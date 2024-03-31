81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
HATAY SON - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HATAY SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 495
Açılan Sandık Oranı : % 14,45
Kullanılan Oy : 116.729
Geçerli Oy : 112.431
Katılım Oranı : % 75,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 46,352.051
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 38,4943.272
DİĞER% 6,927.783
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 2,372.669
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,231.382
TİPGÖKHAN ZAN% 0,971.095
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 0,931.046
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,87977
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 0,75848
TKHNURAY YENİL% 0,44499
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,14154
BTPYUSUF GÜL% 0,12134
EMEPHALİL İMREK% 0,0885
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,0665
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,0562
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,0558
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,0557
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,0445
YTPMESUT SAZ% 0,0440
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,0329
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,0222
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,0221
APORHAN DEDE% 0,0115
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,0112
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,0110
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 2,50
Katılım Oranı : % 60,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 48,21.301
CHPHÜSEYİN AKSOY% 42,761.154
DİĞER% 2,4165
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 1,8951
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 1,5241
TİPECEVİT ALKAN% 1,2233
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 0,8523
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,339
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,339
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,226
BTPFEHİM BAYIR% 0,195
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,041
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,041
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 0,83
Katılım Oranı : % 0

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 72,7316
AK PARTİDEĞER TULTAK% 18,184
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 4,551
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 4,541
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 12,35
Katılım Oranı : % 94,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 45,481.238
DİĞER% 33,29906
CHPÖMER SAĞLAM% 16,31444
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 2,4667
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 1,1431
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 0,8122
SAADETZEKERİYA EĞE% 0,298
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 0,185
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,041
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 1,55
Katılım Oranı : % 67,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 59,78660
TKPHİZAM HASIRCI% 27,36302
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 5,8965
TİPMEHMET GÜZELYURT% 3,8142
DİĞER% 1,5417
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,637
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,364
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,273
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,091
HKPBEDİ GENÇ% 0,091
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,091
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,091
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 0,36
Katılım Oranı : % 82,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 42,68102
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 34,3182
DİĞER% 23,0155
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 74,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 47,622.324
MHPERHAN AKI% 38,241.866
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 6,17301
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 4,12201
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 2,56125
DİĞER% 0,5527
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 0,3919
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,2512
BTPAHMET SAVCUN% 0,042
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,042
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,021
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 0,75
Katılım Oranı : % 82,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 51,3756
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 35,7839
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 8,269
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 2,753
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 0,921
TİPARDA SARIGÜN% 0,921
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 1,79
Katılım Oranı : % 83,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 40,36944
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 32,24754
DİĞER% 18,3428
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 4,96116
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 1,5837
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 1,2429
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,37
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 0,37
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,174
TİPALİ AVCI% 0,133
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,092
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,092
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,041
BTPYUSUF DOĞAN% 0,041
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,041
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,041
MİLLETALİ İÇİN% 0,041
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,041
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 14,69
Katılım Oranı : % 70,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 54,633.833
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 29,652.080
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 7,75544
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 4,75333
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,95137
DİĞER% 0,7452
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,2115
SAADETATİLA EROL% 0,1611
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,064
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 0,043
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,032
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,021
TİPSEDA ELHAN% 0,011
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 3,09
Katılım Oranı : % 92,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 37,68318
SAADETRECEP BAYSAL% 20,62174
CHPMEHMET YILMAZ% 18,48156
DİĞER% 18,25154
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 1,5413
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 0,958
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 0,837
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,716
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 0,474
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,353
MİLLETNEVZAT METİN% 0,121
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 14,29
Katılım Oranı : % 77,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 47,693.570
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 29,712.224
DİĞER% 12,62945
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 7,75580
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 1,4105
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,3425
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,2821
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,129
HKPMETİN BAKIMCI% 0,097
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 2,16
Katılım Oranı : % 76,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 51,72705
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 42,11574
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 3,0141
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,8812
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,598
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,598
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,375
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,294
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,294
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,152
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 3,81
Katılım Oranı : % 95,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 61,93493
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 27,51219
DİĞER% 8,1765
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 0,887
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,635
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 0,54
BTPMALİK SÖKMEN% 0,131
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,131
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,121

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
    20:52 Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde
    20:52 İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.

  • Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor
    20:51 Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor

    Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.

  • CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı
    20:51 CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı

    CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.

  • Ardahan'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı
    20:50 Ardahan'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı

    31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.

  • Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
    20:49 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.

  • Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor
    20:48 Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor

    ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 20:52:56. #1.13#
SON DAKİKA: HATAY SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement