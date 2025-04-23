İBB Bilim Kurulu'ndan Deprem Açıklaması: Panik Yapmayın!

(İSTANBUL) İBB Bilim Kurulu, kentte yaşanan depremler ve sonrasında oluşan panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu adına açıklamayı okuyan Prof. Dr. Tarık Şengül, "Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır" dedi. Prof. Şengün, "Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan, sadece yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir" uyarılarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde, Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den oluşan Bilim Kurulu, kentte yaşanan depremler ve sonrasında oluşan panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu. 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vekalet eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'in de hazır bulunduğu açıklamayı, İBB Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Tarık Şengül okudu.

İBB Bilim Kurulu: "Hasarlı binalara girmeyin"

Prof. Şengün tarafından okunan açıklama metninde, şu tespitler ve önerilerde bulunuldu:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından İstanbul Deprem Bilim Kurulu, İBB AKOM tesislerinde bir araya gelerek konuyu değerlendirmiştir. Kurulumuz, bu erken aşamada ön bir değerlendirme yapmıştır. Konuya ilişkin daha geniş değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bugün gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır:

"Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır"

Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan, sadece yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.

Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan artçıların bir süre daha devam edeceğinin de bilinmesinde yarar vardır.

Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.

Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda, merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eşgüdüm içinde çalışması etkili sonuçlar alabilmek açısından önemlidir. Benzer biçimde üniversitelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkıları da alınmalıdır.

Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonların önüne geçmek üzere, yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli olacaktır."

İBB Genel Sekreteri Prof Demir: Ekiplerimiz görevinin başında

İBB Genel Sekreteri Prof. Demir de an itibariyle İBB'ye bağlı birimlerde 628 araç ve 1000 personelle itfaiye ekiplerinin, 225 araç ve 891 personeliyle de zabıta ekiplerinin sabaha kadar görevlerinin başında olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hiçbir hizmetimizde aksama yok. Kontroller devam ediyor. Ayrıca, sahada 2 bin kişilik destek personelimiz, 150 araçla kumanya ve su dağıtımına devam etmekte. İstanbulluların gurur duyduğu 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden toplanma yerlerimizi, Yeşil İstanbul'daki tuvaletlerimizi ve diğer hizmetlerimizi, anlık görebilmeleri, idari bilgilere oradan ulaşmaları mümkündür. İSKİ'de, İGDAŞ'ta, metrolarımızda, İETT'de hiçbir aksama yoktur. Kontroller devam etmektedir. İdaremiz ve şirketlerimiz bünyesindeki teknik personel sahadadır. Bir kısmı da AFAD koordinasyonunda sahaya gitmek için beklemektedir hasar tespiti için."