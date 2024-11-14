İbb Meclisi\'nde Gayrimenkul Satışı Tartışması: "Ülkede Her Haneyi Yangın Yerine Çevirdiniz"

Güncel

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İBB Meclisi toplantısında AKP'li üye Muhammet Kaynar ile CHP'li Melendiz Dalyan İzgi arasında gayrimenkul satışı tartışması yaşandı. İzgi, Kaynar'a yanıt verirken 2018'de AKP döneminde 564 milyon dolar satış geliri elde edildiğini anımsatarak, "Ne yaptınız bu gelirlerle? Kime harcandı bu kadar para? Bir de 2023'e bakalım. Sadece 53 milyon dolar satıştan gelir elde edilmiş. Biz ne yaptık bununla? Kent lokantaları açtık. Bu ülkede her haneyi yangın yerine çevirdiniz. 40 liraya tek öğün yemek verdiğimiz için ben gurur duyuyorum belediyemle" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşmalarda ilk sözü İBB AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz aldı. Dün gerçekleşen ikinci oturumda Türkyılmaz gündem maddelerine geçilmesi nedeniyle söz alamamış ve duruma tepki gösteren AKP'li meclis üyeleri, bunun üzerine Aslan'a tepki göstererek gayrimenkul satışlarının ve ilçe belediyelerinin yıllık bütçelerinin oylanacağı gündem öncesi meclisi terk etmişti. Konuşmasında Ahmet Özer'in tutuklanmasının hukuki olduğunu savunan Türkyılmaz, Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturma dosyasında yer alan son 10 yıllık iletişim ve HTS kayıtlarına ilişkin, " Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı terör örgütü mensupları ile 694 kez görüşüyor ve siz bu iddiaya boş diyorsunuz" dedi.

"Hodri meydan, ben de dahil buradaki herkesin son 10 yıllık kayıtlarını inceleyelim"

Türkyılmaz'ın ardından kürsüye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, yanıt verdi. Kösedağı, "Ben 11 yıldır bu koltuklarda oturuyorum. Hani Ahmet hocanın son 10 yıllık kayıtlarını incelediniz ya. Hodri meydan, ben de dahil buradaki herkesin son 10 yıllık kayıtlarını inceleyelim. Var mısınız?" diye sordu.

Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından gündeme geçildi. Gündem maddelerinin oylanması sırasında söz alan AKP'li Muhammet Kaynar, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde gerçekleşen gayrimenkul satışlarına ilişkin veriler paylaştı. Kaynar, "Bu taşınmaz satışlarından elde edilen gelirlerin nereye gittiğini kamuoyu uzun uzun tartışıyor zaten. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin haraç mezat mallarını sattığını ve kaynaklarının da İstanbul yararına değil, bir takım sahsi yararlara harcandığını ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynar'a yanıt vermek için söz alan CHP'li Melendiz Dalyan İzgi ise şunları söyledi:

"AK Parti kendisiyle bizi karıştırmasa çok iyi olacak"

"Bu konuyla ilgili artık herhalde her seferinde söz alacağız. Biz sıkılmadan cevap veririz hiç sorun yok. Çünkü burada doğru bilgilendirmek önemli kamuyu. AK Parti kendisiyle bizi karıştırmasa çok iyi olacak. Çünkü biz taşınmaz satışında birilerine rant alanları açmıyoruz. Her zaman vatandaş talebiyle hareket ediyoruz. Bakın burada muhtelif ilçelerin parselleri var. Kimi küçük kimi büyük kimi yapı kayıt belgesiyle satış talebinde bulunuyor. Geçici 16'ncı madde sizin hükümetiniz döneminde zaten kanuna eklenmiş bir durum, vatandaşa tanınmış bir hak. Satışını isterlerse biz de bunu gerçekleştirmekle mükellefiz.

