İBB Davası\'nda etkin pişmanlık kapsamında ilk sanık Murat Abbas savunma yaptı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 90'ıncı gününde, dosyada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren ilk sanık, İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Murat Abbas savunma yaptı. Abbas'ın, savcı ve sanıkların sorularını cevaplamasının ardından Mahkeme Başkanı, "sanık avukatlarının sorularını yarın alacağız" diyerek duruşmayı sonlandırdı. Abbas, "Yeterince cevapladım" diyerek sanık avukatlarının sorularını cevaplamayacağını söyledi. Avukatların tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Abbas'a, "Yarın geleceksin, öyle şey mi olur?" diye cevap verdi. Duruşma, yarın devam edecek.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Tutuksuz yargılanan ve dosyada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren ilk sanık, İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Murat Abbas, savunmasında, 17 Nisan 2025'te etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Abbas, iddianamede 21 ayrı eylemle suçlandığını, bunların reklam alanları, kültürel etkinliklerin alt yüklenici ihaleleri, organizasyon ve tanıtım ihaleleri ile Dijital Deneyim Müzesi olmak üzere dört başlıkta toplandığını söyledi.

Genel müdür olarak çok sayıda belgede imzasının bulunduğunu ancak ihale süreçlerinin 7-8 aşamadan geçtiğini belirten Abbas, "Bir şirket yöneticisinin bu kurumsal aşamalardan ve kontrol mekanizmalarından geçerek önüne gelen bir işlemi yetkisi gereği onaylaması ile o işlemin arka planında bulunduğu iddia edilen muvazaayı bilerek bir suça iştirak etmesi aynı şey değildir" dedi.

"REKLAM ALANLARININ STRATEJİK YÖNETİMİ BENİM GÖREV ALANIMDA DEĞİLDİ"

Reklam alanlarının kendi mesleki uzmanlık alanı olmadığını söyleyen Abbas, göreve başladıktan kısa süre sonra bu alandaki yeni işlerin Kültür A.Ş. yerine Medya A.Ş. tarafından yürütülmesini istediğini ve yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle istifa e-postası gönderdiğini anlattı. Abbas, "Bundan sonraki dönemde reklam alanlarının stratejik yönetimi benim görev alanımda değildi. Bu alan Murat Ongun Bey tarafından yönetiliyordu" diye konuştu.

Teklif verecek firmaları, teklif bedellerini veya yan teklif verecek şirketleri belirlemediğini savunan Abbas, ihalelerde muvazaalı hareket edildiğini o dönemde bilmediğini söyledi.

ABBAS'TAN 9 MART TOPLANTISI İDDİASI: "HERKESİN AYNI MİNALDE CEVAP VERMESİ İSTENDİ"

Abbas, 19 Mart operasyonundan önce 9 Mart'ta Kültür A.Ş.'de bir toplantı yapıldığını öne sürdü. Toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon ihtimalinin konuşulduğunu belirten Abbas, "Herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimler hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı" ifadesini verdi.

Abbas, aynı gün Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer'den bildiklerini anlatmasını istediğini; ihale süreçlerinde kazanan ve yan teklif verecek firmaların önceden belirlendiği yönündeki iddiaları da Doğruer'den bu görüşmede öğrendiğini öne sürdü.

Dijital Deneyim Müzesi'nin kendisinin geliştirdiği veya Kültür A.Ş.'nin başlattığı bir proje olmadığını savunan Abbas, projenin İletişim Koordinatörlüğü tarafından başlatıldıktan sonra Kültür A.Ş.'ye devredildiğini söyledi. Abbas, projenin yerel seçimlerden önce tamamlanmasının beklendiğini ve bu konuda "ciddi bir baskı" bulunduğunu belirtti.

Abbas, proje kapsamında dört ayrı satın alma ihalesi gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu 4 ihalenin 3'ünde ise benim imzam bulunmamaktadır" dedi, alt yüklenicileri ve tedarikçileri belirlemediğini, teklif ve fiyatların oluşturulmasına katılmadığını savundu.

"10 MİLYON LİRA SEÇİM DESTEĞİ İSTENDİĞİ BANA SÖYLENDİ"

Abbas, etkin pişmanlık ifadesindeki anlatımını tekrarlayarak Dijital Deneyim Müzesi'nin yapımı sırasında TUCE firmasından 10 milyon lira "seçim desteği", 2 milyon lira Zeytinburnu'ndaki seçim çalışmaları ve 1 milyon 250 bin lira da çalışanların yemek desteği adı altında para talep edildiğinin kendisine söylendiğini ileri sürdü. Abbas, "Bu paraların kim tarafından taşındığı ve kime verildiğine ilişkin bir bilgim yoktur" dedi.

