İBB Miras, 240 çeşmede çalışırken Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni kente kazandırdı - Son Dakika
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İBB Miras, 240 çeşmede çalışırken Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni kente kazandırdı

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İBB Miras, 240 çeşmede çalışırken Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi\'ni kente kazandırdı
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İBB Miras, Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki 18. yüzyıldan kalma Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni kapsamlı restorasyonun ardından yeniden kent yaşamına kazandırdı. İBB Miras bugüne kadar 240 tarihi çeşmede restorasyon, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

(İSTANBUL) - İBB Miras, 18. yüzyılın tanığı Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi'ni yeniden kent yaşamına kazandırdı. Bugüne kadar yüzlerce çeşmeyi yeniden suyla buluşturan İBB Miras, 240 tarihi çeşmede restorasyon, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İBB Miras, İstanbul'un tarihi çeşmelerini yeniden kent yaşamının parçası haline getirmeye devam ediyor. Karaköy Perşembe Pazarı'nın önemli tarihi yapılarından Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi, kapsamlı restorasyon çalışmasının ardından yeniden kente kazandırıldı.

Kitabesinden edinilen bilgilere göre, Hicri 1145/Miladi 1732-33 yılında inşa edilen çeşme, Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın kethüdası Yahya Ağa tarafından yaptırıldı. Kesme taştan inşa edilen yapı, klasik Osmanlı üslubunda sivri kemerli ve hazneli bir meydan çeşmesi niteliği taşıyor. Zaman içerisinde özgün unsurlarının bir bölümünü kaybeden çeşmenin ayna taşı ve teknesi günümüze ulaşmamış, yapı bulunduğu zemindeki kaymalar nedeniyle deniz cephesine doğru eğilmişti.

TAŞLAR TEK TEK KAYIT ALTINA ALINDI

İBB Miras tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında çeşmenin ön cephesinin ayna taşına kadar zemine gömülmüş olması nedeniyle Koruma Bölge Kurulu'nun onaylı projesi doğrultusunda mevcut taşlar tek tek belgelenip envantere kaydedildikten sonra özenle söküldü. Ardından yapının zemini sağlamlaştırıldı; bitki kökleri ve bitki oluşumları temizlendi. Cidar tuğlaları yeniden örüldü, mevcut taşlar yerlerine yerleştirildi ve eksik taşlar yeni taşlarla tamamlandı. Tüm uygulamalar onaylı restorasyon projesine uygun biçimde, yapının özgün malzeme ve teknikleri esas alınarak gerçekleştirildi.

TARİHİ ÇEŞME, SAHİL PEYZAJININ YENİDEN PARÇASI

Yaklaşık üç asırlık Kethüda Yahya Ağa Çeşmesi, İstanbul'un tarihi ticaret ve kıyı alanlarından Karaköy Perşembe Pazarı'nda yeniden görünürlük kazanıyor. İBB Miras'ın restorasyon çalışmalarıyla birlikte koruma altına alınan yapı, bulunduğu meydan ve sahil şeridiyle kurduğu ilişkiyle bölgenin tarihi dokusundaki yerini yeniden alıyor.

Kaynak: ANKA
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