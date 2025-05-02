HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC'de Deneyimler Sunuyor - Son Dakika
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HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC'de Deneyimler Sunuyor

HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC'de paraşüt simülatörü ve atölyelerle gençlere deneyimler sunuyor.

02.05.2025 11:14
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HAVELSAN, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki standında, paraşüt ve atış simülatöründen gençlere yönelik atölyelere kadar birçok deneyimi ziyaretçilere sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Etkinliğin paydaşlarından HAVELSAN'ın standında da ziyaretçilere birçok aktivite sunuluyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, Azerbaycan'ın ardından TEKNOFEST için Kıbrıs'ta olmanın onur verici olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta geçen yaz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Kıbrıs, savunma sanayimizin yeniden doğuşunun da başlangıcı. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ihtiyaç duyulan savunma sanayi ürünlerinin temin edilmesinde yaşanan zorluklar, Türkiye'de savunma sanayi firmalarının doğmasına neden oldu." diye konuştu.

Hem vefa borcu olarak hem de TEKNOFEST gençliğine olan destekleri nedeniyle burada yer aldıklarını vurgulayan Nacar, festivalde gençlere, çocuklara, hatta yaşlılara çeşitli deneyimler sunduklarını söyledi.

Nacar, festival alanındaki stantlarında ziyaretçilerin paraşüt simülatör deneyimi yaşayabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilk indirmeler havadan yapıldı, komandolarımız havadan indi. O gazilerimizden biri de bu hafta HAVELSAN Ankara merkezimizi ziyaret etti. Kendisine paraşütle inme deneyimini sanal simülatörde yaşattık. Bu simülatörü TEKNOFEST KKTC'de paylaşıma açtık. Ziyaretçiler, benzer şekilde atış simülatörünü de deneyimleyebilirler. Ayrıca, standımızda Mühendis Genç programımızın deneyim atölyesi var. Burada gençlerimize hem yapay zeka hem de birtakım oyunla, karışık etkinliklerle savunma sanayisiyle olan ilgilerini daha fazla açığa çıkarabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Gençlerin mühendisliğe olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz."

"Kıbrıs'ta geniş bir uluslararası insan kaynağı var"

TEKNOFEST'in yanı sıra HAVELSAN'ın Kıbrıs'ta ayak izleri olduğuna dikkati çeken Nacar, "Kıyı emniyeti noktasında Türkiye'de yaptığımız projenin benzerini geçen yıl Kıbrıs'ta başlattık. Burada gemi trafik hizmetlerinin komuta kontrolünü sağlayan sistemi kuruyoruz. Kaçakçılığı, deniz kirliliğini önleme ve başka diğer amaçları da gerçekleştirmek üzere bu sistem kuruluyor." dedi.

Nacar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de güvenlik sistemi yazılımlarını, uzaktan kumada merkezini ve araç, plaka, yüz tanıma sistemlerini HAVELSAN'ın gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta geniş bir uluslararası insan kaynağı olduğunu anlatan Nacar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıbrıs'ta birçok üniversite var. Çoğu İngilizce, uluslararası eğitim veriyor ve uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Bu üniversitelerle temas sağlayıp o öğrencileri nasıl değerlendirebiliriz, girişimcilik anlamında nelere öncülük edebiliriz, bunları da TEKNOFEST KKTC'de yapacağımız görüşmelerde ele alacağız. İnşallah daha sonrasında da topyekun şekilde Kıbrıs'ta savunma sanayi anlamında da farklı adımlar atılmasına hep beraber şahit oluruz."

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde yapılabiliyor.

TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC'de Deneyimler Sunuyor - Son Dakika

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