Hindistan, Güneş Enerjisinde İkinciliğe Yükseldi - Son Dakika
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Hindistan, Güneş Enerjisinde İkinciliğe Yükseldi

Hindistan, Güneş Enerjisinde İkinciliğe Yükseldi
04.06.2026 12:35
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Hindistan, 2025'te güneş enerjisi kapasitesinde ABD'yi geçerek ikinci büyük pazar oldu.

YENİ DELHİ, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan, 2025 yılında güneş enerjisi kapasitesindeki yıllık artışta ABD'yi geride bırakarak dünyanın ikinci en büyük güneş enerjisi büyüme pazarı haline geldi.

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Pralhad Joshi çarşamba günü söz konusu başarı hakkında yaptığı açıklamada, güneş enerjisi alanında kaydettikleri büyümenin küresel ölçekte örnek teşkil ettiğini ve rekor kapasite artışlarının, güçlü politika desteği, inovasyon ve dünya standartlarındaki altyapı sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Hindistan'ın 2025 yılında güneş enerjisi kapasitesini 37 gigavat, ABD'nin ise 34 gigavat artırdığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan, Güneş Enerjisinde İkinciliğe Yükseldi - Son Dakika

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