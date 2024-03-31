BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.426
|Toplam Seçmen
|:
|1.078.130
|Açılan Sandık
|:
|778
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,71
|Kullanılan Oy
|:
|185.168
|Geçerli Oy
|:
|178.317
|Katılım Oranı
|:
|% 75,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 44,55
|79.445
|CHP
|LÜTFÜ SAVAŞ
|% 40,63
|72.453
|DİĞER
|% 6,79
|12.101
|YENİDEN REFAH
|NURİ PARLAK
|% 2,08
|3.718
|İYİ PARTİ
|NÜSRET CÖMERT
|% 1,32
|2.347
|TİP
|GÖKHAN ZAN
|% 1,07
|1.903
|SAADET
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,82
|1.455
|DEM PARTİ
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|% 0,74
|1.324
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÇAKIR
|% 0,73
|1.305
|TKH
|NURAY YENİL
|% 0,46
|824
|BTP
|YUSUF GÜL
|% 0,12
|215
|HAK-PAR
|HÜSEYİN ÖZDEMİR
|% 0,11
|203
|YTP
|MESUT SAZ
|% 0,11
|191
|EMEP
|HALİL İMREK
|% 0,1
|182
|HÜDA PAR
|FIRAT GÜLTEKİN
|% 0,07
|120
|MEMLEKET
|HALİL KILIÇ
|% 0,06
|100
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ÇELİK
|% 0,05
|94
|DSP
|TUĞÇE BABUÇÇU
|% 0,05
|83
|VATAN PARTİSİ
|EDİB HADİMOĞULLARI
|% 0,04
|77
|MİLLET
|HÜSNÜ AYHAN
|% 0,02
|39
|ABP
|FATİH ŞENGÜL
|% 0,02
|34
|AP
|ORHAN DEDE
|% 0,02
|30
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KATIRCIOĞLU
|% 0,02
|29
|BAĞIMSIZ
|MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
|% 0,01
|27
|AB PARTİ
|FATİH ÇAĞAN
|% 0,01
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,80
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RİFAT SARI
|% 45,67
|512
|DİĞER
|% 32,11
|360
|CHP
|EROL MENGÜÇ
|% 15,7
|176
|YENİDEN REFAH
|RASİM ÖZTÜRK
|% 4,73
|53
|SAADET
|MAHMUT ŞAN
|% 1,16
|13
|İYİ PARTİ
|MEHMET TUNCAY
|% 0,63
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,20
|Katılım Oranı
|:
|% 64,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN AKSOY
|% 49,63
|4.316
|AK PARTİ
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|% 41,87
|3.641
|İYİ PARTİ
|FERHAT KÜÇÜKLER
|% 2,66
|231
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN DOĞRU
|% 1,74
|151
|TİP
|ECEVİT ALKAN
|% 1,08
|94
|DİĞER
|% 0,95
|83
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL AKKOÇAK
|% 0,72
|63
|BTP
|FEHİM BAYIR
|% 0,6
|52
|SAADET
|ABDULHADİ BÜK
|% 0,3
|26
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR ÇAKILI
|% 0,26
|23
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YAŞAR OKAY
|% 0,11
|10
|DSP
|ALİ HAYDAR GENÇAY
|% 0,06
|5
|HÜDA PAR
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|% 0,01
|1
|MİLLET
|MEHMET SAPMAZ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,17
|Katılım Oranı
|:
|% 80,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SAMİ ÜSTÜN
|% 70,05
|1.382
|AK PARTİ
|DEĞER TULTAK
|% 12,72
|251
|TİP
|EŞREF KARAYÜN
|% 9,38
|185
|DİĞER
|% 3,04
|60
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI
|% 2,33
|46
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BURAK GÜRBÜZ
|% 0,71
|14
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAYA
|% 0,41
|8
|TKP
|UĞUR GÜNDÜZ
|% 0,36
|7
|DEVA PARTİSİ
|İLKER KÖYBAŞI
|% 0,35
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|EDİP TAZE
|% 0,3
|6
|BTP
|MÜMTAZ CEYLAN
|% 0,2
|4
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN ARSLANER
|% 0,05
|1
|MİLLET
|HANİFİ KARAHASAN
|% 0,05
|1
|SAADET
|ALİ AVCI
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,22
|Katılım Oranı
|:
|% 97,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM GÜL
|% 45,36
|2.288
|DİĞER
|% 34,18
|1.724
|CHP
