Hong Konglu diş hekimine evlilik vaadiyle 2.5 milyon dolar dolandırma

Hong Kong uyruklu diş hekimini evlenme vaadiyle kandırıp 2 milyon 527 bin 268 dolarını alan Nijerya uyruklu kişi ile olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden evlilik vaadiyle 2020'de tanıştığı, kendisini "Richard Dennis" olarak tanıtan şüphelinin yönlendirdiği farklı hesaplara 2022 yılına kadar süren iletişimleri boyunca farklı tarihlerde toplamda 2 milyon 527 bin 268 dolar gönderen ve bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hong Kong uyruklu S.P.F.Y'nin (57) şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Paranın Türkiye'de banka hesaplarına gönderildiğini belirleyen ekipler, çalışmaları sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.D. ifadesinde, çektiği paraları ismini "Richard" olarak bildiği Nijerya uyruklu K.O'ya (43) verdiğini söyledi.

Esenyurt'ta olduğu tespit edilen K.O, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.