Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti Moloz ve Çöp Yığınlarıyla Doluyor - Son Dakika
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Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti Moloz ve Çöp Yığınlarıyla Doluyor

Hatay\'daki Milleyha Kuş Cenneti Moloz ve Çöp Yığınlarıyla Doluyor

AFRİKA ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti, yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu. Kayıtlı 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha'da ortaya çıkan kötü görüntü, dronla görüntülendi.

25.08.2024 11:55
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AFRİKA ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti, yine moloz ve çöp yığınlarıyla doldu. Kayıtlı 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha'da ortaya çıkan kötü görüntü, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olan Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, yine moloz ve çöp yığınları ile doldu. Kayıtlı 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti'nde ortaya çıkan kötü görüntü, dron kamerasıyla görüntülendi. Uyarı tabelalarına rağmen dökülen çöp ve moloz yığınlarını görüntüleyen kuş gözlemcisi Alican Gümüş, Milleyha Kuş Cenneti'nin Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun göç yolundaki son sığınağı olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'DE BAŞKA MİLLEYHA KUŞ CENNETİ YOK'

Milleyha Kuş Cenneti'nin mutlaka korunması gerektiğini belirten Gümüş, "Burası, Türkiye'nin önemli yerlerinden biri ve bunu bile bile vatandaşlar molozları ve çöplerini atıyor. Burada 24 saat denetim yapılarak çöp ve molozların dökülmesini engellemek gerek. Türkiye'de başka Milleyha Kuş Cenneti yok" dedi.

DHA'NIN HABERİ SONRASI TEMİZLENMİŞTİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin uyarı tabelalarının bulunduğu Milleyha Kuş Cenneti'ne Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çöp ve molozlar dökülmüştü. DHA'nın haberi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölge temizletilmişti.

Kaynak: DHA

Afrika, Hatay, Güncel, Son Dakika

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