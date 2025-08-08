Hırsızlar Kuyumcudan Boş Döndü - Son Dakika
Hırsızlar Kuyumcudan Boş Döndü

Hırsızlar Kuyumcudan Boş Döndü
08.08.2025 21:59
Başakşehir'de kuyumcuya giren hırsızlar kasa bulamadan alarm nedeniyle kaçtı. Olay güvenlikte kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'deki bir kuyumcu dükkanına otomobil ile gelen şüpheliler, dakikalarca uğraştıktan sonra kepengi kırarak içeri girdi. Ürünlerin konulduğu kasayı bulamayan hırsızlar, alarm sisteminin devreye girmesi üzerine paniğe kapılarak kaçtı. Olay anı dükkandaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızların birbirlerine, "Kasa yok, kasa yok" dedikleri anlar da yer aldı.

Olay Kayaşehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Caddeye gelen otomobilden inen 4 kişi, kuyumcuya yöneldi. 3 kişi kepengi kırmaya çalışırken, 1 kişi de gözcülük yaptı. Bu sırada otomobil içerisinde de 1 kişinin beklediği görüldü. Bir süre uğraştıktan sonra kepengi kıran şüpheliler, kuyumcuya girdikten sonra rafların boş olduğunu fark etti. Dükkanda ürünlerin konulduğu kasayı bulamayan şüpheliler, alarm sisteminin devreye girmesi üzerine panikleyerek kaçtı. Sabah saatlerinde durumu fark eden dükkan çalışanları, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte olayı polise bildirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BİRBİRLERİNE 'KASA YOK' DİYE BAĞIRIYORLAR'

Olayı anlatan dükkan sahibi Mustafa Eskici, "Gece saat 03.47 sıralarında içeri girmeye çalıştılar. 5 kişi olarak geldiler, 3ü kepenkle uğraştı. Camı kırdılar ve içeri girdiler. 1 kişi etrafı gözetlemek için durdu, 1 kişi de araçtaydı. Güvenlik alanında bizim zaten hem alarm sistemimiz hem de ürünleri dışarıda bırakmadığımız için gayet düzgün bir durumdaydık. Çok şükür büyük bir maddi kaybın önüne geçtik. Kasayı bulamadıkları için birbirlerine 'Kasa yok' diye bağırıyorlar. bir şey de bulamadıkları için telaş yapıyorlar. Alarmın devreye girmesiyle birlikte kolluk kuvvetlerinin geleceğini düşünerek kendileri burayı terk etmişler" dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık girişimi, kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kepengi kırarak dükkana giren hırsızların telaşlı bir şekilde dolaşarak birbirlerine "Kasa yok" diye bağırdığı anlar yer alıyor. Kuyumcudaki ürünleri bulamayan hırsızların daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA

