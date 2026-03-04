Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle - Son Dakika
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle

04.03.2026 15:15
İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye yönüne ilerleyen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Fidan Türkiye'nin tepkisini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, " İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün (4 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Bakanımız, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir" denildi.

Doğu Akdeniz, Hakan Fidan, Türkiye, Suriye, Güncel, Hatay, Nato, Irak, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • The Trkn The Trkn:
    S400 niye aldık diyen keMALi destekleyenlere selam olsun burdan. ülkeyi reise teslim etmenin haklı gurunu yaşıyoruz bugünlerde 43 15 Yanıtla
    Muhammed Gönülaçar Muhammed Gönülaçar:
    NATO savunması düşürmüş iyi oku haberi makarna 0 0
    G Sn G Sn:
    S400 ne alaka la? NATO devreye girdi NATO. S400'ler hangarda 0 0
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    eee nezaman giriyoruz böle bekliycekmiyiz 4 8 Yanıtla
  • 1234 1234:
    çek kulağinı 9 0 Yanıtla
  • omerfarukhonca omerfarukhonca:
    Girmsekde girdi derler 4 2 Yanıtla
  • 12karaoglan 12karaoglan:
    S400 ler şimdi o soranlara girsin 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
