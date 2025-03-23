Ekrem İmamoğlu tutuklandı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu tutuklandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, terör suçlamasından ise serbest bırakıldı. Terör soruşturmasındaki bu karar sonrası İBB'ye kayyum iddiaları ortadan kalkmış oldu. İmamoğlu yerine İBB Meclisi'nden bir ismin İBB Başkanı seçilmesi bekleniyor.

23.03.2025 10:04  Güncelleme: 10:12
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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 44 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.

44 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmalar kapsamında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KENT UZLAŞISI' SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

"İDDİALARI REDDEDİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini, 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracaklarını ve bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.

"BÖYLE BİR SUÇLAMAYLA MUHATAP OLMA RENCİDE EDİCİDİR"

Mahir Polat'ın hakimlik kararında yer alan ifadesinde, Azat Barış ile 4-5 sene önce karşılaştığını, ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını söylediği öğrenildi. Din tarihi çalıştığını belirten Polat "Azat Barış'ın Ezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Bu maksatla görüşmüş olabilirim. Ağır sağlık sorunlarım var. Hayatımı tarih ve kültür araştırmalarına, milli değerlerimizin ortaya çıkması için çalışmalar yaptım. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir" dedi.

"DİAYDER İLE BAĞLANTIM YOKTUR"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ise hakimlik ifadesinde, terörle bir herhangi bir irtibatı olmadığını, olmayacağını ve teröre destek vermeyeceğini söylediği öğrenildi. Belediye Başkanı olarak sorumlulukları çerçevesinde görevini yaptığını ve partisinin gündeminde 'Kent Uzlaşısı'nın olmadığını ifade eden Şahan, "Azat Barış ile 2019 yılında DEM'in Genel Başkan Yardımcısı olduğu zamanlarda İBB ile yapmış olduğu kurumsal görüşmeler sırasında tanıştım. DİAYDER Derneği ile herhangi bir bağlantım ya da ilgim yoktur" dedi.

MAHKEME ADLİ KONTROL KARARININ YETERSİZ KALACAĞINA HÜKMETTİ

Mahkeme kararında, şüphelilerin Kent Uzlaşısı adı altında yürütülen örgütsel faaliyetlerle PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair HTS kayıtları, MASAK raporları, tanık beyanları ve mali analiz raporları bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin, firari örgüt yöneticisi Azad Barış ile sık sık iletişim halinde oldukları, belediye personeli aracılığıyla örgüte destek sağladıkları ve örgütün siyasal alan yapılanmasında faaliyet gösterdiklerine yönelik tespitler yer aldı. Mahkeme, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, kaçma ve saklanma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına da hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı şüpheliler hakkındaki adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (86)

  • Osman A:
    Aç gözlü...Millet hizmet beklerken sizler soygunculuk yapmışsınız.16 milyon insan için çalışıyoruz değilde Çalıyoruz deseydin bugüne uyan tam slogan olurdu. 522 441 Yanıtla
  • murat.yildirim.tr.kz:
    ADALET YERİNİ BULDU ?? 441 379 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    vatanını bayrağını seven herkesin gözü aydın olsun 431 314 Yanıtla
  • fvdv9cpdqv:
    herşey çok güzel oldu :) 427 270 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    beter olsun 354 322 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    MARTIN SONU BAHAR diyorlardı Gerçekten ilk defa doğru söylemişler 386 223 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    bunca iddaa karşılıksız kalamazdı hayırlısı olsun. bakii olan devlettir...! 348 243 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Pazar neşesi :)) teşekkürler Reis. İstanbul a hizmet gelecek Akpmhpdem ile birlikte kardeşlik kazanacak 235 298 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    YAPRAKLAR ALKIŞLIYOR 271 97 Yanıtla
  • Ramazan Taş:
    hadi bakalım sonumuz hayır olsun .. 210 60 Yanıtla
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