İBB, Deniz Dolmuşları\'nı Bosphorus Boat Show\'da Sergileyecek

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Türkiye'de toplu deniz ulaşımında bir ilki temsil eden Deniz Dolmuşu'nu dolmuşunu 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihlerinde Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı'nda sergileyecek.Tarihi Haliç Tersanesi'nde inşa edilen 33 yolcu kapasiteli Deniz Dolmuşları, yolcu sayısının düşük olduğu hatlarda sefer yapmak üzere tasarlandı. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "Tarihi Haliç Tersanesi'nde ürettiğimiz bu yenilikçi ve çevre dostu ulaşım aracıyla, Haliç Tersanesi'nin üretim kabiliyetini gözler önüne seriyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB'nin iştiraki Şehir Hatları, sürdürülebilir kentsel hareketlilik vizyonuyla deniz yolu taşımacılığının kapasitesini artırmayı ve toplu ulaşımdaki payını yükseltmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda daha önce 7/24 ulaşım için Deniz Taksi projesini hizmete alan Şehir Hatları, son olarak da Deniz Dolmuş projesini hayata geçirdi. Tarihi Haliç Tersanesi'nde inşa edilen deniz dolmuşlar, Türkiye'nin en prestijli deniz fuarı olan Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı'nda 26 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihleri arasında sergilenecek. MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde; ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliğiyle Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda yer alan Deniz Dolmuş, yenilikçi ve çevre dostu özelliğiyle dikkat çekiyor. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "Yeni ürettiğimiz Deniz Dolmuş ile Bosphorus Boat Show'da yer almak bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye'de toplu deniz ulaşımında bir ilki gerçekleştiren bu yenilikçi ve çevre dostu deniz aracı ile yer aldığımız Boat Show'da; tarihi Haliç Tersanesi'nin üretim kabiliyetini paylaşmanın yanı sıra sektör temsilcileri, denizcilik firmaları, tekne-yat sahipleri ve denizseverlerle bir araya gelmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Tarihi Tersanede hem yeni inşa hem de bakım – tutum çalışmaları yapılıyor"

Deniz Dolmuşların tasarım ve üretiminin tamamen Haliç Tersanesi'ne ait olduğuna dikkat çeken Şeneler, "Daha önce İstanbullulara kazandırdığımız 5'i elektrik hibrit olan 50 Deniz Taksi de Haliç Tersanesi'nde tasarlanıp üretildi. Haliç Tersanesi, dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi. 569 yıllık geçmişiyle denizcilik tarihimizin önemli bir mirası. Biz, Şehir Hatları olarak bu tarihi mirasa sahip çıkıp korurken, tüm tersanecilik vasıflarını kullanarak katma değer de yaratıyoruz. Tersanemizde, filomuzdaki gemilerin yanı sıra özel sektör gemileri ve yatların bakım-onarım çalışmalarından İstanbul'un simge vapurlarının restorasyonuna, Deniz Taksi ve Deniz Dolmuş inşalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Ticari yük gemilerine, araç taşıma gemilerine, römorkörlere, özel gezi teknelerine ve mega yatlara havuzlama hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Filo optimizasyonu sağlıyor"

Deniz Dolmuşları yüksek kapasiteli gemilere alternatif olarak ürettiklerini belirten Şeneler, "Yüksek seyir hızına sahip, 33 yolcu kapasiteli bu araçlar, filo optimizasyonuna olanak tanıyarak daha etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım sağlıyor. Deniz Dolmuşların yolcu sayısı düşük olan hatlarda kullanılmasıyla İBB'ye 2024 yılı verilerine göre yıllık yaklaşık 120 milyon TL tasarruf sağlamasını bekliyoruz. Üstelik yalnızca dokuz ay gibi kısa bir sürede geri dönüş sağlaması öngörülüyor. Bu inovatif projeyle çevre dostu, düşük emisyonlu, yüksek mobilizasyon kabiliyeti sunan ve engelli erişimine uygun deniz araçlarını İstanbullulara kazandırmış olduk. Deniz Dolmuşlarımız, İstinye-Küçüksu ve Beykoz- Sarıyer hatlarında seferlerine devam ediyor" diye konuştu.