İbb, Bakanlık ve Tmok 'İstanbul 2036 Olimpiyatları' İçin El Ele Verdi... İmamoğlu: "Bu İş Birliği, Ortak Bir Kararlılığı Yansıtmaktadır" - Son Dakika
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İbb, Bakanlık ve Tmok 'İstanbul 2036 Olimpiyatları' İçin El Ele Verdi... İmamoğlu: "Bu İş Birliği, Ortak Bir Kararlılığı Yansıtmaktadır"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul’un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarına adaylığı için güç birliği yaptı. Üç kurum, Uluslararası Olimpiyat Komitesi heyetiyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2036 oyunları için teklifimiz, kolektif bir irade üzerine inşa edilmiştir ve Türk devleti ile Milli Olimpiyat ve Paralimpik Komitelerimiz tarafından tam olarak desteklenmektedir. Bu iş birliği, ortak bir kararlılığı yansıtmaktadır. Vatandaşlarımızın coşkusu, teklifimizin kalp atışlarıdır. İstanbul halkı, oyunların sunduğu muazzam kültürel, sosyal ve ekonomik fırsatların farkında olarak bu hayali kucaklamıştır” dedi.

19.11.2024 16:49  Güncelleme: 16:55
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul'un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarına adaylığı için güç birliği yaptı. Üç kurum, Uluslararası Olimpiyat Komitesi heyetiyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2036 oyunları için teklifimiz, kolektif bir irade üzerine inşa edilmiştir ve Türk devleti ile Milli Olimpiyat ve Paralimpik Komitelerimiz tarafından tam olarak desteklenmektedir. Bu iş birliği, ortak bir kararlılığı yansıtmaktadır. Vatandaşlarımızın coşkusu, teklifimizin kalp atışlarıdır. İstanbul halkı, oyunların sunduğu muazzam kültürel, sosyal ve ekonomik fırsatların farkında olarak bu hayali kucaklamıştır" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) heyetiyle, "İstanbul 2036" konulu çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu ve ilgili İBB bürokratları da tam kadro katıldı. Türkiye ve İstanbul'un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarına adaylığıyla ilgili tanıtım filmlerinin gösterildiği, sunumların yapıldığı toplantıda, Prof. Erdener, Çakır ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmasının başında, 2036 olimpiyat ve Paralimpik oyunlarını düzenlemeye aday tüm şehirlere iyi dileklerini sunan İmamoğlu şunları söyledi:

"Her birimiz ortak bir hedefi paylaşıyoruz"

"Her birimiz ortak bir hedefi paylaşıyoruz; sporun dönüştürücü gücünü kullanarak birlik, ilerleme ve umuda ilham vermek. İstanbul, bu yolculuğa yabancı değil. Olimpiyatlar için ilk teklifimizi verdiğimiz 2000 yılından bu yana, IOC'nin karşısına beş kez çıktık. Şimdi, altıncı kez, İstanbul'un dünyayı ağırlamaya hazır olduğunu kanıtlamaya kararlıyız. Bu arayış, sadece kararlılıkla ilgili değildir. Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının dönüştürücü gücüne olan inancımızın bir kanıtıdır."

"Eşitsizlik ve kutuplaşma ile giderek daha fazla bölünen bir dünyada yaşıyoruz" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik eşitsizlikler ve sosyal gerilimler, dünyanın dört bir yanındaki insanları zorluyor. Yine de olimpiyat felsefesi, son derece benzersiz bir şey sunuyor. Olimpiyat sadece bir spor etkinliği değil; dünyamızdaki en etkili birleştirici güçtür.

"Vatandaşlarımızın coşkusu, teklifimizin kalp atışlarıdır"

İstanbul'da hayata geçirmeyi hayal ettiğimiz şey de tam olarak budur. İstanbul, sadece tarihi bir şehir değil; kıtaların, kültürlerin ve tarihlerin mükemmel bir uyum içinde buluştuğu, dünyanın coğrafi merkezidir. 2036 oyunları için teklifimiz, kolektif bir irade üzerine inşa edilmiştir ve Türk devleti ile Milli Olimpiyat ve Paralimpik Komitelerimiz tarafından tam olarak desteklenmektedir. Bu iş birliği, ortak bir kararlılığı yansıtmaktadır. Vatandaşlarımızın coşkusu, teklifimizin kalp atışlarıdır. İstanbul halkı, oyunların sunduğu muazzam kültürel, sosyal ve ekonomik fırsatların farkında olarak bu hayali kucaklamıştır. Sporun yaşamlar ve şehirler üzerinde olumlu etki yaratma gücü yadsınamaz. Kentsel gelişim, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal uyum, oyunların bayrağı altında gelişti. Şahsen tanıklık ettiğim Paris2024, bunun en iyi örneğiydi. İstanbul için de aynı potansiyeli görüyoruz; gelişmek, birleşmek ve ilham vermek…

