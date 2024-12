Hasan Uçarsu\'ya Onur Ödülü

Güncel

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verildi.

Cenap And Evi'nde düzenlenen törende, vakıf kurucularından Cevza And Başman'ın anısına, 1988'de oluşturulan ve her yıl Başman'ın vefat ettiği 6 Aralık'ta verilen ödüle bu yıl Hasan Uçarsu layık görüldü.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'dan ödülünü alan Uçarsu, ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının kıymetli değerleri temsil ettiğine değinen Uçarsu, "Aileme ve beni bu ödüle uygun bulan seçici kurula, vakıf yönetimine ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfına gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Ödül törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve sanatseverler katıldı.