CHP'li Milletvekili Hasan Öztürkmen: CHP'li Belediyeler Halka Hizmetten Geri Kalmayacak - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Hasan Öztürkmen: CHP'li Belediyeler Halka Hizmetten Geri Kalmayacak

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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, SGK borcu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürkmen, Erdoğan'ın CHP'li belediyelerden tahsil etmeye çalıştığı borcu, AKP'li belediyelere herhangi bir yaptırım uygulanmadığını belirtti. CHP'li belediyelerin hizmetlerini aksatmayacağını ve halka hizmetten geri kalmayacağını vurguladı. Ayrıca, AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 14 milyar TL'yi aşan borcuna dikkat çekti.

29.07.2024 16:56  Güncelleme: 17:21
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, SGK borcu tartışmalarına ilişkin "Belediyelerin içini boşaltan, halka hizmet götürmeyen, SGK borcunu bilerek ödettirmeyen Erdoğan, kendilerinin biriktirdiği bu borcu CHP'li belediyelerden tahsil etmeye çalışmaktadır. CHP'li belediyeler için kaynaktan kesinti yapacaklar, CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışacaklar, AKP'li belediyelere yine herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. CHP'li belediyeler, iktidarın baskılarına rağmen hizmetlerini aksatmayacak ve halka hizmetten geri kalmayacaktır" dedi. Öztürkmen, AK Partili Fatma Şahin'in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 14 milyar TL olduğunu söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu ile ilgili tartışmaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez" açıklamasını hatırlatan Öztürkmen, "Erdoğan halkı tehdit etmişti. Ama halkımız bunu dinlemedi, bu tehdide kulak asmadı. Türkiye genelinde neredeyse yüzde 65'e varan nüfus çoğunluğu barındıran şehirleri CHP'ye kazandırdı. Recep Tayyip Erdoğan halka hizmet götürmemekte ısrarlı, hizmet götürülmesinin önünü kesmekte ısrarlı. Bu nedenle de halk bu tehdidi kabul etmediğinden şimdide başka yol ve yöntemlerle CHP'li belediyelerin hizmet götürmesini engellemeye çalışıyor. Bir taraftan yıllardır ödenmeyen SGK borçlarını gündeme getirerek, bunların tahsiline çalışarak, belediyelerin hizmet etmesini engellemeye çalışırken diğer taraftan hayvan haklarını koruma yasasıyla belediyelerin altından kalkamayacağı yükler yükleyerek yine belediyeleri başka bir taraftan elini kolunu bağlar hale getirmeye çalışıyor. Ama CHP'li belediyeler illaki bir yolunu bulacak ve halka hizmet götürecektir" diye konuştu.

"Erdoğan bunları görmezden geldi"

"Sayıştay Raporları 2017'den 2023'e kadar iktidara belediyelerin SGK borçlarının biran önce ödenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını önermiştir. Ancak iktidar bunu görmezden gelmiştir" diyen Öztürkmen şöyle konuştu:

"SGK 2017 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre; 30 büyükşehir belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve 397 belde belediyesinden oluşan toplam bin 397 belediyeden bin 84'ünün SGK'ya olan toplam 8 milyar 784 milyon 476 bin 879 TL prim borcunun tahsil edilemediği görülmüştür. O günlerde belediyelerin yaklaşık yüzde 80-90'ı AKP'li belediyeler olduğundan Erdoğan bunu görmezden geldi, dikkate almadı. Belediye kaynaklarını SGK borçlarının ödenmesi yerine yandaşlara aktarılmasına göz yumdu."

Öztürkmen, SGK 2020 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'ndaki, "Kurumdan alınan veriler incelendiğinde bazı belediyelerin prim ödememe hususunu alışkanlık haline getirdiğini ve kurumca alacakların tahsil ve takip yöntemlerinin etkin bir şekilde işletilmediğini göstermektedir" ifadesini hatırlattı. Öztürkmen, "Her zaman olduğu gibi Erdoğan bunu da görmezden geliyor. Belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını ödeme oranları her sene giderek düşüyor. 2009'da yüzde 85 olan prim ödeme oranları 2020'de yüzde 48'e kadar düşüyor" dedi.

"AK Partili belediyenin borcu 14 milyar TL'yi aştı"

AK Partili Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin borcuna dikkat çeken Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Bu belediyenin borcu 14 milyar TL'yi aşmış durumdadır. Üstelik bu zarar Sayıştay denetçilerinin ısrarlı uyarılarına rağmen giderek yıldan yıla artmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda şöyle deniyor, 'Büyükşehir iktisadi teşebbüsleri genel itibarıyla her yıl ciddi miktarda zarar etmekte diğer taraftan bu şirketler için muhtelif sebeplerle sermaye artırımına gidilmekte ve şirketlerin personel sayıları her yıl yükselmektedir. İdarenin iştiraklerinde 2016 yılında toplam personel sayısı bin 236 iken 2021 yılında 6 bin 443 kişiye ulaşmıştır.' Bu daha 2021 yılı rakamlarıdır. 2023-2024'e geldiğimizde bu rakamlarına 12 binlere çıktığı söylenmektedir. Borç batağında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de 'ortak hizmet projesi' olmadığı halde yandaş vakıflara para aktarmıştır.

Bu şekilde belediyelerin içini boşaltan, halka hizmet götürmeyen, SGK borcunu bilerek ödettirmeyen Erdoğan, kendilerinin biriktirdiği bu borcu CHP'li belediyelerden tahsil etmeye çalışmaktadır. Her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı biz parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyelere genelge gönderdik dese de tabii ki biz bunun sonucunu biliyoruz. CHP'li belediyeler için kaynaktan kesinti yapacaklar, CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışacaklar, AKP'li belediyelere yine herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. AKP yer-içer hesabı CHP ödetmeye çalışıyorlar, CHP'li belediyeler, iktidarın baskılarına rağmen hizmetlerini aksatmayacak ve halka hizmetten geri kalmayacaktır."

Kaynak: ANKA

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