Elimde şöyle bir tablo var. 2018'de yapılan satışın değerine bakalım, 2018 yılı AK Parti'nin yönetimde olduğu dönemde. 564 milyon dolar satışlardan gelir elde edilmiş. Ne yaptınız bu gelirlerle? Ne yaptınız, haberimiz yok. Bilmiyoruz. Kime harcandı bu kadar para? Bir de 2023'e bakalım. Sadece 53 milyon dolar satıştan gelir elde edilmiş. Biz ne yaptık bununla? Kent lokantaları açtık. İlk defa İBB'nin tarihinde yurtlar açtık, kreşler açtık. Yemek de parayla diyorlar, buna da değindiğiniz için teşekkür ederim. Bu ülkede her haneyi yangın yerine çevirdiniz. 40 liraya tek öğün yemek verdiğimiz için ben gurur duyuyorum belediyemle. Buraya düşülen muhalefet şerhlerinde genelde, bu alanların neden kentsel dönüşümde kullanılmadığı soruluyor. Kentsel dönüşümle ilgili şöyle bir bilgi vermek isterim. 25 yılda AK Parti döneminde sadece 1632 riskli yapı yıkılmış. Biz 5 senede, KİPTAŞ ve İBB birlikte 6398 tane bağımsız riskli yapıyı yıkıp, dönüşüme kazandırmışız. Bugüne kadar anahtar teslim yapılan bağımsız birim sayısı 6 senede 11 bin 511. Devam eden 18 bin 278 tane birimimiz var. Bakın sizin 25 yılda yapamadığınızın kat be katını biz 6 senede yapmışız. Lütfen sormaya devam edin, ben de size anlatmaya devam edeyim."

CHP'li İzgi'nin konuşmasının ardından tekrar söz alan AKP'li Kaynar şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantası açmış..."

"Melendiz Hanım diyor ki, 5 yılda sizin yapmadığınızı biz 6 yılda yaptık. Bunlar neymiş ben merak ediyorum. Kent Lokantası açmış, bizim 25 yılda yapmadığımızı yapmış. Yani bir kent lokantası açarak bizim 25 yılda İstanbul'a kazandırdığımız bunca hizmetten daha fazla yapmış oluyor, gerçekten enteresan.

Ben burda şunu vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti döneminde 1 tane bile taşınmazın satışına evet oyu vermezken, bu kadar çok taşınmaz satışı heveslisi olmasını kamuoyuna duyuruyorum. Kendilerinden bir cevap beklemiyorum. Onlar yeşil lazım diyorlar ya, yeşile hasretler onun için satacaklar. Satmalarını önceki dönemde biraz reddetme imkanımız vardı meclis çoğunluğu bizde olduğu için, bu dönemde reddedemiyoruz da sadece muhalefetimizi belirtiyoruz. Kamuoyu bilsin ki 6 ayda 500 bin metrekare sattılar. Geçen dönemde de 3 buçuk milyon metrekare satmışlardı.

"Kime peşkeş çekileceği belli olmayan alan vardı Hacıosman metrosu arkasında, orası Atatürk Kent Ormanı"

Kaynar'ın sözlerine yanıt veren Melendiz Dalyan İzgi ise şöyle dedi:

"Tekrardan söyleyeyim, bu alanlar genelde işgalli alanlar. Yani vatandaş talebiyle satılan alanlar. Zaten yeşili ne kadar koruduğumuzu ben sadece Sarıyer özelinde bile söyleyebilirim. Atıl bırakılmış, kime peşkeş çekileceği belli olmayan bir alan vardı Hacıosman metrosunun arkasında, şu an orası Atatürk Kent Ormanı. Çayırbaşı Fidanlığı, o da atıl bırakılmış bir alandı. Şu an Sarıyerlilerin nefes aldığı çok kıymetli bir alan.

"Sosyal belediyeciliği bu halkla tanıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Kent Lokantası, İstanbul'un gündemi diyorsunuz. Bu ülkede herkes şu an mutfağına bir tane et alabilmek için, süt alabilmek için günde kaç saat çalışıyor. Asgari ücret 17 bin lira. Konut krizi aldı başını gidiyor. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, bir yerel yönetim olarak, kısıtlanmış bütçemize rağmen, halkın sorunlarına çözüm bulmak için sosyal belediyeciliği bu halkla tanıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz."