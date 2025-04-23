İBB, Silivri Depremleri Sonrası Teyakkuzda - Son Dakika
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İBB, Silivri Depremleri Sonrası Teyakkuzda

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremler sonrası tüm teknik ekiplerini sahaya sevk etti. İlk bilgilere göre, kentte can ve mal kaybı yaşanmadı. Su ve gaz dağıtımında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

23.04.2025 15:15  Güncelleme: 16:22
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(İSTANBUL) İBB, Silivri açıklarında meydana gelen depremler sonrasında teyakkuza geçti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kamuoyunu AKOM'dan bilgilendirdi. İlk bilgilere göre, İBB'nin bütün teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı. Kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı tespit edildi. İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul, yaptıkları bilgilendirmelerle görev ve yetki alanlarında herhangi olumsuz bir durum olmadığını rapor etti. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi. Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri açıklarında meydana gelen depremler sonrasında teyakkuza geçti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'in verdiği bilgilere göre son bilgiler ve önlemler şunlar oldu:

"Kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı"

"İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM'a yönlendirildi. İştirak şirketleriyle hızlıca koordinasyon sağlanarak, İBB'nin Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konuldu. Muhtarlardan İstanbul Valiliği'ne kadar bütün kamu görevlileriyle iletişime geçilip, koordineli çalışılmaya başlandı. İBB'nin bütün teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı ve sahadaki görev bölgelerine sevkleri sağlandı. Yapılan ilk incelemelere göre, kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı tespit edildi.

"Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı"

İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul, yaptıkları bilgilendirmelerle görev ve yetki alanlarında herhangi olumsuz bir durum olmadığını rapor etti. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi. Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı. Bir sorun tespit edilmeyince seferler yeniden başladı. İBB yetkisindeki yollarda bulunan viyadükler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelecek ihbar ya da taleplere yanıt vermeye devam etti. İBB'ye ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı. İBB öğrenci yurtları ve kreşlerinde de olumsuzluk tespit edilmedi. Vatandaşların toplandığı kalabalık alanlara seyyar tuvaletler yönlendirildi. Kumanya desteği için de mobil büfeler aynı alanlara yönlendirildi. İBB Bilim Kurulu, AKOM'da toplandı.

Aslan:  Maalesef Türkiye, 2025 yılına iyi uyanmadı

"Her ihbarı değerlendiriyoruz" diyen İBB Başkanvekili Aslan, "İtfaiye birimlerimiz alanda. Zabıta Daire Başkanlığımız alanda. Bulunduğumuz noktalarda şu an seyir halindeyiz. İhbar gelmese de İstanbul'u dolaşıyoruz. Biraz sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu belalardan hep birlikte, bu süreçten hep birlikte kurtulacağız. Maalesef Türkiye, 2025 yılına iyi uyanmadı. Ama bu süreci milletin ferasetiyle, birlikte olma ruhuyla ve milletin egemenliğiyle, milletin bütünlüğüyle atlatacağız. Tüm İstanbulluları yalan ihbarlara, sosyal medyadaki paylaşımlara karşı da dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum. Vali Bey'in, benim ve Genel Sekreterimizin açıklamalarına kulak açsınlar. Onun dışındaki herhangi bir paylaşım, dikkate alınacak bir durum değildir. Tüm İstanbul'a ve Marmara Bölgesi'ne de geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Silivri Depremleri Sonrası Teyakkuzda - Son Dakika

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