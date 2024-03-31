BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.426
|Toplam Seçmen
|:
|1.078.130
|Açılan Sandık
|:
|495
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,45
|Kullanılan Oy
|:
|116.729
|Geçerli Oy
|:
|112.431
|Katılım Oranı
|:
|% 75,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 46,3
|52.051
|CHP
|LÜTFÜ SAVAŞ
|% 38,49
|43.272
|DİĞER
|% 6,92
|7.783
|YENİDEN REFAH
|NURİ PARLAK
|% 2,37
|2.669
|İYİ PARTİ
|NÜSRET CÖMERT
|% 1,23
|1.382
|TİP
|GÖKHAN ZAN
|% 0,97
|1.095
|DEM PARTİ
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|% 0,93
|1.046
|SAADET
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,87
|977
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÇAKIR
|% 0,75
|848
|TKH
|NURAY YENİL
|% 0,44
|499
|HAK-PAR
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,14
|154
|BTP
|YUSUF GÜL
|% 0,12
|134
|EMEP
|HALİL İMREK
|% 0,08
|85
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ÇELİK
|% 0,06
|65
|VATAN PARTİSİ
|EDİB HADİMOĞULLARI
|% 0,05
|62
|MEMLEKET
|HALİL KILIÇ
|% 0,05
|58
|HÜDA PAR
|FIRAT GÜLTEKİN
|% 0,05
|57
|DSP
|TUĞÇE BABUÇÇU
|% 0,04
|45
|YTP
|MESUT SAZ
|% 0,04
|40
|MİLLET
|HÜSNÜ AYHAN
|% 0,03
|29
|ABP
|FATİH ŞENGÜL
|% 0,02
|22
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KATIRCIOĞLU
|% 0,02
|21
|AP
|ORHAN DEDE
|% 0,01
|15
|BAĞIMSIZ
|MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
|% 0,01
|12
|AB PARTİ
|FATİH ÇAĞAN
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ANTAKYA
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,50
|Katılım Oranı
|:
|% 60,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|% 48,2
|1.301
|CHP
|HÜSEYİN AKSOY
|% 42,76
|1.154
|DİĞER
|% 2,41
|65
|İYİ PARTİ
|FERHAT KÜÇÜKLER
|% 1,89
|51
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN DOĞRU
|% 1,52
|41
|TİP
|ECEVİT ALKAN
|% 1,22
|33
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL AKKOÇAK
|% 0,85
|23
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YAŞAR OKAY
|% 0,33
|9
|SAADET
|ABDULHADİ BÜK
|% 0,33
|9
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR ÇAKILI
|% 0,22
|6
|BTP
|FEHİM BAYIR
|% 0,19
|5
|HÜDA PAR
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|% 0,04
|1
|MİLLET
|MEHMET SAPMAZ
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,83
|Katılım Oranı
|:
|% 0
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SAMİ ÜSTÜN
|% 72,73
|16
|AK PARTİ
|DEĞER TULTAK
|% 18,18
|4
|TKP
|UĞUR GÜNDÜZ
|% 4,55
|1
|DEVA PARTİSİ
|İLKER KÖYBAŞI
|% 4,54
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,35
|Katılım Oranı
|:
|% 94,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM GÜL
|% 45,48
|1.238
|DİĞER
|% 33,29
|906
|CHP
|ÖMER SAĞLAM
|% 16,31
|444
|İYİ PARTİ
|REŞİT ÖZUĞUR
|% 2,46
|67
|BÜYÜK BİRLİK
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|% 1,14
|31
|YENİDEN REFAH
|AHMET EŞKİL
|% 0,81
|22
|SAADET
|ZEKERİYA EĞE
|% 0,29
|8
|ZAFER PARTİSİ
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|% 0,18
|5
|MİLLET
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,55
|Katılım Oranı
|:
|% 67,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|% 59,78
|660
|TKP
|HİZAM HASIRCI
|% 27,36
|302
|AK PARTİ
|GÖKHAN KÖSE
|% 5,89
|65
|TİP
|MEHMET GÜZELYURT
|% 3,81
|42
|DİĞER
|% 1,54
|17
|SOL PARTİ
|SERBAY MANSUROĞLU
|% 0,63
|7
|DSP
|HÜSEYİN DERTOP
|% 0,36
|4
|İYİ PARTİ
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|% 0,27
|3
|ABP
|MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU
|% 0,09
|1
|HKP
|BEDİ GENÇ
|% 0,09
|1
|BTP
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|% 0,09
|1
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT ERASLAN
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,36
|Katılım Oranı
|:
|% 82,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BAHADIR AMAÇ
|% 42,68
|102
|MHP
|ÖMER OĞUZ UÇAR
|% 34,31
|82
|DİĞER
|% 23,01
|55
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,22
|Katılım Oranı
|:
|% 74,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|% 47,62
|2.324
|MHP
|ERHAN AKI
|% 38,24
|1.866
|DEM PARTİ
|BEŞİR KATMIŞ
|% 6,17
|301
|YENİDEN REFAH
|MİTHAT BOZDAĞ
|% 4,12
|201
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|% 2,56
|125
|DİĞER
|% 0,55
|27
|SAADET
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|% 0,39
|19
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAVALLI
|% 0,25
|12
|BTP
|AHMET SAVCUN
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|% 0,04