"BİR İMZANIN VARLIĞI İLE SUÇ KASTININ VARLIĞI AYNI ŞEY DEĞİLDİR"

Savunmasının sonunda Abbas, işlemlerin yapıldığı tarihlerde bildikleriyle soruşturma başladıktan sonra öğrendiklerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Abbas, "Bir imzanın varlığı ile suç kastının varlığı aynı şey değildir" diyerek, iddia edilen mekanizmayı bilerek ve isteyerek hareket etmediğini savundu. Hakkındaki suçlamalardan beraatini isteyen Abbas, 18'inci ayına girdiğini söylediği ev hapsi başta olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

ONGUN, ABBAS'A SORUYOR

Ardından Abbas'ın çapraz sorgusuna geçildi. Tutuklu Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Abbas'a iddianamede yer alan, Abbas'ın "reklam ve etkinlik ihalelerine karışmama taahhüdüyle" Kültür A.Ş. Genel Müdürü olduğu yönündeki değerlendirmeyi sordu.

Abbas, böyle bir beyanının bulunmadığını belirterek, "İddianamede hangi amaçla yazıldığını bilemem ama benim ifademde böyle bir şey yok" dedi. Ongun'un, "Size ben mi iş teklifi sundum?" ve İBB'de göreve başlamadan önce reklam veya etkinlik ihaleleri konusunda kendisiyle görüşüp görüşmediği sorularına Abbas, "Hayır" yanıtını verdi.

ABBAS: "HAYATIMDA HİÇBİR ÖRGÜTE ÜYE OLMADIM"

Ongun, Abbas'a iddianamede kendisinin "örgüt yöneticisi", Abbas'ın ise kendisine bağlı "örgüt üyesi" olarak gösterildiğini hatırlatarak, "Bunu kabul eder misiniz?" diye sordu. Abbas, "Etmiyorum. Ben hayatımda hiçbir örgüte üye olmadım" dedi.

Murat Ongun'un, 4,5 yıllık görev süresinde "sistem" olarak adlandırılan bir yolsuzluk mekanizması duyup duymadığını sorması üzerine ise Abbas, "Bu soruya cevap vermek istemiyorum, benimle ilgili değil" yanıtını verdi.

ONGUN, ABBAS'IN "USULSÜZLÜKLERİ 9 MART'TA ÖĞRENDİM" BEYANINI SORDU

Ongun'un, etkin pişmanlık ifadesinde, "reklam mecralarının ihale şartnamelerine aykırı şekilde çoğaltıldığını ve bu durumun Reklam Müdürlüğü'ne bildirildiğini söylediğini" hatırlattığı Abbas, bu beyanın kendisine ait olduğunu doğruladı ancak yazılı bir bildirim yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirtti. Bunun üzerine Murat Ongun, Abbas'ın savunmasında usulsüzlükleri 9 Mart'taki toplantının ardından Doğan Hamit Doğruer'den öğrendiğini söylediğine dikkati çekerek, "Demek ki daha öncesinde biliyorsunuz. 9 Mart'ta değil ki bu" dedi.

Abbas, Ongun'un, "Doğan Hamit Doğruer'in toplantının ardından size usulsüz ihaleleri söylediğini belirttiniz. Hamit Bey acaba size hangi reklam ihalelerinin usulsüz olduğunu söyledi?" sorusuna, "Teker teker bir şey söylemedi. İfademde ne söylediysem o" yanıtını verdi.

Ongun'un, "Usülsüzlükler sizden önceki dönemde mi yapılmış, sizin döneminizde mi?" sorusu üzerine de Abbas, "Bilmiyorum" dedi.

Abbas ise bu tür işlerle kendisinin değil, ilgili yöneticilerinin ilgilendiğini belirterek, reklam ve ihale konularında Doğan Hamit Doğruer üzerinden hareket ettiğini söyledi.

DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ TARTIŞMASI: ABBAS, ONGUN'UN SORULARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ongun'un soruları Dijital Deneyim Müzesi'ne geldiğinde taraflar arasında tartışma yaşandı. Ongun, Abbas'ın projenin belirli bir aşamaya geldikten sonra Kültür A.Ş.'ye devredildiği yönündeki anlatımını hatırlatarak, bu aşamanın ne olduğunu sordu.

