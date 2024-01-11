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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'ye sağlanan dış kaynak tutarı 8,8 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'ye sağlanan dış kaynak tutarı 8,8 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'ye sağlanan dış kaynak tutarının geçen yıl 8,8 milyar dolara ulaştığını belirtti. Şimşek, bu kaynakların Türkiye'nin şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye\'ye sağlanan dış kaynak tutarı 8,8 milyar dolara ulaştı
11.01.2024 - 10:04,
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." dedi.
Bakan Şimşek, AA muhabirine, Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, ayrıca bu kaynaklarla Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla bölgenin yeniden inşasına aracılık ettiklerini söyledi.
Şimşek, 19-22 Aralık 2023 döneminde deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek amacıyla yaklaşık 640 milyon dolar kaynak sağlandığı bilgisini verdi.
"Deprem bölgesindeki ekonomik faaliyetler için kullanılacak"
Bakan Şimşek, bu kapsamda İslam Kalkınma Bankasından Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) sağlanan 100 milyon dolarlık finansmanın, depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı yatırımların finansmanı için kullanılacağını söyledi.
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından (JICA) sağlanan 20 milyar Japon yeni tutarındaki finansmanın da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kullanılacağını aktaran Şimşek, bu kaynağın depremden etkilenen illerde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermayelerini desteklemek amacıyla değerlendirileceğini ifade etti.
Şimşek, ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankasından (JBIC) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile TSKB'ye 200'er milyon dolar olmak üzere 400 milyon dolar finansman sağladıklarına dikkati çekerek, "Bu kaynak depremlerden etkilenen illerimizdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile ileri teknoloji destekli enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden geçen yıl ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan kaynağın 8,8 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu kaynağın 2,8 milyar dolarlık kısmı deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla sağlandı. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."

Kaynak: AA
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