|2
|MİLLET
|FADİMA IŞIK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,75
|Katılım Oranı
|:
|% 82,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELAHATTİN ÇOLAK
|% 51,37
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARATAŞ
|% 35,78
|39
|İYİ PARTİ
|YUSUF PERİŞAN
|% 8,26
|9
|DEVA PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 2,75
|3
|ZAFER PARTİSİ
|TALİP AŞIK
|% 0,92
|1
|TİP
|ARDA SARIGÜN
|% 0,92
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,79
|Katılım Oranı
|:
|% 83,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DÖNMEZ
|% 40,36
|944
|CHP
|MEHMET DUDUOĞLU
|% 32,24
|754
|DİĞER
|% 18,3
|428
|İYİ PARTİ
|NAZMİ CEYLAN
|% 4,96
|116
|DEM PARTİ
|MAHMUT AYDINCI
|% 1,58
|37
|YENİDEN REFAH
|AYDIN KAYA
|% 1,24
|29
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER SEZGİN
|% 0,3
|7
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ KIRGIN
|% 0,3
|7
|SAADET
|SABAHADDİN ÇINAR
|% 0,17
|4
|TİP
|ALİ AVCI
|% 0,13
|3
|TKP
|VASİL KOÇKAZI
|% 0,09
|2
|AB PARTİ
|HASAN ADİGÜZEL
|% 0,09
|2
|ANAP
|NUREDDİN FİDAN
|% 0,04
|1
|BTP
|YUSUF DOĞAN
|% 0,04
|1
|GELECEK PARTİSİ
|ZAFER DOĞANTAN
|% 0,04
|1
|HÜDA PAR
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|% 0,04
|1
|MİLLET
|ALİ İÇİN
|% 0,04
|1
|DEVA PARTİSİ
|HATİCE ESRA DOĞAN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,69
|Katılım Oranı
|:
|% 70,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|% 54,63
|3.833
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF VARDİ
|% 29,65
|2.080
|CHP
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|% 7,75
|544
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAN YILDIRIMHAN
|% 4,75
|333
|İYİ PARTİ
|AHMET KAYA
|% 1,95
|137
|DİĞER
|% 0,74
|52
|BAĞIMSIZ
|NEŞAT KÖNKER
|% 0,21
|15
|SAADET
|ATİLA EROL
|% 0,16
|11
|DEVA PARTİSİ
|MEMET ŞİRİKÇİ
|% 0,06
|4
|DEM PARTİ
|MEDİHA YÜKSEL
|% 0,04
|3
|VATAN PARTİSİ
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|% 0,03
|2
|HKP
|SAHİNAZ AKTAŞ
|% 0,02
|1
|TİP
|SEDA ELHAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PAYAS
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,09
|Katılım Oranı
|:
|% 92,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR ALTAN
|% 37,68
|318
|SAADET
|RECEP BAYSAL
|% 20,62
|174
|CHP
|MEHMET YILMAZ
|% 18,48
|156
|DİĞER
|% 18,25
|154
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KILIÇ
|% 1,54
|13
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMMET KAYA
|% 0,95
|8
|İYİ PARTİ
|AYVAZ YAKAR
|% 0,83
|7
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH KADAYIF
|% 0,71
|6
|DEM PARTİ
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|% 0,47
|4
|BAĞIMSIZ
|ABDULCABBAR YILMAZ
|% 0,35
|3
|MİLLET
|NEVZAT METİN
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,29
|Katılım Oranı
|:
|% 77,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET YUMUŞAK
|% 47,69
|3.570
|CHP
|FEVZİ SUVAROĞLU
|% 29,71
|2.224
|DİĞER
|% 12,62
|945
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YILDIZ
|% 7,75
|580
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ORTAK
|% 1,4
|105
|ZAFER PARTİSİ
|SALİH SAVAŞLI
|% 0,34
|25
|SAADET
|KASIM ALKURTAR
|% 0,28
|21
|BAĞIMSIZ
|ALİ EKER
|% 0,12
|9
|HKP
|METİN BAKIMCI
|% 0,09
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,16
|Katılım Oranı
|:
|% 76,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TİP
|EMRAH KARAÇAY
|% 51,72
|705
|CHP
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|% 42,11
|574
|AK PARTİ
|SEYİT ALİ ASLAN
|% 3,01
|41
|GELECEK PARTİSİ
|ESER YÜCEL
|% 0,88
|12
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,59
|8
|BAĞIMSIZ
|ÇAĞLA CEMALİ
|% 0,59
|8
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ YILDIZ
|% 0,37
|5
|İYİ PARTİ
|ELANUR GÜLŞAN
|% 0,29
|4
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ YÜKSEK
|% 0,29
|4
|YENİDEN REFAH
|ÖZCAN ŞİRİN
|% 0,15
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,81
|Katılım Oranı
|:
|% 95,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YALÇIN
|% 61,93
|493
|YENİDEN REFAH
|AHMET SAĞLAM
|% 27,51
|219
|DİĞER
|% 8,17
|65
|SAADET
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|% 0,88
|7
|HKP
|SEZGİN REYHANOĞLU
|% 0,63
|5
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|% 0,5
|4
|BTP
|MALİK SÖKMEN
|% 0,13
|1
|HÜDA PAR
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|% 0,13
|1
|MİLLET
|İSMAİL ÖRÜN
|% 0,12
|1
Son Dakika › Güncel › HATAY SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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