Abbas bir süre sonra soruya yanıt vermek istemediğini belirterek, "Çok açık bir şekilde anlattım. Başka da bir şey söylemeyeceğim bununla ilgili" dedi.

Ongun'un, TUCE firmasının projedeki rolü ve ihaleleri alan şirketler üzerinden sorularını sürdürmesi üzerine Abbas, "Dijital Müze ile ilgili sizin bu manipülatif sorularınıza daha fazla cevap vermeyeceğim" dedi.

Abbas, projenin seçime yetiştirilmesi için kendisine baskı yapıldığını öne sürerek, Ongun'a, "Bu işin detaylarını siz de çok iyi biliyorsunuz ama burada bu manipülatif sorularınızla, tırnak içerisinde, ihaleyi bana yıkmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu proje sizin projeniz" ifadelerini kullandı.

ABBAS, ERDİNÇ ÇOLAK'IN İFADELERİNİ YALANLADI

Ongun, Dijital Deneyim Müzesi kapsamında teknik şartnamelerin hazırlanması ve ihaleye giren firmalarla ilgili de Abbas'a sorular yöneltti. Erdinç Çolak'ın, "Onur Aldı ve Murat Abbas bana iki ayrı teknik şartname getirdi" yönündeki beyanını hatırlatması üzerine Abbas, "Doğru değil. Ben ne teknik işten anlarım ne dijital malzemelerden anlarım" dedi.

Murat Ongun'un, söz konusu firmaları kendisinin yönlendirip yönlendirmediğini ve ihale öncesinde bu firmalar hakkında aralarında bir görüşme geçip geçmediğini sorması üzerine Abbas, "Hayır, olmadı" yanıtını verdi.

Ongun'un, TUCE firmasının ortağı Cem Çelik'in elinde müzenin kuruluş aşamasındaki para alışverişlerine ilişkin ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu söyleyerek tehditte bulunduğu yönündeki anlatımını sorması üzerine Abbas, "Doğru. Cem Çelik'in bana söylediği şeyler doğru" yanıtını verdi. Ongun'un, söz konusu mesajlarda kendi adının neden hiç geçmediğini sorması üzerine ise Abbas, "Onu bilemeyeceğim" dedi.

Abbas'ın Dijital Deneyim Müzesi'ni Refik Anadol'a anlattığını, müzenin açılışında ve televizyon röportajlarında projeye ilişkin olumlu açıklamalar yaptığını belirten Ongun, Abbas'a, bunları baskı veya zorlamayla kendisinin yaptırıp yaptırmadığını sordu. Abbas, "Hayır" yanıtını verdi.

Murat Ongun, Abbas'ın savcının soruları sırasında Dijital Deneyim Müzesi'ndeki 38 milyon liralık farkın alt yüklenicilerden karşılanacağı yönündeki anlatımını da sordu. Abbas, Ongun'un "Hallettiririz" şeklinde konuştuğunu söyledi. Ongun'un, "Bu alt yükleniciler hangi alt yükleniciler?" sorusuna ise Abbas, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ongun, Abbas'ın Dijital Deneyim Müzesi hakkında İBB Teftiş Kurulu'na yaptığı başvurunun zamanlamasını da sordu. Abbas, başvurunun Sayıştay denetimi başlamadan önce değil, denetim devam ederken yapıldığını söyledi.

Murat Ongun'un, Erdinç Çolak'ın, Sayıştay müfettişlerine bilgi verilmemesi yönünde Abbas'tan talimat aldığına ilişkin ifadesini okuması üzerine Abbas bu anlatımı reddederek, "Kesinlikle doğru değil. Erdinç Çolak'ın bu ifadesindeki hiçbir şey doğru değil" dedi.

ABBAS: "AVUKATLARIN SORULARINI CEVAPLAMAYACAĞIM"

Abbas'ın, savcı ve sanıkların sorularını cevaplamasının ardından Mahkeme Başkanı, "sanık avukatlarının sorularını yarın alacağız" diyerek duruşmayı sonlandırdı. Abbas, "yeterince cevapladım" diyerek sanık avukatlarının sorularını cevaplamayacağını söyledi. Avukatların tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Abbas'a "Yarın geleceksin, öyle şey mi olur?" diye cevap verdi.

Duruşma, yarın Abbas'ın çapraz sorgusuyla devam edecek.