Hatay'da Deprem Bilançosuna Destek: TOKİ 10 Bin 335 Konut İnşa Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Bilançosuna Destek: TOKİ 10 Bin 335 Konut İnşa Ediyor

Hatay\'da Deprem Bilançosuna Destek: TOKİ 10 Bin 335 Konut İnşa Ediyor

TOKİ, deprem bölgesinde Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde 608 blokta toplam 10 bin 335 konut inşa ediyor. 7/24 çalışan işçi ve makinelerle konutların yapı süreci hızla devam ediyor ve yıl sonuna kadar teslim edilmesi beklenen konut sayısı 44 bin 227'ye çıkacak.

10.12.2024 19:18  Güncelleme: 19:20
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde 608 blokta 10 bin 335 konut inşa ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi kuruldu. Antakya merkezdeki Dikmece Mahallesi'nde bulunan 3 milyon 76 bin metrekarelik alandaki şantiyede, 7 binden fazla işçi ile 7/24 esasıyla çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Dikmece'de 8 etaplık projeyle 608 blokta 10 bin 335 konut üretecek. Şimdiye kadar 5 bin 535 konut tamamlandı.

'İŞÇİLERİMİZ, İŞ MAKİNELERİMİZ DURMUYOR'

Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Burası Hatay Dikmece. 174 ayrı alanda, 1900 şantiye, 7 gün 24 saat işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor. Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için" ifadelerini kullandı.

'GÜVENİLİR BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURUYORUZ'

TOKİ İnşaat Mühendisi Ali Güzel, bölgede tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı konutlar tasarlandığını söyledi. Konutların 3+1 olarak projelendirildiğini kaydeden Güzel, "Sosyal donatı alanlarıyla birlikte konforlu ve depremden uzak güvenilir bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Proje kapsamında yeşil alanlarımız, banklarımız, çocuk oyun gruplarımız, fitness alanlarımız, basket sahalarımız mevcuttur. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Konutlar tamamlandıkça da etap etap vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ediyoruz" dedi.

Hatay'da bugüne kadar 32 bin 160 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 44 bin 227'ye yükselmesi, 2025 yılı sonunda ise 158 bin 169 konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

EN BÜYÜK ŞANTİYE ADIYAMAN İNDERE'DE

Deprem bölgesinin en büyük şantiyesi ise 9 bin işçinin çalıştığı Adıyaman İndere'deki Emlak Konut şantiyesi. 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 16 bin 467 kalıcı konut-iş yeri yapılacak. Konutlar, yatay mimariye uygun zemin artı 4'ü geçmeyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Deprem Bilançosuna Destek: TOKİ 10 Bin 335 Konut İnşa Ediyor - Son Dakika

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