"Tutkumuzu dünyaya gösterme şansına sahip olacağız"

Ayrıca 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehir olarak, tutkumuzu dünyaya gösterme şansına sahip olacağız ve İstanbul'un 2036'da unutulmaz bir olimpiyat deneyimi sunmaya hazır olması için zemin hazırlayacağız. Taahhüdümüz, sadece oyunlar için değil, her yatırım ve çabanın kalıcı bir olumlu etki bırakmasını sağlamak için sonraki on yıllar içindir. Bugün burada, olimpik değerlere olan inancımızı bir kez daha teyit etmek ve İstanbul'un bu inanılmaz onuru ve sorumluluğu kucaklamaya hazır olduğunu göstermek için toplandık. Vizyonumuzu paylaşma fırsatı verdiği için, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne şükranlarımı sunmak istiyorum."

"Türkiye hükümetinin İstanbul'un olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği başvurusunu tam anlamıyla desteklediğini bildirmekten büyük onur duyuyorum" diyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ise şöyle konuştu:

"Türkiye Hükümeti, İstanbul'un Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği başvurusunu tam anlamıyla destekliyor"

"3796 numaralı Olimpiyat Kanunu, olimpik oyunlara ev sahipliği yapmanın, ulusal bir öncelik olduğunu vurgulamakta, İstanbul'un adaylığı için somut bir zemin hazırlamakta ve bu amacı gütme konusundaki kararlılığımızı sergilemektedir. Söz konusu kanun; gerekli yapıların, kaynakların ve operasyonel düzenlemelerin ana hatlarını çizmek suretiyle, başvurunun başarısı için kapsamlı hukuki ve finansal çerçeveyi sağlamaktadır. Hükümetimizin, İstanbul'un olimpiyat oyunlarına ev sahipliği konusunda, ulusal ve küresel bağlamda yankı uyandıracak olağanüstü bir kapasite sergileyeceğine inancı tamdır. Olimpiyat ruhunu yansıtan, mükemmeliyet, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik anlamında kalıcı bir miras yaratacak bir olimpiyat sunmaya hazırız. Başvurumuzu değerlendirdiğiniz için teşekkür eder, her iki tarafın çıkarlarını gözeten verimli bir ortaklık içerisinde, gelecek nesillere ilham olacak unutulmaz bir olimpiyat için sizlerle çalışmayı sabırsızlıkla bekleriz."

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de şunları söyledi:

"Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz"

"İstanbul'un olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma teklifi bir hayal değil, Türkiye'nin olimpik harekete ve onun değerlerine olan uzun süreli bağlılığının bir yansımasıdır. İstanbul, olimpiyat oyunlarının temsil ettiği çeşitlilik, kapsayıcılık ve birlik ruhunu bünyesinde barındıran bir şehirdir. Bu adaylık, Büyükşehir Belediyemizin, hükümetimizin ve en önemlisi, İstanbul halkının ve Türkiye'nin güçlü desteğine sahiptir. TMOK, bu teklifin aktif bir ortağı olmaktan, paydaşlarımızı desteklemekten ve yönlendirmekten gurur duymaktadır. Birlikte hem İstanbul'a hem de olimpik harekete fayda sağlayacak oyunlar düzenlemeyi hedefliyoruz. Amacımız; sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal katılımda yeni bir standart belirleyecek bir oyun düzenlemektir. Planlarımız; oyunların şehir, ülke ve küresel olimpiyat camiası için olumlu ve kalıcı bir miras bırakmasını sağlayacaktır. TMOK Başkanı ve bir IOC üyesi olarak, bu adaylığın bir ekip çalışması, şeffaflık ve olimpik hareketin başarısına olan ortak bağlılık temelinde inşa edileceğini temin ederim. Gelecek nesillere ilham verecek bir olimpiyat oyunları için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

İbb, Bakanlık ve Tmok \'İstanbul 2036 Olimpiyatları\' İçin El Ele Verdi... İmamoğlu: "Bu İş Birliği, Ortak Bir Kararlılığı Yansıtmaktadır"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb, Bakanlık ve Tmok 'İstanbul 2036 Olimpiyatları' İçin El Ele Verdi... İmamoğlu: 'Bu İş Birliği, Ortak Bir Kararlılığı Yansıtmaktadır' - Son Dakika

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