|ÖMER SAĞLAM
|% 16,65
|840
|İYİ PARTİ
|REŞİT ÖZUĞUR
|% 2,18
|110
|BÜYÜK BİRLİK
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|% 0,63
|32
|YENİDEN REFAH
|AHMET EŞKİL
|% 0,56
|28
|SAADET
|ZEKERİYA EĞE
|% 0,32
|16
|ZAFER PARTİSİ
|MUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR
|% 0,1
|5
|MİLLET
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,97
|Katılım Oranı
|:
|% 66,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|% 50,07
|1.728
|TKP
|HİZAM HASIRCI
|% 36,16
|1.248
|TİP
|MEHMET GÜZELYURT
|% 5,62
|194
|AK PARTİ
|GÖKHAN KÖSE
|% 5,24
|181
|HKP
|BEDİ GENÇ
|% 0,55
|19
|DİĞER
|% 0,49
|17
|SOL PARTİ
|SERBAY MANSUROĞLU
|% 0,43
|15
|DSP
|HÜSEYİN DERTOP
|% 0,43
|15
|İYİ PARTİ
|MEZİYET MERT SARIGÜL
|% 0,26
|9
|BTP
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|% 0,15
|5
|HÜDA PAR
|ABDULGANİ TARHAN
|% 0,15
|5
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT ERASLAN
|% 0,15
|5
|SAADET
|ADNAN MANSUROĞLU
|% 0,12
|4
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ATEŞ
|% 0,09
|3
|ABP
|MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,27
|Katılım Oranı
|:
|% 71,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BAHADIR AMAÇ
|% 53,66
|1.475
|MHP
|ÖMER OĞUZ UÇAR
|% 33,65
|925
|DİĞER
|% 7,02
|193
|DEM PARTİ
|SABUHA AKDAĞ
|% 1,75
|48
|İYİ PARTİ
|CİHAN TUFAN
|% 1,42
|39
|SAADET
|HALİL OLĞUN
|% 0,76
|21
|YENİDEN REFAH
|YILDIRAY YILDIZ
|% 0,69
|19
|DP
|YAŞAR TOKSOY
|% 0,51
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|FADIL KESKİN
|% 0,18
|5
|ZAFER PARTİSİ
|KAZIM YALÇIN
|% 0,18
|5
|AP
|İBRAHİM GÜLEN
|% 0,11
|3
|HÜDA PAR
|EMRE PEKÖZ
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,36
|Katılım Oranı
|:
|% 76,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|% 46,8
|3.924
|MHP
|ERHAN AKI
|% 36,58
|3.067
|DEM PARTİ
|BEŞİR KATMIŞ
|% 7,37
|618
|YENİDEN REFAH
|MİTHAT BOZDAĞ
|% 4,72
|396
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
|% 2,86
|240
|SAADET
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|% 0,75
|63
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAVALLI
|% 0,39
|33
|DİĞER
|% 0,32
|27
|BTP
|AHMET SAVCUN
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|% 0,05
|4
|MİLLET
|FADİMA IŞIK
|% 0,05
|4
|BAĞIMSIZ
|ALİ ÖZSOY
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,73
|Katılım Oranı
|:
|% 88,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELAHATTİN ÇOLAK
|% 44,76
|363
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARATAŞ
|% 28,61
|232
|İYİ PARTİ
|YUSUF PERİŞAN
|% 21,7
|176
|CHP
|HÜSEYİN BAĞCI
|% 1,97
|16
|YENİDEN REFAH
|ALİ KARAKAYA
|% 1,6
|13
|DEVA PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 0,49
|4
|TİP
|ARDA SARIGÜN
|% 0,37
|3
|ZAFER PARTİSİ
|TALİP AŞIK
|% 0,25
|2
|MİLLİ YOL
|MEHMET ALİ ABUZAR
|% 0,25
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,18
|Katılım Oranı
|:
|% 79,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DÖNMEZ
|% 40,37
|2.651
|CHP
|MEHMET DUDUOĞLU
|% 38,38
|2.520
|DİĞER
|% 11,16
|733
|İYİ PARTİ
|NAZMİ CEYLAN
|% 6,11
|401
|YENİDEN REFAH
|AYDIN KAYA
|% 1,63
|107
|DEM PARTİ
|MAHMUT AYDINCI
|% 0,76
|50
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ KIRGIN
|% 0,56
|37
|TİP
|ALİ AVCI
|% 0,23
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER SEZGİN
|% 0,18
|12
|HÜDA PAR
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|% 0,12
|8
|SAADET
|SABAHADDİN ÇINAR
|% 0,12
|8
|DEVA PARTİSİ
|HATİCE ESRA DOĞAN
|% 0,08
|5
|TKP
|VASİL KOÇKAZI
|% 0,06
|4
|BTP
|YUSUF DOĞAN
|% 0,05
|3
|ANAP
|NUREDDİN FİDAN
|% 0,03
|2
|GELECEK PARTİSİ
|ZAFER DOĞANTAN
|% 0,03
|2
