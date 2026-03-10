İbb Davası'nda İkinci Gün Sona Erdi, Duruşmaya Yarın Sanık Savunmalarıyla Devam Edilecek

HABER: Zuhal Çiloğlan - Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB davasının ikinci günü, bu kez de avukatlarla ilgili tartışmayla başladı. İkinci kez aranarak salona alınmak istenmelerine tepki gösteren avukatlar, itiraz üzerine aranmadan içeri alındı. Salonda ise Ekrem İmamoğlu'nun etrafının jandarma tarafından çembere alınması ve sanıklarla arasında boş koltuk koyulması da tepkilere neden oldu. İmamoğlu'na bu duruşmada söz verildi. Bu arada, sanık savunmalarının alınmaya başlandığı duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının ikinci günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 no'lu salonda tamamlandı.

Avukatlar tepki gösterdi

Duruşmanın ikinci günü bu kez de avukatlarla ilgili tartışmayla başladı. Avukatlar duruşma salonuna ikinci kez kimlik kontrolü yapılarak alınmak istendi. Avukatlar duruşma salonu girişinde güvenlik güçlerini protesto etti, "Savunma susmadı, susmayacak" sloganları attı. Gerginlik, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun temaslarıyla aşıldı.

Ardından Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu elinde "Millete Emanet" kitabıyla seyircileri ve avukatları selamladı. İzleyiciler "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

Ekrem İmamoğlu'na kürsü önlemi

İmamoğlu salona alındıktan sonra kürsünün önünde jandarma personelinin önlem aldığı görüldü. Ekrem İmamoğlu, etrafının jandarma personeliyle sarılarak çembere alınmasına ve diğer sanıklardan ayrı oturtulmak istenmesine tepki gösterdi. İmamoğlu'nun tepki olarak ayağa kalkması üzerine diğer tutuklu sanıklar da ayağa kalktı. Sanıklar, Mahkeme Başkanı'nın "oturun" talimatına uymadı. Ekrem İmamoğlu da "Buradan asker kalkacak yerime oturacağım" dedi. İmamoğlu, mahkeme başkanına, "Bu yaptığınız yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı. Boşuna gerginlik yaratıyorsunuz. Kimden talimat alıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu söz aldı: "Sistemin meselesi benimle, arkadaşlarımı bırakın"

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'na söz verildi. İmamoğlu, "Ben bu ülkenin birinci partisinin cumhurbaşkanı adayıyım. İlk seçimde iktidara gelmesi beklenen bir partinin cumhurbaşkanı adayı olarak burada bulunuyorum. Böyle bir kişinin konuşmasının engellenmesi yalnızca bu salonda değil, bütün dünyada izlenen bir yargılama açısından ciddi bir sorun yaratır" dedi. İmamoğlu, mahkeme heyetine, "Ramazan ayında bu arkadaşlarımın evlerine dönmelerine imkan tanıyın. Bu sistemin meselesi benimle ise ben buradayım. Yargılamaya katılmaya, savunmamı yapmaya hazırım. Ancak bu insanların tutuksuz yargılanması gerekir" diye seslendi.

Ekrem İmamoğlu 105. sırada savunma yapacak

Duruşmada, tutuklu 107 sanığın savunması alınmaya başlandı. İlk olarak eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve avukatları savunma yaptı. Erdoğdu'nun savunmasının ardından tamamlanan duruşmaya yarın devam edilecek.

Savunma yapacak sanıkların listesine göre, 107 kişilik listenin 103. sırasında Murat Ongun, 105. sırasında Ekrem İmamoğlu, son sırada ise Fatih Keleş yer alıyor.

Duruşmaya bayram arası verilecek, Nisan ayına kadar tutuklu sanıkların savunması alınacak

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, duruşmaların nasıl devam edeceğine ilişkin de bilgi verdi. Her tutuklu sanığın ardından avukatlarının beyanlarının alınacağını, duruşmaya Ramazan Bayramı nedeniyle arife gününden itibaren ara verileceğini bildirdi. Duruşmaların Nisan ayına kadar sürmesi, buna göre, Nisan ayı sonunda ara karar verilerek tutukluluk değerlendirmesi yapılması bekleniyor.

Bu arada, duruşma tüm ayrıntılarıyla, saat saat "canlı yayın" ibaresiyle "istanbulyargılıyor.com" sitesinden aktarılıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

"Marmara Cezaevi 1 No'lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği", Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlatıldığı açıklandı."

Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi, "Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.