilmek için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR Kuyruğu Oluştu - Son Dakika

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