|AB PARTİ
|HASAN ADİGÜZEL
|% 0,03
|2
|MİLLET
|ALİ İÇİN
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA BEBEK
|% 0,03
|2
|TKH
|MEHMET EYNALLI
|% 0,02
|1
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BULAR
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,04
|Katılım Oranı
|:
|% 69,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|% 54,52
|5.746
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF VARDİ
|% 29,23
|3.081
|CHP
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|% 8,19
|863
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAN YILDIRIMHAN
|% 4,04
|426
|DİĞER
|% 2,15
|227
|İYİ PARTİ
|AHMET KAYA
|% 1,55
|163
|SAADET
|ATİLA EROL
|% 0,12
|13
|BAĞIMSIZ
|NEŞAT KÖNKER
|% 0,11
|12
|DEVA PARTİSİ
|MEMET ŞİRİKÇİ
|% 0,03
|3
|DEM PARTİ
|MEDİHA YÜKSEL
|% 0,02
|2
|VATAN PARTİSİ
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|% 0,02
|2
|HKP
|SAHİNAZ AKTAŞ
|% 0,01
|1
|TİP
|SEDA ELHAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PAYAS
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,68
|Katılım Oranı
|:
|% 98,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR ALTAN
|% 40,46
|2.661
|SAADET
|RECEP BAYSAL
|% 25,39
|1.670
|DİĞER
|% 17,38
|1.143
|CHP
|MEHMET YILMAZ
|% 11,83
|778
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KILIÇ
|% 1,06
|70
|İYİ PARTİ
|AYVAZ YAKAR
|% 0,87
|57
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMMET KAYA
|% 0,73
|48
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH KADAYIF
|% 0,68
|45
|BAĞIMSIZ
|ABDULCABBAR YILMAZ
|% 0,65
|43
|DEM PARTİ
|AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU
|% 0,58
|38
|BTP
|HAMİDE BOZDOĞAN
|% 0,11
|7
|MİLLET
|NEVZAT METİN
|% 0,09
|6
|VATAN PARTİSİ
|İBRAHİM BEDİR
|% 0,09
|6
|HKP
|TÜRKAY AKTAŞ
|% 0,05
|3
|MİLLİ YOL
|ATNAN YETİŞ
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,96
|Katılım Oranı
|:
|% 77,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET YUMUŞAK
|% 47,16
|4.144
|CHP
|FEVZİ SUVAROĞLU
|% 30,15
|2.650
|DİĞER
|% 12,1
|1.063
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YILDIZ
|% 8,48
|745
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ORTAK
|% 1,34
|118
|ZAFER PARTİSİ
|SALİH SAVAŞLI
|% 0,28
|25
|SAADET
|KASIM ALKURTAR
|% 0,28
|25
|BAĞIMSIZ
|ALİ EKER
|% 0,13
|11
|HKP
|METİN BAKIMCI
|% 0,08
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,96
|Katılım Oranı
|:
|% 76,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TİP
|EMRAH KARAÇAY
|% 50
|1.165
|CHP
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|% 43,09
|1.004
|AK PARTİ
|SEYİT ALİ ASLAN
|% 3,95
|92
|BAĞIMSIZ
|ÇAĞLA CEMALİ
|% 0,69
|16
|GELECEK PARTİSİ
|ESER YÜCEL
|% 0,6
|14
|BTP
|HASAN BOZDOĞAN
|% 0,52
|12
|İYİ PARTİ
|ELANUR GÜLŞAN
|% 0,34
|8
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ YILDIZ
|% 0,26
|6
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ YÜKSEK
|% 0,21
|5
|YENİDEN REFAH
|ÖZCAN ŞİRİN
|% 0,17
|4
|VATAN PARTİSİ
|ATİYE DÖNER
|% 0,13
|3
|MİLLET
|HAMDİ UYGUN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,38
|Katılım Oranı
|:
|% 88,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YALÇIN
|% 58,54
|1.416
|YENİDEN REFAH
|AHMET SAĞLAM
|% 35,18
|851
|DİĞER
|% 4,09
|99
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ EMRE GÖKAL
|% 1,03
|25
|SAADET
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|% 0,75
|18
|HKP
|SEZGİN REYHANOĞLU
|% 0,29
|7
|BTP
|MALİK SÖKMEN
|% 0,04
|1
|HÜDA PAR
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|% 0,04
|1
|MİLLET
|İSMAİL ÖRÜN
|% 0,04
|1
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?