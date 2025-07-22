Hanzala Gemisi Gazze'ye Gidiyor - Son Dakika
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Hanzala Gemisi Gazze'ye Gidiyor

22.07.2025 16:07
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Mavi Marmara Derneği, Hanzala gemisinin insani yardım için Gazze'ye yola çıktığını duyurdu.

Mavi Marmara Derneği, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yeni gemisi Handala'nın (Hanzala) İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Fatih'teki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, katılımcı sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı Mavi Marmara Derneği Medya Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz okudu.

Karadeniz, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 2008'den bu yana Gazze'ye filo gönderdiğini, bunlardan bazılarının başarıya ulaşırken, bazılarının İsrail'in saldırıları ve sabotajlarıyla engellendiğini söyledi.

Karadeniz, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten sonra ablukanın daha da ağırlaştığını ve Filistin meselesinin artık sadece belli bir grubun ya da ideolojinin değil insanlığın ortak meselesi olduğunu belirtti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 12 farklı ülkeden kurumu ve 60 farklı ülkeden aktivisti barındıran bir yapı olarak İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarını, insanlık dışı ablukasını duyurma, dünyaya yaymaya çalıştığı emperyal emellerini durdurma inancıyla yoluna devam ettiğini kaydeden Karadeniz, 2010'da Mavi Marmara Gemisi ile başlayan direnişin, hiçbir geri adım atmadan sürdüğünü ifade etti.

İsrail'in 2 Mayıs'ta Vicdan Gemisi'ne düzenlediği dron saldırısı sonrası yangın çıktığını ve geminin İzmir Limanı'nda tadilata alındığını belirten Karadeniz, 1 Haziran'da Sicilya'dan yola çıkan Madleen Gemisi'ne ise İsrail askerlerince baskın düzenlendiğini ve geminin Aşdod Limanı'na çekildiğini aktardı.

"Gemi sabotajlar nedeniyle en yakın limana demirlemek zorunda kalmıştı"

Karadeniz, "Geldiğimiz süreçte ise Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak misyonumuzdan vazgeçmedik, bedeli her ne olursa olsun bu ablukayı kırmak üzere tekrardan denize açılmak için Hanzala Gemisi'ni hazırladık. Aslında bu gemi daha önce de bu misyonla denize açılmayı hedeflemiş olsa da sabotajlar sebebiyle seferine devam edemeden en yakın limana demirlemek zorunda kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Geminin son olarak İtalya'nın Gallipoli Limanı'ndan ayrıldığını ve Tunus, ABD, Irak, Fransa, Avustralya ve Norveç gibi ülkelerden gelen 21 kişilik aktivist grubuyla 20 Temmuz'da Gazze'ye doğru yola çıktığını ifade eden Karadeniz, "Gemi şu an İtalya Gallipoli Limanı'na 280 mil mesafededir. Rotası olan Gazze'ye 750 mil mesafeye kadar yaklaşmıştır." dedi.

Karadeniz, geminin yola çıkmak üzere olduğu gece çeşitli sabotaj girişimlerine maruz kaldığını, pervaneye halat bağlandığını ve gemiye sülfürik asitli su doldurulduğunu aktararak, "Bu sabotajlar fark edilmeseydi gemi büyük zarar görebilir, gemideki aktivistler tehlikeye düşebilirdi." diye konuştu.

Bu saldırıların İsrail ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirildiğini savunan Karadeniz, tüm tehditlere rağmen yola devam ettiklerini, Gazze'nin aç bırakılan çocukları, mamaya muhtaç anneleri ve bir çuval un için canını riske atan gençlerinin bu yardımları beklediğini kaydetti.

Programa, İnsan ve Medeniyet Hareketi, MAZLUMDER, Genç İHH'dan temsilciler katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Marmara, İtalya, İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanzala Gemisi Gazze'ye Gidiyor - Son Dakika

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