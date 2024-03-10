İbb Ramazan'a Hazır... 200 Bin Aileye Yardım Yapılacak, İett ve Metro İstanbul Geceleri de Sefer Düzenleyecek

Avrupa Yakası:

İETT'NİN GECE HATLARI RAMAZAN'DA DA DEVAM EDECEK

İBB bağlı kuruluşu İETT'nin, İstanbulluların trafikte sıkıntı yaşamaması için 11 hatta sürdürdüğü Gece Hatları, Ramazan ayında da hizmet vermeye devam edecek. Gece Hatları şunlar:

• 25G??Sarıyer-Taksim

• 11ÜS??Sultanbeyli-Üsküdar

• 19S??Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy

• 15F??Beykoz-Kadıköy

• 130A??Deniz Harp Okulu-Kadıköy

• H-6??Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı

• KM13?Tuzla-Pendik Metro/YHT/Pendik (*Yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir)

• UM73?Sabiha Gökçen H.L./Sultanbeyli-Necip Fazıl Metro (*Yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir)

İSTANBUL'DA EN GÜZEL ZAMAN RAMAZAN

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş; Ramazan ayı boyunca İstanbul'un meydanlarında, parklarında, caddelerinde, köylerinde ve İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde Ramazan coşkusunu ve ruhunu yansıtacak programlar düzenleyecek.

Art İstanbul Feshane, Fatih Anıt Park, Beyoğlu Piyalepaşa Meydanı, Başakşehir, Tuzla Sahil Meydanı, Pendik, Ümraniye Dudullu, Kartal Neyzen Tevfik Parkı, Kadıköy Festival Park, Yerebatan Caddesi, Eminönü Meydanı Ramazan etkinlikleriyle İstanbullularla buluşacak.Saat 16.00'da alanlarda başlayacak olan etkinlikler hem İstanbullu çocuklar, hem gençler, hem aileler düşünülerek planlandı. Çocuklar için sokak sanatlarından atölyelere, meddah, kavuklu ile pişekar, illüzyongösterileri, Karagöz – Hacivat, maskotların sunduğu ikramlıklarla dolu dolu geçecek.

Tüm İstanbullular için ramazan sohbetleri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri ve iftar sonrası sevilen sanatçıların konserleriyle, meydanlarda kurulan kadın emeği pazarlarından alışveriş imkanı da sunulacak. Böylece, İstanbul'un her iki yakasında farklı noktalarda düzenlenecek etkinlikler, şehrin kültürel zenginliğini ve bir arada yaşama kültürünü vurgulayacak. İBB'ye bağlı Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki kültür merkezlerinde her ay düzenlenen ücretsiz konserler, çocuk ve yetişkin tiyatroları, film gösterimleri, atölyeler Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

İstanbul'da Ramazan coşkusu hemen hemen her yere taşınacak. Gezici Ramazan Tırları Avrupa ve Anadolu yakasındaki köylere giderek şehrin çeperlerinde yaşayan çocuk, yetişkin her yaştan İstanbulluya Ramazana özel programlar sunacak. Cumhuriyet Otobüsleri Ramazan boyunca da yollarda olacak. Sahnebüs, sinebüs ve bilim otobüsü 39 ilçede mahallelerde çocuklarla buluşacak.

İBB İŞTİRAKLERİ DE RAMAZAN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin (İHE), 340 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Ayrıca; Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa'daki İBB personeline, Ramazan pidesi satışı için stant kurulacak. İHE Büfelerinden ekmek ve pide alan vatandaşlara da Ramazan İmsakiyesi (500 bin adet) verilecek. Sosyal hizmetler de mobil büfelerden 150.000 adet pide dağıtacak.

İSPARK ise bazı taksi ve minibüs duraklarında hurma ve su ikramında bulunacak. Durak noktaları şöyle; Üsküdar Marmaray Minibüs Taksi Dolmuş Depolama Alanı, Maltepe minibüs peronlar, Mehmet Özgün minibüs peronları, Dudullu minibüs depolama alanı, Topkapı minibüs peronları, Cevizlibağ taksi durağı, Zincirlikuyu metrobüs taksi durağı, Çırpıcı metro taksi durağı, Kadıköy-Beşiktaş iskelesi taksi durağı, Rıhtım caddesi taksi durağı, Söğütlüçeşme metrobüs taksi durağı, Üsküdar İDO iskelesi taksi durağı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi taksi durağı

İFTİRADAN SAHURA ÜCRETSİZ MÜZE

KÜLTÜR AŞ'nin işletmesini yaptığı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, MiniaTürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde; Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar müzelerimiz ziyaretçilere açılacak ve Ramazan ayına özel ışıklandırma ve süslemelerle donatılacak.

İstanbul Kitapçısı, Ramazan ayına özel olarak Ramazan temalı kitaplarda yüzde 40 indirim uygulayacak. Bu özel indirimle, okuyucular Ramazan atmosferini kitaplarıyla daha uygun fiyatlarla deneyimleyebilecek. Kampanya süresince, seçili Ramazan temalı kitaplarda avantajlı alışveriş fırsatları sunulacak.

METRODA ESKİ TÜRK FİLMLERİNİN MÜZİKLERİ İLE ANONS

Metro İstanbul AŞ, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde, eski Türk filmlerinin müzikleri eşliğinde araç ve istasyonlarda iftar saati duyurusu yapacak.

Geçen yıl Ramazan ayında ilki gerçekleştirilen Karagöz ve Hacivat etkinliği, bu yıl da 10 gün boyunca istasyon ve araçlarda yolculara eşlik edecek. Yolculuk kurallarını anlatan özel repliklerle yolculara keyifli anlar yaşatılacak. Ayrıca M1, M2, M4, M5, M7 ve M8 hatlarında da 09.00-11.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında 10 gün boyunca yolculara Nasreddin Hoca eşlik edecek. Nasreddin Hoca, istasyon ve araçlarla ilgili yolculuk kurallarını hatırlatacak ve trenin geçtiği ilçeye dair hikayelerle yolculara neşeli zamanlar yaşatacak.

İftar saatine yolda yakalanan yolcularını da unutmayan Metro İstanbul, metro istasyonlarında yolculara hurma ve su ikram edecek. 136 istasyonda başlayan etkinlik Mart ayında yeni açılacak istasyonlar ile birlikte 150 istasyonda devam edecek.

Metro İstanbul'un son iki yıldır yaptığı ve geleneksel hale gelen şerbet ve macun dağıtımları, istasyonlarda bu yıl da sürecek. Şerbet ve macun dağıtılacak istasyonlar şunlar:

• M1-M2?Yenikapı

• M2??Taksim

• M4??Ünalan

• M5??Üsküdar

2019 yılından bu yana Esenler'de bulunan Genel Müdürlük yerleşkesinde farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Metro İstanbul, bu yıl Ramazan ayını yine komşuları ile birlikte geçirecek. İstanbullular; 11-29 Mart tarihleri arasında (13- 14 Mart hariç) hafta içi her gün 18.15-21.00 saatlerinde şirketin Esenler Yerleşkesinde gerçekleştirilecek teknik gezinin ardından iftar sofrasında bir araya gelecek. Programa katılmak için https://metro.istanbul/metrodeneyimlemeveiftarbulusmasiadresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.

METRO SEFERLERİNE RAMAZAN AYARI

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı; M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatlarında seferler 01.00'e kadar devam edecek. Ayrıca; Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde Gece Metrosu uygulaması hizmet vermeye devam edecek.