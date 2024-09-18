Hatay'da 9 Kamu Görevlisine Soruşturma İzni Yok - Son Dakika
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Hatay'da 9 Kamu Görevlisine Soruşturma İzni Yok

Hatay\'da 9 Kamu Görevlisine Soruşturma İzni Yok

Hatay Valiliği, 6 Şubat depremlerinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Nilüfer Apartmanı'yla ilgili davada, 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Nilüfer Apartmanı'nda yaşamını yitirenlerin avukatlarından Naim Eminoğlu, karara itiraz edeceklerini söyledi.

18.09.2024 09:36  Güncelleme: 09:37
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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay Valiliği, 6 Şubat depremlerinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Nilüfer Apartmanı'yla ilgili davada, 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Nilüfer Apartmanı'nda yaşamını yitirenlerin avukatlarından Naim Eminoğlu, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda 56 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde 56 kişiye mezar olan Nilüfer Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili eski belediye başkanı ve diğer kamu görevlileri için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakanlık 15 Nisan 2024 tarihinde, Nilüfer Apartmanı'yla ilgili olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem yapılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri; 11 Ağustos 2024 tarihinde, Odabaşı Beldesi Eski Belediye Başkanı Hasan Tümer, Odabaşı Beldesi Eski Başkan Vekili Atıf Yeşil, Odabaşı Belde Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Nursel Aydın, Odabaşı Belde Belediyesi Eski Fen İşleri Müdürü Kemal Kadıoğlu, Antakya Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Nuriye Elçin Eryetli, İnşaat Teknikeri Arif Murat Elçi, İnşaat Mühendisi Mehmet Bük, Sağlık Memuru Ekrem Karabacak ve Makine Mühendisi İbrahim Burak Keser hakkında ön inceleme raporu hazırladı.

Müfettişler herhangi bir kusur tespit etmedi

Ön inceleme raporunda; İmar Kanunu'nun 22. maddesinin 2. bendi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinin 13. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 3. fıkrası hükümlerine aykırı işlem yapılmadığı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 28. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına göre beton basınç dayanımı deney sonuçları ve çelik çubuk çekme deney raporları esas alınarak 31.12.2012 tarihli yüzde 20 ve 09.09.2013 tarihli yüzde 50 hak ediş raporları düzenlendiği ve mezkur yönetmeliğe aykırı bir işlem yapılmadığı, Mezkur Yönetmeliğin 3. maddesinin (d) fıkrası ve 5. maddesinin 4. fıkrasının (ö) bendine göre 28.03.2014 tarihli iş bitirme tutanağı düzenlendiği ve mezkur yönetmeliğe aykırı bir işlem yapılmadığı, İmar Kanunu'nun 30. maddesine göre 01.06.2015 tarihli ve 280 nolu yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği ve mezkur kanuna aykırı bir işlem yapılmadığı belirtildi.

9 kamu görevlisine soruşturma izni verilmedi

Müfettişler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, Hatay Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'ne gönderildi. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ imzalı 29 Ağustos 2024 tarihli kararda, 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Karar, ailelere yeni tebliğ edildi. ANKA'nın ulaştığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkında ön inceleme yapılan; 28.02.2014 tarihli ve 2012-61 sayılı yeniden yapı ruhsatında, 31.12.2012 tarihli yüzde 20, 09.09.2013 tarihli yüzde 50 hakediş raporunda ve 24.02.2014 tarihli yüzde 50 devir tespit tutanağında düzenleyen olarak imzası bulunan Odabaşı Belde Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Nursel Aydın hakkında; Nilüfer Apartmanı'nın mimari ve statik projelerini müştereken onaylayan, 03.12.2012 tarihli ve 2012-61 sayılı, 28.02.2014 tarihli ve 2012-61 sayılı yeniden yapı ruhsatını kontrol eden, 31.12.2012 tarihli yüzde 20, 09.09.2013 tarihli yüzde 50 hak ediş raporunda, 24.02.2014 tarihli yüzde 50 devir tespit tutanağında ve 28.03.2014 tarihli iş bitirme tutanağında düzenleyen olarak imzası bulunan Odabaşı Belde Belediyesi Eski Fen işleri Müdürü Kemal Kadıoğlu hakkında; 28.03.2014 tarihli iş bitirme tutanağında onaylayan olarak imzası bulunan Odabaşı Belde Belediyesi Eski Başkan Vekili Atıf Yeşil hakkında; Nilüfer Apartmanı'nın mimari ve statik projelerini müştereken onaylayan, 03.12.2012 tarihli ve 2012-61 sayılı, 28.02.2014 tarihli ve 2012-61 sayılı yeniden yapı ruhsatında, 31.12.2012 tarihli yüzde 20, 09.09.2013 tarihli yüzde 50 hak ediş raporunda ve 28.03.2014 tarihli iş bitirme tutanağında onaylayan olarak imzası bulunan Odabaşı Belde Belediyesi Eski Başkanı Hasan Tümer hakkında; 01.06.15 tarihli ve 280 nolu yapı kullanma izin belgesinde, bina mahallini tetkik eden sağlık memuru Ekrem Karabacak ve inşaat Mühendisi Mehmet Bük, belgeyi tetkik eden İnşaat Teknikeri Arif Murat Elçi, belgeyi onaylayan olarak imzası bulunan Antakya Belediyesi Eski imar ve Şehircilik Müdür Vekili Nuriye Elçin Eryetli hakkında; 01.06.2015 tarihli ve 280 nolu yapı kullanma izin belgesinde bina mahallini tetkik eden olarak imzası bulunmakla birlikte, Antakya Belediye Başkanlığı'nın bila tarihli ve E-81066 sayılı yazısından 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremde vefat ettiği anlaşılan Makine Mühendisi İbrahim Burak Keser hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince 'Soruşturma İzni Verilmemesine' tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verdim."

Nilüfer Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin avukatlarından Naim Eminoğlu, Hatay Valiliği'nin kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Nilüfer Apartmanı davasında; müteahhit Murat Fuatoğlu ve yapı denetim uzmanı Mehmet Haşim Erarslan tutuklu bulunuyor. 10 sanık ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Nilüfer Apartmanı'nın 3'üncü duruşması 23 Eylül'de Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 9 Kamu Görevlisine Soruşturma İzni Yok - Son Dakika

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