Hizmet-İş'ten Altındağ Belediyesi'ne Çağrı: "İşçileri İşe Alın, İşçiden Af, Kamuoyundan Özür Dileyin"

(ANKARA) - HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'ne işten çıkarılan 46 işçi için "işçileri işe alın, işçiden af, kamuoyundan özür dileyin" çağrısında bulundu. Açıklamada, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin işçilere yönelik saldırısına da değinilerek, "Yaşanan bu çirkin olaylar karşısında tüm yasal ve hukuki işlemleri başlattığımızı, bu zorbalığa bulaşmış tüm kişilerden hukuk önünde hesap sorulacağını kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

Hizmet-İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde işten atılan 46 işçi için "işçileri işe geri alın" çağrısı yaptı. Hizmet İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Altındağ Belediyesi'nde çalışan işçilerin geçmiş dönem yapılan toplu iş sözleşmesinden doğan kazanılmış haklarının verilmediği, yeni dönem sözleşme görüşmelerinde ise belediye tarafından sıfır zam teklif edildiği, bu teklif sendika tarafından kabul edilmeyince 46 işçinin ramazan ayında işten çıkarıldığı aktarıldı.

"Görüntülerde kendisinin işçilere hakaret ve küfür ettiği açıkça ortadadır"

Açıklamada, 11 Nisan 2025 Cuma günü demokratik yollarla haklarını arayan, işlerine dönmekten başka bir gayesi olmayan, işçilere ve şube başkanına, "belediye önünde saldıran, şiddet uygulayan belediye başkanı ve adamlarının, özür dilemek yerine, suçluluk psikolojisiyle yalan yanlış bilgilerle dolu, tutarsız bir kamuoyu açıklaması" yaptıkları belirtildi.

Başkan Veysel Tiryaki'nin açıklamalarından bir kaçına cevap vermek istendiği belirtilen açıklmamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Başkan işçilerin düdüklü ve hiçbir hakaret içermeyen protestolarını, kendilerini kamuoyunda haklı göstermek için küfür ve argo kelimeler kullanıldığını ifade ediyor, görüntülerde kendisinin işçilere hakaret ve küfür ettiği açıkça ortadadır. Bir kamu görevlisine, başkentimizin en güzide ilçesini yöneten bir kişiye yakışmayan ifadeler ve eylemler içinde oluşunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Altındağ Belediye Başkanı daha önce meclis konuşmasında ve kamuoyu açıklamalarında eylem çadırında olan emekçilerin hiçbirinin belediye işçinin olmadığını ve parayla tutulan insanların olduğunu ifade ediyor. Oysa bu söyleminin de tamamen mesnetsiz olduğunu aşikardır. Çadırda bulunan arkadaşlarımızın hepsi Altındağ Belediyesi işçisidir. Olayın olduğu gün kimlik kartlarını tüm basın mensuplarının önünde göstererek 10-15 yıllık Altındağ Belediyesi işçileri oldukları herkes tarafından görülmüş, yalan ve iftiraları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sayın Başkan, toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanmadığı için sendikamızı suçlamaktadır. Oysa Sayın Başkan yönetime geldiği ilk günden beri işçilerin kazanılmış haklarına saldırmış, daha göreve başlamasının ilk ayında tüm işçilerin maaşları düşürdüğü için işçiler kendisine tepki göstererek 3 gün eylem yapmış, Altındağ ilçesi yıllar sonra ilk gez çöp dağları ile karşılaşmıştır.

"Amirlerin işçileri tehdit ettiği ses kayıtları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu"

Bu dönem ise üyelerimiz adına başlattığımız toplu iş sözleşmesinde var olan ücretlerin düşürülmesini teklif etmiş, kabul etmediğimiz takdirde işçileri zorla istifa ettireceğini söylemiş, daha sonrada baskı ve tehditle yüzlerce üyemizi sendikamızdan istifa ettirmiştir. İşledikleri bu anayasal suç için Hizmet-İş sendikamız tarafından Çalışma Genel Müdürlüğü'nden işyerlerine teftiş istenmiş, ilgili yetkililer tarafından işlem yapılmıştır. Üstelik işyerlerinde belediye başkanı ve başkan yardımcıları tarafından görevlendirildiklerini söyleyen müdür ve amirlerin işçileri tehdit ettiği ses kayıtlarını basına yansımış, sendikamız tarafından bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Altındağ Belediye Başkanının bir diğer mesnetsiz suçlaması ise eski belediye yönetimin SGK primlerini ödemediği, bizim de buna ses çıkarmadığımız ve beraber belediyeyi batırdığımız gibi gülünç iddialarıdır. HİZMET-İŞ Sendikası olarak tüm işverenlerle olan ilişkilerimiz kanunun ön gördüğü çalışma biçimin dışında olmamıştır. Belediyelerin yaptığı SGK borcunu ödeyip ödemediği bizlerin sorumluluğunda değildir. İşçilerimiz emekli olunca kanun gereği SGK primleri ödenmiş gibi işlem görüp, hiçbir mağduriyet yaşanmaz.

"Şiddet uyguladığınız işçilerden af dileyin"

Sayın Başkan son günlerde yaşadığı psikolojik buhranla kurumların görev ve sorumluluk alanlarını karıştırmış, Sendikamızı suçlayacak sebepler oluşturmak istemektedir. Sayın Belediye Başkanına ve yönetimine çağrımızdır: Altındağ Belediyesi işçileri üzerinde kurulan baskıları mobbingleri kaldırın. Suçsuz yere işten attığınız, ekmeğinden ettiğiniz 46 işçiyi geri alın. İnsan onuruna yakışan bir ücret bekleyen işçilerin toplu iş sözleşmesini masada imzalayarak Ankara'da ki diğer belediyelerin yaptığı gibi haklarını verin, sendikal baskılara son verin. En önemlisi şiddet uyguladığınız işçilerden af dileyin, ortaya çıkan bu çirkin ve nahoş görüntüler için kamuoyundan özür dileyin. Hizmet-İş Sendikası olarak işten çıkarılan 46 arkadaşımız işe alınana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz. Toplu iş sözleşmesi imzalana üyelerimiz haklarını alana kadar onurlu duruşumuza devam edeceğiz.

Yaşanan bu çirkin olaylar karşısında tüm yasal ve hukuki işlemleri başlattığımızı, bu zorbalığa bulaşmış tüm kişilerden hukuk önünde hesap sorulacağını kamuoyuna ilan ediyoruz."

Başkan Tiryaki, "Hiçbiri belediye işçisi değil" açıklamasını yapmıştı

Belediye tarafından işten çıkartılan Hizmet-İş Sendikası'na üye çalışanların Altındağ Belediyesi önünde kurduğu eylem çadırına Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin müdahale ettiği anlara ilişkin video sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tepkiler üzerine, "Çadır kuranların hiçbiri belediye işçisi değil" açıklamasını yapmış, dün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yumruk ve saldırı görüntülerine ilişkin, "İlk esnada yanımda hiç kimse olmadan tek başıma sendika temsilcilerini sakinliğe davet etmek üzere bulundukları alana doğru yönelmemle, şahsıma yapılan hakaret ve argo çıkışlar nedeniyle bir arbede yaşanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.