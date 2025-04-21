Hüseyin Baş'tan Trump ve Kıbrıs Eleştirisi - Son Dakika
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Hüseyin Baş'tan Trump ve Kıbrıs Eleştirisi

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kayseri il kongresinde Trump'ı eleştirip Kıbrıs sorununa dikkat çekti.

21.04.2025 16:49
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(KAYSERİ) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Kayseri il kongresinde yaptığı konuşmada, "Trump Gazze'yi tatil köyü yapacak. Bunun için Gazze'nin boşaltılması lazım. Buna şimdi 'tahliye' demiyorlar da hicret diyorlar. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Sorsan bu davanın en büyük taşıyıcıları! Bu dava için canını ortaya koyan bir Türk söyleyeyim size; Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş onlara göre dinsiz, bunlar Müslüman" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Kayseri'de partisinin il kongresine katıldı. Rüştü Karataş'ın yeniden BTP Kayseri İl Başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

"Trump Gazze'yi tatil köyü yapacak. Bunun için Gazze'nin boşaltılması lazım. Buna şimdi 'tahliye' demiyorlar da hicret diyorlar. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Ama sorsan bu davanın en büyük taşıyıcıları! Bu dava için canını ortaya koyan bir Türk söyleyeyim size; Deniz Gezmiş... Deniz Gezmiş onlara göre dinsiz, bunlar Müslüman! Adam gitti savaştı ama o dinsiz, bunlar Müslüman! Türkiye'de İslam tarifi devamlı değiştirilir. Bizim İslam tarifini değişmemize gerek yok. Bizim değişmemiz, bir sabite oturtmamız gereken Müslüman tarifi ve o tarife uymayan insanları ben görüyorum.

Hakan Fidan'a Kıbrıs eleştirisi

Türk devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde elçilikler açtı. Yaptıkları anlaşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayacaklarını beyan ettiler. Dışişleri Bakanımız Kurtlar Vadisi Cendere müziğiyle devamlı editli şekilde TikTok'ta geziyor ama Türki Cumhuriyetlere bir şey yapamıyor, bir şey söyleyemiyor.

AK Parti kurulduğu tarihten bugüne benim bildiğim kadarıyla ilk defa Türki Cumhuriyetlerle ilgilenen bir genel başkan yardımcılığı ihdas etti ve başına da İYİ Parti'den transfer ettiği Kürşad Zorlu denen bir beyefendiyi getirdi. Sen ne iş yapmaya geldin oraya? Geldin hemen arkasına Türki Cumhuriyetler bizden Kıbrıs'ı aldılar. Bunun için mi geldiniz?

"Bu, halkı oyalayarak halktan oy alma projesi"

Bu Suriye'de Aralık ayında HTŞ, yönetimi ele aldı. O zaman 'Yeni tehlikeler geliyor, dikkat edin. Kıbrıs tehlike altında, Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgemiz tehlike altında' dedim. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs ile ilgili Türk devletlerinin aldıkları karar bugün hepimizin malumu. Niye almışlar? Avrupa Birliği, Türk devletlerine 12 milyar euro destek vermiş, paralar vermiş. Yani şunu anladım, Kıbrıs'ı tanıtmanın bedeli 12 milyar Euro… O kadar sığınmacıya milyarlarca Euro harcayacağınıza bu parayı bu Türk devletlerine verseydiniz de Kuzey Kıbrıs'ı tanısalardı. Bir bakanımız, 'Filistin'i bütün dünyaya tanıtmamız lazım' diyor. Sen önce Kıbrıs'ı tanıt, Kıbrıs'ı tanıtsana dünyaya… Ama böyle bir gündemleri yok, çünkü bu, halkı oyalayarak halktan oy alma projesi. Nasıl oy alırım, Filistin'le oyalarım, Gazze ile oyalarım, yok sezaryen doğumla, normal doğumla oyalarım... Konulara baksana, ülkedeki bütün gündem bitti şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 'Nüfusumuz tehlike altında, bu bir milli güvenlik sorunudur' diyor. Evet bu bir milli güvenlik sorunudur. Zirai don oldu o da bir milli güvenlik sorunudur, onunla da ilgilenir misiniz!

"İnsanların dertleri var ama muhatapları yok"

Türkiye yönetilemiyor. Çiftçiler traktörleriyle eylem yapıyor dertleri var muhatapları yok. Öğretmenler Milli Eğitim'in önüne gidiyor eylem yapıyor, dertleri var muhatapları yok. Avukatlar adliyelerin önünde eylem yapıyor, dertleri var muhatapları bile yok. Türkiye'de insanlar eylem yapıyorlar dertlerini, şikayetlerini duyurmaya çalışıyorlar ama muhatap bile onların önüne koyamıyoruz. Bu Türkiye'nin yönetilemediğinin ispatıdır. Bütün kurumların içi boşaldı. Adalet Bakanı sürekli olarak 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' diyor. Bunu bu ara çok anlatıyorum eğer Türkiye'de yargı bağımsız olsaydı sizin bunu bu kadar söylemenize gerek olmazdı, bu kadar anlatmazdınız.

"Yakında bu ülkede yandaş olmak bile fayda etmeyecek"

Türkiye'de işler nasıl işliyor? Türkiye'de bendensin iyisin, benden değilsin kötüsün! Şimdi önce ikiye böldüler, şimdi yeni yeni başladılar, kendilerinden olanların da iyisi ve kötüsü başladı. Böyle giderse 5 seneyi bulmaz, bu ülkede yandaş olmak bile fayda etmeyecek, para etmeyecek göreceksiniz. Çünkü şizofrenik yapıda bir yönetimle karşı karşıyayız. Hem şizofrenik hem de aşırı septik; kuruyor, düşünüyor, şüphe ediyor ondan sonra bunu gerçek zannediyor. Ondan sonra kalkıyor milletin üstüne gitmeye. Neymiş 300 tane genç Saraçhane'de hükümet yıkacakmış! Yahu 300 tane genç dünyanın neresinde hükümet yıkmış, böyle bir şey olabilir mi! Neymiş bir tane sanatçı hükümet yıkacakmış, dalga mı geçiyorsunuz! Bir sanatçının hükümet yıkabildiği bir tane bırak devleti bakkalda bir kişi yönetimi değişebilir mi? Bu neyin sonucu? Bu şizofrenik bir davranış biçimi dolayısıyla yarın öbür gün yandaş olmak bile bu ülkede para etmeyecek.

"Propagandaya bakıyorsun; uçuyoruz kaçıyoruz ama her şeyde dışa bağımlı bir Türkiye"

Propagandaya bakıyorsun; uçuyoruz kaçıyoruz! Bu ülke tarımda dışa bağımlı, sanayide dışa bağımlı, Türkiye enerjide dışa bağımlı, Türkiye savunmada dışa bağımlı, Türkiye gıdada dışa bağımlı. Türkiye her şeyde dışa bağımlı ama bir propaganda, tam bağımsız Türkiye! Neresi bağımsız? Türkiye'nin birçok bölgesinde vatandaş elektrik faturasını ödüyor, o fatura dönüyor dolaşıyor İngilizin cebine giriyor. Firmalar İngilizlere satılmış, Almanlara satılmış. Elektrik faturasını İngilize, Almana ödeten bir hükümet var. Nasıl bir bağımsız Türkiye? Bu yönetilemeyen bir ülkedir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Baş'tan Trump ve Kıbrıs Eleştirisi - Son Dakika

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