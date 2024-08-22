İBB Vaniköy'deki Kaçak Yapıları Yıktı - Son Dakika
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İBB Vaniköy'deki Kaçak Yapıları Yıktı

İBB Vaniköy\'deki Kaçak Yapıları Yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vaniköy'de kaçak yapılaşma tespit ederek yapıları yıktı ve inşaat sahasını mühürledi. Konu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

22.08.2024 12:51
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Vaniköy'de orman arazisi içindeki villayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili, yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili,yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi." denildi.

KAÇAK YAPILAR YIKILDI

Açıklamanın devamında "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.

BASİT ONARIM İZNİ DÜZENLENDİ

Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.

DENETİMLERDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ, MÜHÜRLENDİ

Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.

16 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENDİ

Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.

MEVZUAT DIŞI HER TÜRLÜ YAPILAŞMA İLE MÜCADELE SÜRECEK

Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İBB Vaniköy'deki Kaçak Yapıları Yıktı - Son Dakika

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