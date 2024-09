Hasankeyf\'te Turizm Festivali Düzenlendi

Güncel

BATMAN'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te '4'üncü Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali' düzenlendi.

Hasankeyf'te ilçe tanıtımına katkı sağlamak ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla, valilik tarafından Hasankeyf Limanı'nda '4'üncü Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisi şle devam etti. Vali Ekrem Canalp ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Yapılan konuşmalardan sonra Vali Canalp ve protokol üyeleri, festival alanında kurulan ve yöresel el sanatları ile yemeklerin sergilendiği stantları gezdi. Alana gelen vatandaşlar tekne turu ile gezintiye çıktı, baraj golünde sunulan Flyboard ve jet ski gösterilerini izledi.

'FESTİVALLER TANITIMDA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI'

Festivallerin ilçelerin tanıtıma katkı sunduğunu ifade eden Vali Ekrem Canalp, "Geçen yıl net şekilde şunu gördük. Her bir ilçemizde yapmış olduğumuz her bir festival o ilçemizin tanıtımına net bir katkı sağladı. O ilçenin ekonomisine ve ticaretine net bir katkı sağladı. Her ilçede yapmış olduğumuz her bir festival o ilçedeki köylerimizin üretmiş olduğu ürünlerin pazarlanması için net bir katkı sağladı ve yapmış olduğumuz her bir festival kültürümüzün, geleneklerimizin, törelerimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi için harikulade bir imkan sağladı. Çalışmaya ihtiyacımız olduğu kadar eğlenmeye de ihtiyacımız var. İlçelerimizdeki bu festivaller de her birimizin, aynı zamanda bir ve bütün olarak eğlenebilmesine de imkan sağlaması açısından fevkalade güzel bir ortam teşkil etmektedir. Hasankeyf'imiz geçmişte mağaralarıyla ünlüydü ve turizmi de esas tetikleyici unsur, esas besleyen unsur mağaralarımızdı. Finansmanı özel idareden karşılanmak üzere 21 adet mağaramızın iç bakım ve temizliğini yapmak suretiyle tekrar turizme kazandırılması ile ilgili bir projeyi de yürütüyoruz. Şaap vadisi bitip, açılışını yaptığımız zaman göreceksiniz ki Hasankeyf'e gelen turist sayısı iki katına belki de rahatlıkla üç katına çıkabilecektir. Müzemiz önümüzdeki yıllarda göreceksiniz daha da zenginleşecek. Müzemizin ziyaretçi sayısı şuanda ilk 8 aylık dönem içerisinde 25 bin kişidir. Barajın üzerinde yapacağımız su sporları aktiviteleri, gezinti turları, bunlarda aynı zamanda Hasankeyf turizmine net katkı sağlayacak unsurlardan bir tanesi olacaktır" dedi.