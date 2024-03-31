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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:36  Güncelleme: 20:37
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.426
Toplam Seçmen : 1.078.130
Açılan Sandık : 778
Açılan Sandık Oranı : % 22,71
Kullanılan Oy : 185.168
Geçerli Oy : 178.317
Katılım Oranı : % 75,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖNTÜRK% 44,5579.445
CHPLÜTFÜ SAVAŞ% 40,6372.453
DİĞER% 6,7912.101
YENİDEN REFAHNURİ PARLAK% 2,083.718
İYİ PARTİNÜSRET CÖMERT% 1,322.347
TİPGÖKHAN ZAN% 1,071.903
SAADETNECMETTİN ÇALIŞKAN% 0,821.455
DEM PARTİPERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU% 0,741.324
ZAFER PARTİSİÖMER ÇAKIR% 0,731.305
TKHNURAY YENİL% 0,46824
BTPYUSUF GÜL% 0,12215
HAK-PARHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,11203
YTPMESUT SAZ% 0,11191
EMEPHALİL İMREK% 0,1182
HÜDA PARFIRAT GÜLTEKİN% 0,07120
MEMLEKETHALİL KILIÇ% 0,06100
DEVA PARTİSİMURAT ÇELİK% 0,0594
DSPTUĞÇE BABUÇÇU% 0,0583
VATAN PARTİSİEDİB HADİMOĞULLARI% 0,0477
MİLLETHÜSNÜ AYHAN% 0,0239
ABPFATİH ŞENGÜL% 0,0234
APORHAN DEDE% 0,0230
BAĞIMSIZMEHMET KATIRCIOĞLU% 0,0229
BAĞIMSIZMEHMET HAŞMET KOLAĞASI% 0,0127
AB PARTİFATİH ÇAĞAN% 0,0118
ALTINÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 2,80
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRİFAT SARI% 45,67512
DİĞER% 32,11360
CHPEROL MENGÜÇ% 15,7176
YENİDEN REFAHRASİM ÖZTÜRK% 4,7353
SAADETMAHMUT ŞAN% 1,1613
İYİ PARTİMEHMET TUNCAY% 0,637
ANTAKYA

Açılan Sandık Oranı : % 7,20
Katılım Oranı : % 64,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN AKSOY% 49,634.316
AK PARTİİBRAHİM NACİ YAPAR% 41,873.641
İYİ PARTİFERHAT KÜÇÜKLER% 2,66231
YENİDEN REFAHŞABAN DOĞRU% 1,74151
TİPECEVİT ALKAN% 1,0894
DİĞER% 0,9583
ZAFER PARTİSİCEMİL AKKOÇAK% 0,7263
BTPFEHİM BAYIR% 0,652
SAADETABDULHADİ BÜK% 0,326
DEVA PARTİSİUĞUR ÇAKILI% 0,2623
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YAŞAR OKAY% 0,1110
DSPALİ HAYDAR GENÇAY% 0,065
HÜDA PARRAMAZAN TAŞDEMİR% 0,011
MİLLETMEHMET SAPMAZ% 0,011
ARSUZ

Açılan Sandık Oranı : % 4,17
Katılım Oranı : % 80,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSAMİ ÜSTÜN% 70,051.382
AK PARTİDEĞER TULTAK% 12,72251
TİPEŞREF KARAYÜN% 9,38185
DİĞER% 3,0460
İYİ PARTİSÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI% 2,3346
ZAFER PARTİSİMEHMET BURAK GÜRBÜZ% 0,7114
YENİDEN REFAHORHAN KAYA% 0,418
TKPUĞUR GÜNDÜZ% 0,367
DEVA PARTİSİİLKER KÖYBAŞI% 0,357
BÜYÜK BİRLİKEDİP TAZE% 0,36
BTPMÜMTAZ CEYLAN% 0,24
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLANER% 0,051
MİLLETHANİFİ KARAHASAN% 0,051
SAADETALİ AVCI% 0,051
BELEN

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 97,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM GÜL% 45,362.288
DİĞER% 34,181.724
CHPÖMER SAĞLAM% 16,65840
İYİ PARTİREŞİT ÖZUĞUR% 2,18110
BÜYÜK BİRLİKEMİNE ÇİĞDEM KURT% 0,6332
YENİDEN REFAHAHMET EŞKİL% 0,5628
SAADETZEKERİYA EĞE% 0,3216
ZAFER PARTİSİMUHİTTİN TAMER ÖZDEMİR% 0,15
MİLLETMUSTAFA KUNDAKÇI% 0,021
DEFNE

