Hemzemin Geçit Kapatıldı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde 2021 yılında trenin minibüse çarptığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği olaydan 4 yıl 9 ay sonra kazanın yaşandığı hemzemin geçit, valilik tarafından kapatıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan, içerisinde fabrika işçilerinin bulunduğu, Bilal Küllü'nün kontrolündeki 59 ADJ 755 plakalı minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Minibüs şoförü Küllü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE 152 YIL HAPİS CEZASI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'Olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi için de ayrı ayrı 'Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi istendi. Yargılanan Küllü, 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Küllü'nün cezası, İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

TCDD: HEMZEMİN GEÇİT KAPATILSIN

Kazadan 3 ay önce 1 Haziran 2021 tarihinde TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nün, Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ergene Belediye Başkanlığı'na bir yazı göndererek, hemzemin geçidin kapatılmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda, "Velimeşe'de bulunan hemzemin geçidin 2020 yılına ait seyir momenti katsayısının 141.420 olması nedeniyle 'demir yolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama esasları' hakkındaki yönetmeliğinin 3'üncü maddesinin 2'nci bendi, 'seyir momenti 30 bin katsayısını geçen hatlarda hemzemin geçit açılamaz, alt veya üst geçit yapılır' hükmü ile aynı yönetmeliğinin, 'ana taşıt yoluna bağlı tali yol üzerindeki demir yolu hemzemin geçitlerde, araç sonlarının taşıt yolu veya demir yolu üzerinde tehlike yaratmaması için geçide bağlı taşıt yolu uzunluğunun güvenlik çizgisinden itibaren mesafesi en az 30 metredir' hükmünü sağlayamaması nedeniyle hemzemin geçidin kapatılması gerekmektedir. Söz konusu hemzemin geçitte yönetmelikte belirtilen 30 metre güvenlik mesafesi sağlanamadığından sürekli olarak kazalar meydana gelmekte olup, yönetmelik gereği TCDD tarafından yapılacak başka bir işlem kalmamıştır. Bu sebep ile olabilecek yeni kazalardan teşekkülümüz sorunlu olmayacaktır. Sonuç olarak yeni kazaların yaşanmaması ve demir yolu ile kara yolu trafik emniyeti gereği 'demir yolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama esasları' hakkında yönetmelik gereği Km: 141+866'daki hemzemin geçidin valilik makamınızca kapatılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz" denildi.

KARAYOLLARI BAŞVURU YAPTI

Ancak aradan geçen yıllarda kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı'nın inceleme ve soruşturmaları sürdü. Bakanlık, müfettişler görevlendirirken; konu yeniden gündeme geldi. Bakanlık ve savcılık incelemeleri devam ederken; Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün başvurusu sonrası Tekirdağ Valiliği, 14 Haziran 2026 günü hemzemin geçidi taşıt ve yaya trafiğine kapattı.

'HUKUKİ SÜREÇLER İŞLİYOR'

Kazada hayatını kaybeden Suzan ve Halil Aksu çiftinin avukatı Güney Şahin, hemzemin geçidin kapatılmasının ardından yaptığı açıklamada, hukuki sürecin sürdüğünü söyledi. Şahin, "Bildiğiniz üzere bir soruşturma yürütülüyordu. Soruşturmada şoför cezalandırıldı. Onun cezası istinaf aşamasında kesinleşti, Yargıtay'da incelemeyi bekliyor. Kamu kurumlarına yönelik ayrı bir soruşturma yürütülüyordu. Kamu kurumlarında sorumlularla ilgili yapılan soruşturmada Adli Tıp raporuyla takipsizlik kararları çıktı. Onlara itirazlarımız sürüyor. O dosya Anayasa Mahkemesi önünde. Bir de tazminat dosyaları var, tazminat dosyaları da gelinen aşama itibarıyla aldığımız bilirkişi raporlarında kamu kurumlarının da burada kusurunun olduğu tespit edildi. Dolayısıyla Adli Tıp raporu bu aşamada bizce boşa çıktı, buna dair hukuki süreçler işliyor" dedi.

'KUSURU OLANLARIN CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ'

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan bilirkişi raporunda, kamu kurumlarının kusurunun net şekilde ortaya konulduğunu söyleyen Güney, "Adli Tıp raporundan aldırılan iki raporda da yine kamu kurumlarının kusurları ortaya konuldu. Burada, kamu kurumu hizmet kusuru net şekilde ortaya konuldu. Sonuç olarak bu bilirkişilerin arasındaki savcılık tarafından bu rapordaki farklılıkların giderilmesi için Adli Tıp uzmanlar kurulundan bir rapor istenildi. Bu raporda; 'kamu kurumlarının sorumluluğu yoktur' dendi. Buradaki hemzemin geçidin mevzuata aykırı olduğu da belirtiliyor. Bunu biz değil, TCCD 1'inci Bölge Müdürlüğü, valiliğe kendi söylüyor. Mevzuata aykırı bir hemzemin geçidin kapatılmamasından sorumlu olacağının bariz şekilde ortada olmasına rağmen, kamu kurumlarına yönelik soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması tabii ki istediğimiz bir netice değil. Ama Anayasa Mahkemesi'nde ona dair süreç işliyor. Bir taraftan da aldığımız son raporlarla birlikte kanun yararına bozma yoluna müracaat ettik. Yeni adalet bakanımızın da temennisi ve başlattığı bir süreç var biliyorsunuz. Kapatılmış dosyaların tekrardan açılması ve gerekli incelemelerin yapılarak varsa kusuru olanların cezalandırılması. Bizim dosyamız yönünden de beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

'O NOKTADA KAVŞAK PROJEMİZ VAR'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de söz konusu bölgede daha önce de kazaların yaşandığını söyledi. Yüceer, "Biliyorsunuz daha önce de yaşadık, kazalar oldu, ölümlü kazalarımız da oldu. Oradaki yoğunluk biraz fazla, dolayısıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün oranın kapatılmasıyla ilgili valiliğe bir başvurusu vardı. Vali beyin de tabii ki haklı gerekçeler doğrultusunda böyle bir kararı oldu. Ondan önce tabii biz alternatif yolların rehabilitasyonu noktasında geçtiğimiz sene bir çalışma yapmıştık ama yeterli görmüyoruz. O yüzden de şu anda hızla çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla orayla ilgili kavşak projemiz bizim var. Yolun bir kısmı Karayolları'nda, bağlantı kısmı bizde. Dolayısıyla oranın rehabilitasyonu noktasındaki projemizi de gönderdik, Karayolları'nda. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.