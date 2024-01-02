Hamas yöneticisini öldüren İsrail\'e Hizbullah\'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak

"Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, açık bir sabotaj girişimi var"

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesinin karşılıksız kalmayacağını belirtti.

HİZBULLAH'TAN SUİKASTE SERT TEPKİ

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi düzenlediği suikastte öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Aruri ve beraberindeki 6 kişinin İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesinde suikast sonucu ölmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

"CEZASIZ VE KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu. Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denildi.

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİNE YÖNELİK CİDDİ BİR SALDIRI"

Açıklamada, ayrıca, Beyrut'un kalbinde işlenen bu suikastın, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı niteliğinde olduğu aktarıldı. Son olarak Aruri suikastının İsrail ve Hizbullah Hareketi arasındaki savaşın gidişatında tehlikeli bir gelişme olduğu kaydedildi.

BEYRUT'UN GÖBEĞİNDE HAMAS YÖNETİCİSİNE SUİKAST

İsrail ordu radyosunda yer alan ve adı açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlere göre, Beyrut'taki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri öldürüldü. Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıda Hamas ofisi ile bina önünde bulunan park halindeki araçların 2 füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

SALİH EL-ARURİ KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı. El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.