Açılan Sandık Oranı : % 4,97
Katılım Oranı : % 66,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL İBRAHİM ÖZGÜN% 50,071.728
TKPHİZAM HASIRCI% 36,161.248
TİPMEHMET GÜZELYURT% 5,62194
AK PARTİGÖKHAN KÖSE% 5,24181
HKPBEDİ GENÇ% 0,5519
DİĞER% 0,4917
SOL PARTİSERBAY MANSUROĞLU% 0,4315
DSPHÜSEYİN DERTOP% 0,4315
İYİ PARTİMEZİYET MERT SARIGÜL% 0,269
BTPFEHMİ GÜZELMANSUR% 0,155
HÜDA PARABDULGANİ TARHAN% 0,155
DEVA PARTİSİLEVENT ERASLAN% 0,155
SAADETADNAN MANSUROĞLU% 0,124
YENİDEN REFAHKEMAL ATEŞ% 0,093
ABPMUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU% 0,093
DÖRTYOL

Açılan Sandık Oranı : % 4,27
Katılım Oranı : % 71,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBAHADIR AMAÇ% 53,661.475
MHPÖMER OĞUZ UÇAR% 33,65925
DİĞER% 7,02193
DEM PARTİSABUHA AKDAĞ% 1,7548
İYİ PARTİCİHAN TUFAN% 1,4239
SAADETHALİL OLĞUN% 0,7621
YENİDEN REFAHYILDIRAY YILDIZ% 0,6919
DPYAŞAR TOKSOY% 0,5114
BÜYÜK BİRLİKFADIL KESKİN% 0,185
ZAFER PARTİSİKAZIM YALÇIN% 0,185
APİBRAHİM GÜLEN% 0,113
HÜDA PAREMRE PEKÖZ% 0,072
ERZİN

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 76,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖKKEŞ ELMASOĞLU% 46,83.924
MHPERHAN AKI% 36,583.067
DEM PARTİBEŞİR KATMIŞ% 7,37618
YENİDEN REFAHMİTHAT BOZDAĞ% 4,72396
İYİ PARTİMEHMET ÖKKEŞ KOÇAK% 2,86240
SAADETMEHMET MANSUR KILAÇ% 0,7563
ZAFER PARTİSİMEHMET KAVALLI% 0,3933
DİĞER% 0,3227
BTPAHMET SAVCUN% 0,087
HÜDA PARHÜSEYİN ÖZTÜRK% 0,054
MİLLETFADİMA IŞIK% 0,054
BAĞIMSIZALİ ÖZSOY% 0,032
HASSA

Açılan Sandık Oranı : % 3,73
Katılım Oranı : % 88,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELAHATTİN ÇOLAK% 44,76363
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARATAŞ% 28,61232
İYİ PARTİYUSUF PERİŞAN% 21,7176
CHPHÜSEYİN BAĞCI% 1,9716
YENİDEN REFAHALİ KARAKAYA% 1,613
DEVA PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,494
TİPARDA SARIGÜN% 0,373
ZAFER PARTİSİTALİP AŞIK% 0,252
MİLLİ YOLMEHMET ALİ ABUZAR% 0,252
İSKENDERUN

Açılan Sandık Oranı : % 5,18
Katılım Oranı : % 79,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DÖNMEZ% 40,372.651
CHPMEHMET DUDUOĞLU% 38,382.520
DİĞER% 11,16733
İYİ PARTİNAZMİ CEYLAN% 6,11401
YENİDEN REFAHAYDIN KAYA% 1,63107
DEM PARTİMAHMUT AYDINCI% 0,7650
ZAFER PARTİSİCENGİZ KIRGIN% 0,5637
TİPALİ AVCI% 0,2315
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER SEZGİN% 0,1812
HÜDA PARÖMER CENGİZ ÖZKAN% 0,128
SAADETSABAHADDİN ÇINAR% 0,128
DEVA PARTİSİHATİCE ESRA DOĞAN% 0,085
TKPVASİL KOÇKAZI% 0,064
BTPYUSUF DOĞAN% 0,053
ANAPNUREDDİN FİDAN% 0,032
GELECEK PARTİSİZAFER DOĞANTAN% 0,032
AB PARTİHASAN ADİGÜZEL% 0,032
MİLLETALİ İÇİN% 0,032
VATAN PARTİSİMUSTAFA BEBEK% 0,032
TKHMEHMET EYNALLI% 0,021
BAĞIMSIZMEHMET BULAR% 0,021
KIRIKHAN

