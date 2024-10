Hırvatistan Sığınmacı İddialarını Reddetti

Güncel

ZAGREB, 11 Ekim (Xinhua) -- Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan Hırvatistan-Bosna sınırında sığınmacılara kötü muamele yapıldığına dair iddiaları reddetti.

Gazetenin iddialarının doğrulanmadığını belirten bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde söz konusu olaylara ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı. Bakanlık, polis davranışlarını izleyen Bağımsız Gözetim Mekanizması'na da konuyla ilgili herhangi bir rapor ulaşmadığını sözlerine ekledi.

Perşembe günü No Name Kitchen adlı insani yardım kuruluşunun iddialarını içeren bir yazı yayımlayan The Guardian gazetesi, Hırvat sınır polisinin sığınmacıların giysilerini, cep telefonlarını ve pasaportlarını yaktığını ve ardından sığınmacıları zorla Bosna Hersek'e geri gönderdiğini yazdı.

Hırvatistan, Ortadoğu ve Orta Asya'dan AB ülkelerine ulaşmaya çalışan çok sayıda sığınmacının takip ettiği rota üzerinde yer alıyor.