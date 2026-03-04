Hatay\'daki füze alarmı sonrası Türkiye\'den kritik hamle

Milli Savunma Bakanlığı, " İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün (4 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Bakanımız, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir" denildi.