Açılan Sandık Oranı : % 22,04
Katılım Oranı : % 69,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ERDAL ÇELİK% 54,525.746
YENİDEN REFAHŞEREF VARDİ% 29,233.081
CHPZEYNEP SAĞIROĞLU% 8,19863
ZAFER PARTİSİSERHAN YILDIRIMHAN% 4,04426
DİĞER% 2,15227
İYİ PARTİAHMET KAYA% 1,55163
SAADETATİLA EROL% 0,1213
BAĞIMSIZNEŞAT KÖNKER% 0,1112
DEVA PARTİSİMEMET ŞİRİKÇİ% 0,033
DEM PARTİMEDİHA YÜKSEL% 0,022
VATAN PARTİSİGÖNÜL GÖKKAN KURTUL% 0,022
HKPSAHİNAZ AKTAŞ% 0,011
TİPSEDA ELHAN% 0,011
KUMLU

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PAYAS

Açılan Sandık Oranı : % 22,68
Katılım Oranı : % 98,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR ALTAN% 40,462.661
SAADETRECEP BAYSAL% 25,391.670
DİĞER% 17,381.143
CHPMEHMET YILMAZ% 11,83778
YENİDEN REFAHORHAN KILIÇ% 1,0670
İYİ PARTİAYVAZ YAKAR% 0,8757
BÜYÜK BİRLİKÜMMET KAYA% 0,7348
ZAFER PARTİSİABDULLAH KADAYIF% 0,6845
BAĞIMSIZABDULCABBAR YILMAZ% 0,6543
DEM PARTİAYŞE ELİF ELA HASANOĞLU% 0,5838
BTPHAMİDE BOZDOĞAN% 0,117
MİLLETNEVZAT METİN% 0,096
VATAN PARTİSİİBRAHİM BEDİR% 0,096
HKPTÜRKAY AKTAŞ% 0,053
MİLLİ YOLATNAN YETİŞ% 0,032
REYHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 16,96
Katılım Oranı : % 77,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET YUMUŞAK% 47,164.144
CHPFEVZİ SUVAROĞLU% 30,152.650
DİĞER% 12,11.063
YENİDEN REFAHMEHMET YILDIZ% 8,48745
İYİ PARTİMUSTAFA ORTAK% 1,34118
ZAFER PARTİSİSALİH SAVAŞLI% 0,2825
SAADETKASIM ALKURTAR% 0,2825
BAĞIMSIZALİ EKER% 0,1311
HKPMETİN BAKIMCI% 0,087
SAMANDAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 3,96
Katılım Oranı : % 76,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TİPEMRAH KARAÇAY% 501.165
CHPSÜLEYMAN BEDİR ABACI% 43,091.004
AK PARTİSEYİT ALİ ASLAN% 3,9592
BAĞIMSIZÇAĞLA CEMALİ% 0,6916
GELECEK PARTİSİESER YÜCEL% 0,614
BTPHASAN BOZDOĞAN% 0,5212
İYİ PARTİELANUR GÜLŞAN% 0,348
ZAFER PARTİSİSUPHİ YILDIZ% 0,266
BAĞIMSIZFEVZİ YÜKSEK% 0,215
YENİDEN REFAHÖZCAN ŞİRİN% 0,174
VATAN PARTİSİATİYE DÖNER% 0,133
MİLLETHAMDİ UYGUN% 0,041
YAYLADAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 12,38
Katılım Oranı : % 88,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YALÇIN% 58,541.416
YENİDEN REFAHAHMET SAĞLAM% 35,18851
DİĞER% 4,0999
ZAFER PARTİSİOĞUZ EMRE GÖKAL% 1,0325
SAADETSERDAR GÖNÜLTAŞ% 0,7518
HKPSEZGİN REYHANOĞLU% 0,297
BTPMALİK SÖKMEN% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA AYDIN UYLAŞ% 0,041
MİLLETİSMAİL ÖRÜN% 0,041

Kaynak: AA

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