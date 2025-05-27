Hatay Doğal Gaz Yatırımlarında İhmal Ediliyor - Son Dakika
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Hatay Doğal Gaz Yatırımlarında İhmal Ediliyor

27.05.2025 12:25
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CHP'li Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın doğal gaz projelerinde cezalandırıldığını ifade etti.

(ANKARA)- CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın uzun yıllar doğal gaz yatırımları konusunda "ihmale uğratılarak adeta cezalandırlıdığını" ifade ederek, "'Benimle aynı çizgiye gelmezsen doğal gaz alamazsın' diye tehdit edilmiştir" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda, büyükşehirlerde daha yoğun biçimde görülen aşırı hava kirliliğinin, doğal gazın meskenlerde kullanılmasına ilişkin tartışmaların başlangıcını oluşturduğunu hatırlattı. Kara, "Kömür, odun gibi yoğun biçimde duman salımı gerçekleştiren yakıtlara kıyasla doğal gaz, yine bir fosil yakıt olmakla birlikte, daha çevre dostu bir ısınma ve enerji kaynağı; bu nedenle kömür kullanımının azaltılması sürecinde, ülkemizde daha fazla il ve ilçenin doğal gaza kavuşması önemli bir gelişmedir" dedi. Kara, doğal gazın yaygınlaşmasını ekonomi, sağlık, ulaşım, barınma gibi alanlarda kümülatif biçimde yararlı bir adım olarak gördüğünü kaydetti.

"Hatay, iktidar tarafından adeta cezalandırılmıştır"

Kara, "Doğal gaz yatırımlarını rant ve siyasete tahvil etmeyecek bir bilinçle hareket edilmesini isterdik. Fakat bu isteğimiz, pek çok konuda olduğu gibi, bir temenniden öteye gidememiş, bazı şehirler, iktidar partisine yakın olmadıkları için bu yatırımdan uzun süre mahrum kalmışlardır; Hatay da bunlardan birisidir. Şehrimiz iktidar tarafından uzun yıllar doğal gaz yatırımları konusunda ihmale uğratılarak adeta cezalandırılmıştır; 'Benimle aynı çizgiye gelmezsen doğal gaz alamazsın' diye tehdit edilmiştir. Saha ziyaretleri başta olmak üzere, yurttaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduğumuz her mecrada, 'Doğal gaz bağlanacak mı?' diye sorularla karşılaşıyoruz" dedi.

"İlçelerimizin doğal gaz talebini mevcut altyapıyla karşılamak mümkün görünmüyor"

Hatay'da doğal gaz dağıtımından sorumlu olan Aksa Çukurova Doğal Gaz'ın verilerini de aktaran Yıldırım Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımız içinde doğal gaz altyapısının dengesiz bir dağılım gösteriyor. Antakya ve İskenderun'da toplam 2 şehir giriş istasyonu, 32 bölge regülatörü, yaklaşık bin kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı ve 18 bin servis kutusu var. Bunlar ilimiz sınırları içindeki doğal gaz altyapısı bileşenlerinin neredeyse yarısı. Aksa Çukurova, aynı zamanda, Hatay'daki abone sayısını 2024 yılında 280 bin kişiye çıkardıklarını söylüyor ama bu abonelerin ilçelere göre dağılımı hakkında bir bilgi vermiyor. 280 bin abone, şehrimiz için olumlu ancak yetersizdir. İlçelerin nüfusları ve yüz ölçümleri arasındaki farklar bu dengesizliği bir yere kadar açıklayabilir. Söz gelimi Arsuz, Belen, Hassa, Reyhanlı ve Yayladağı gibi ilçelerimizin doğal gaz talebini mevcut altyapıyla karşılamak çok da mümkün görünmüyor. Arsuz en büyük ilçelerimizden birisi fakat inşa edilmiş çelik hat uzunluğu 1,4 kilometre. 120 bin kişinin yaşadığı Samandağ, ilimizin geri kalanından daha farklı bir iklimde yer almıyor; bu yüzden doğal gaz ihtiyacı da diğer ilçelerimiz ile aynı ancak bu yıl itibarıyla Samandağ'a doğal gaz verileceği açıklandı.

"İktidar, Suriye'ye cömert, Hatay'a cimri davranıyor"

Fakat kendi şehirlerimizin taleplerinin karşılanmasına yavaş davranılmasını, bu sırada da Suriye'ye yıllık 2 milyar metreküp doğal gaz sağlanacağının 'müjde' olarak duyurulmasını çelişkili buluyoruz. İktidar, doğal gaz söz konusu olduğunda Suriye'ye cömert, Hatay'a cimri davranıyor."

Nermin Yıldırım Kara,  Resmi Gazete'nin 23 Mayıs 2025  tarihli  sayısında yayınlanan karara göre Arar Petrol A.Ş adlı bir şirkete önümüzdeki beş yıl için geçerli olmak üzere Adana, Osmaniye ve Hatay'da petrol arama izni verildiğini belirtti. Kara, "Arama izni alınan yer, Arsuz sınırları içinde kalıyor. Arsuz'da ekonomik açıdan işletilmeye uygun bir petrol alanı varsa, doğal gaz içeren bir saha da bulunuyor olabilir; bu da doğal gaz arzı sağlanması, bunun da ötesinde yeni gelir kaynakları yaratılması açısından şehrimize büyük bir kolaylık sağlayabilir. Bu konudaki soru işaretlerini gidermek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bazı sorular yönelttik. Bu sorularımızla şehrimizdeki doğal gaz aboneliklerinin ilçelere göre dağılımını, yakın gelecekte şehrimizin doğal gaz altyapısının nasıl güçlendirileceğine ilişkin tasarıları, depremin doğal gaz altyapısı üzerindeki etkisini ortaya çıkaracağımızı umuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay Doğal Gaz Yatırımlarında İhmal Ediliyor - Son Dakika

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