Murat Kurum \'\'Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu\'dur\'\' dedi, rakibinden sert tepki geldi

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Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta, bir tarafta meclis üyelikleri dağıtılmakta, kapı arkasında, otel odalarında bir bir bu adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur." dedi. İmamoğlu ise bu sözlere , "Benim; vatanıma, milletime, bayrağıma, atama, dedeme, nineme, Atatürk'üme olan tutkumu sorgulayacak adam anasının karnından doğmadı. İşine bak sen. Bunlar daha azıtacaklar, biliyorum. Kimse kimsenin inancını ölçemez. Ben bir tek Yaradan'a sığınır bir tek Yaradan'dan korkarım" diyerek yanıt verdi.

MURAT KURUM: KANDİL UZLAŞISININ YOLU İMAMOĞLU'DUR

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Fatih Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Kurum, ziyaretlerin ardından katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, rakibi Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu.

İstanbul'un bir tehlike girdabına sokulmak istendiğini aktaran Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta, bir tarafta meclis üyelikleri dağıtılmakta, kapı arkasında, otel odalarında bir bir bu adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. İstanbul'u bu duruma düşürenler şunu asla unutmasın, tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna asla izin vermemiştir, o kirli kapı arkası anlaşmaları milletimiz bozmuştur."

İMAMOĞLU: BENİM VATANIMA OLAN TUTKUMU SORGULAYACAK ADAM ANASININ KARNINDAN DOĞMADI

İmamoğlu ise Kurum'un "Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur" sözlerine Sancaktepe'de halk buluşmasında yanıt verdi. İmamoğlu şunları söyledi: "Şimdiki rakibim biraz sıkıntı çekecek dedim ama daha ilk günlerde bile su kaynattı. Çünkü şimdiden bir takım iftiralar uydurmaya başlamış. Hemen bunlar sıkışınca ne yapıyorlar? Herkesin, milli duygularını sorgulamaya çalışıyorlar. Bir de bazen utanmadan inancını sorgulamaya çalışıyorlar. Ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde 86 milyon vatandaşımın içinden bir Allah'ın kulunun inancını da sorgulama hakkım yok. Milli duygularını da sorgulama hakkım yok benim. Benim; vatanıma, milletime, bayrağıma, atama, dedeme, nineme, Atatürk'üme olan tutkumu sorgulayacak adam anasının karnından doğmadı. İşine bak sen. Onun için su kaynattı."

"BUNLAR DAHA DA AZITACAKLAR, BU KÖTÜ SÖZLERE İNANMAYIN"

İmamoğlu "Bunlar daha azıtacaklar, biliyorum. Önden bunu söyleyelim de herkes haddini bilecek. İnanç Allah'la kul arasında. Kimse kimsenin inancını ölçemez. Ben bir tek Yaradan'a sığınır bir tek Yaradan'dan korkarım. Allah'ın kulundan korkmam. Benim inancımı sorgulayacak, benim inancımı yorumlayacak Allah'ın kulu anasının karnından doğmadı kardeşim. İşine baksın. Bu kötü sözlere inanmayın, muhatap olmayın. O kötü sözlerle ilgilenmeyin" diye konuştu.