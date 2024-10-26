İBB, Deniz Dolmuşları'nı Bosphorus Boat Show'da Sergileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Deniz Dolmuşları'nı Bosphorus Boat Show'da Sergileyecek

İBB, Deniz Dolmuşları\'nı Bosphorus Boat Show\'da Sergileyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve yenilikçi Deniz Dolmuşları'nı 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında Bosphorus Boat Show'da tanıtacak. Haliç Tersanesi'nde inşa edilen bu araçlar, toplu deniz ulaşımında devrim niteliği taşımaktadır.

26.10.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Türkiye'de toplu deniz ulaşımında bir ilki temsil eden Deniz Dolmuşu'nu dolmuşunu 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihlerinde Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı'nda sergileyecek.Tarihi Haliç Tersanesi'nde inşa edilen 33 yolcu kapasiteli Deniz Dolmuşları, yolcu sayısının düşük olduğu hatlarda sefer yapmak üzere tasarlandı. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "Tarihi Haliç Tersanesi'nde ürettiğimiz bu yenilikçi ve çevre dostu ulaşım aracıyla, Haliç Tersanesi'nin üretim kabiliyetini gözler önüne seriyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB'nin iştiraki Şehir Hatları, sürdürülebilir kentsel hareketlilik vizyonuyla deniz yolu taşımacılığının kapasitesini artırmayı ve toplu ulaşımdaki payını yükseltmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda daha önce 7/24 ulaşım için Deniz Taksi projesini hizmete alan Şehir Hatları, son olarak da Deniz Dolmuş projesini hayata geçirdi. Tarihi Haliç Tersanesi'nde inşa edilen deniz dolmuşlar, Türkiye'nin en prestijli deniz fuarı olan Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı'nda 26 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihleri arasında sergilenecek. MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde; ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliğiyle Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda yer alan Deniz Dolmuş, yenilikçi ve çevre dostu özelliğiyle dikkat çekiyor. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "Yeni ürettiğimiz Deniz Dolmuş ile Bosphorus Boat Show'da yer almak bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye'de toplu deniz ulaşımında bir ilki gerçekleştiren bu yenilikçi ve çevre dostu deniz aracı ile yer aldığımız Boat Show'da; tarihi Haliç Tersanesi'nin üretim kabiliyetini paylaşmanın yanı sıra sektör temsilcileri, denizcilik firmaları, tekne-yat sahipleri ve denizseverlerle bir araya gelmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Tarihi Tersanede hem yeni inşa hem de bakım – tutum çalışmaları yapılıyor"

Deniz Dolmuşların tasarım ve üretiminin tamamen Haliç Tersanesi'ne ait olduğuna dikkat çeken Şeneler, "Daha önce İstanbullulara kazandırdığımız 5'i elektrik hibrit olan 50 Deniz Taksi de Haliç Tersanesi'nde tasarlanıp üretildi. Haliç Tersanesi, dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi. 569 yıllık geçmişiyle denizcilik tarihimizin önemli bir mirası. Biz, Şehir Hatları olarak bu tarihi mirasa sahip çıkıp korurken, tüm tersanecilik vasıflarını kullanarak katma değer de yaratıyoruz. Tersanemizde, filomuzdaki gemilerin yanı sıra özel sektör gemileri ve yatların bakım-onarım çalışmalarından İstanbul'un simge vapurlarının restorasyonuna, Deniz Taksi ve Deniz Dolmuş inşalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Ticari yük gemilerine, araç taşıma gemilerine, römorkörlere, özel gezi teknelerine ve mega yatlara havuzlama hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Filo optimizasyonu sağlıyor"

Deniz Dolmuşları yüksek kapasiteli gemilere alternatif olarak ürettiklerini belirten Şeneler, "Yüksek seyir hızına sahip, 33 yolcu kapasiteli bu araçlar, filo optimizasyonuna olanak tanıyarak daha etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım sağlıyor. Deniz Dolmuşların yolcu sayısı düşük olan hatlarda kullanılmasıyla İBB'ye 2024 yılı verilerine göre yıllık yaklaşık 120 milyon TL tasarruf sağlamasını bekliyoruz. Üstelik yalnızca dokuz ay gibi kısa bir sürede geri dönüş sağlaması öngörülüyor. Bu inovatif projeyle çevre dostu, düşük emisyonlu, yüksek mobilizasyon kabiliyeti sunan ve engelli erişimine uygun deniz araçlarını İstanbullulara kazandırmış olduk. Deniz Dolmuşlarımız, İstinye-Küçüksu ve Beykoz- Sarıyer hatlarında seferlerine devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Denizcilik, Teknoloji, İstanbul, Güncel, Ulaşım, Çevre, Haliç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Deniz Dolmuşları'nı Bosphorus Boat Show'da Sergileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
11:19 Beşiktaş Genel Kurulu’nda büyük kavga Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 07:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: İBB, Deniz Dolmuşları'nı Bosphorus Boat Show'da Sergileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.