Huzurevi Ücretlerine Yüzde 400 Zam Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan yüzde 400'lere varan zamlara tepki gösterdi. Nazlıaka, "Bu zamlar, huzurevindekilerin huzurunu kaçırdı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum; emekli maaşı ile zar zor geçinmeye çalışan yaşlılarımız, bu artışı nasıl ödeyecek? Yaşlılarımız isyanda. Bu fahiş fiyatları ödeyemeyenler sokakta mı yatsın" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan zamlara ilişkin bir açıklama yaptı. Emeklilerin maaşlarıyla zar zor geçindiğini belirten Nazlıaka, bu zamların huzurevlerinin huzurunu kaçıracağını ifade etti.

Emeklilerin bu artışı maaşlarıyla karşılayamayacağını belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 200 ila 400 arasında zam yaptı. Bu zamlar, huzurevindekilerin huzurunu kaçırdı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum; emekli maaşı ile zar zor geçinmeye çalışan yaşlılarımız, bu artışı nasıl ödeyecek? Yaşlılarımız isyanda. Bu fahiş fiyatları ödeyemeyenler sokakta mı yatsın? Bize Türkiye'nin dört bir yanından sağanak gibi şikayet yağıyor. Huzurevi sakinleri 'el insaf' diyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 29 Ağustos 2024 tarihli resmi yazıda eylül ayından itibaren zamlı tarifeye geçilmesini istedi. Bakanlığın talimatı sonrasında 3 bin 551 TL olan tek kişilik oda ücreti 10 bin 652 TL'ye çıktı. 3 bin 110 TL olan çift kişilik odanın kişi başı ücreti ise 9 bin 331 TL'ye yükseldi. Ayrıca huzurevlerinde eşleriyle birlikte kalanların süit oda fiyatı yüzde 360 zamlandı. Bu zamla, 4 bin 834 TL olan ücret 17 bin 336 TL'ye çıktı. Çift kişilik süit odanın tek kişi ücreti de aylık 4 bin 437 TL'den 13 bin 309 TL'ye yükseldi."

Nazlıaka, kendilerine gelen bazı şikayetleri şu şekilde sıraladı:

" Antalya'nın Alanya ilçesinde huzurevinde kalan bir kişi, '12 bin 500 TL maaş alıyorum. Yapılan zamla huzurevinin ücreti 10 bin TL'ye yükseldi. Soruyorum size; ben nasıl geçineceğim' dedi. İstanbul Sultangazi'den arayan bir başka yurttaşımız da '2 bin 500 TL ödüyordum şimdi 10 bin TL ödeyecekmişim. Bu nasıl zam' diye isyan etti. Adana'da huzurevinde kalan bir başka kişi de 4 bin 600 TL olan ücretin 13 bin 600 TL'ye çıktığını söyledi, 'ne yiyip içeceğiz biz' diye sordu. Üç senedir Kütahya'da huzurevinde kaldığını söyleyen bir teyzemiz, 'Mevcut fiyatlarda da çok zorlanıyordum. Huzurevinde ödeyemediğim 3 bin TL'lik borcum için mahkemelik olmuştum. Emekli maaşı ile hayatta kalamıyorum. Ben ne yapacağım' dedi. İstanbul'dan arayan bir yurttaşımız ise 'Yaşlılara bakmak devletin görevi değil midir? Biz nasıl geçineceğiz? Bu fiyatları nasıl ödeyeceğiz' diye soruyor. Karaman'dan tarafıma ulaşan bir başka teyzemiz, 'SSK emeklisiyim. Bu zam sonrası ne yapacağız, ödemeyi yapamadığım için sokağa mı atılacağım' diye sordu. Zonguldak'tan bize ulaşan bir büyüğümüz 'huzurevinde huzurumuz kaçtı' dedi. Çanakkale Kepez'den arayan bir başka yurttaşımız ise 'maaşımızın hepsi huzurevine gidiyor. Burada yemekler çok sağlıksız. Meyve yemek lüks oldu. Bir elmaya dahi muhtaç hale geldim. Karpuzun tadını unuttum. Bakanlık bizi duymuyor' diye feryat etti. Türkiye'nin dört bir yanından aynı ses yükseliyor, 'madem emekli maaşına zam yok, o halde huzurevlerine yapılan zammı geri çekin.'"