İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İtiraf Gelişmeleri - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İtiraf Gelişmeleri

27.06.2025 10:51
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Avukat Orçun Yılmaz, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı arasındaki yolsuzluğu ifşa etti.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Avukat Orçun Yılmaz etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Yılmaz itiraflı olduktan sonra verdiği ifadesinde, "Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un talimatlarını emir gibi görürdü.Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un parasını himaye ettiğini ve kendisinin de pay aldığını, Emrah Bağdatlı'nın kendi ve Murat Ongun'un parasını yurtdışına götürdüğünü düşünüyorum" dedi.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Avukat Orçun Yılmaz etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturmasında itirafçı olan Avukat Orçun Yılmaz ifadesinde, "Murat Ongun, Emrah Bağdatlı'ya devamlı talimatlar verir, onu çeşitli yerlere gönderirdi. Murat Ongun aradığı an, Emrah Bağdatlı ne yaparsa yapsın bırakıp onun dediği işi yapardı. Ben Emrah Bağdatlı'nın bu yaptığı veya yapmaya çalıştığı işlerde de Murat Ongun ile ortak veya onun parasını kullanarak yaptığı düşüncesindeyim." dedi.

'AĞABEY KARDEŞ ÖTESİ BİR İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU SÖYLERDİ'

Avukat Orçun Yılmaz etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, "Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifademi vermek istiyorum. Emrah Bağdatlı ile 2019-2020 yıllarında tanıştım. 2018 senesinde ortağımla İzmir ve Samsun'da da şubesi olan mobilya mağazasının İstanbul şubesini açmıştık. Emrah zaman zaman hem hukuki konularda hem de mobilyayla ilgili hususlarda çevresinden kişileri bana yönlendirmişti. Bu vesileyle aramızdaki telefonla görüşme sıklığı artmaya başladı. Ben Emrah Bağdatlı ile 2020 gibi tanışıp ilerleyen zaman içerisinde samimi olmaya başladığım için önceki yaşantısını bilmiyorum ama ben tanıştığımda son derece lüks ve şatafatlı bir hayat yaşıyordu. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ile uzun yıllara dayanan ağabey kardeş ötesi bir ilişkisi olduğunu söylerdi. Emrah, Murat'tan 'Ağabeyim' diye bahsederdi. Telefonunda büyük harfle 'M' diye kayıtlıydı. Murat Ongun Emrah'ı aradığında ve yanına çağırdığı zaman Emrah ne olursa olsun ve nerede olursa olsun hemen yanına veya Murat'ın söylediği yere giderdi. Murat Ongun ile buluşmalarına hep tek başına giderdi. 'Ağabeyim yanında kimseyi istemiyor, tek gel' diyor şeklinde konuşurdu. Emrah Bağdatlı kendini her yerde 'Ben Murat Ongun'un adamıyım, ona bağlı çalışıyorum' diye tanıtırdı. Bana da Murat Ongun'un İBB'nin İletişim Başkanı olduğunu, kendisinin de ona bağlı çalıştığını, onun emriyle sosyal medya mecralarının yönetimi, yine aynı zamanda internet ve basın işlerinin yönetimi işlerini yürüttüğünü söyledi" dedi.

'YURTDIŞINDA GİTMESİ TALİMATI VERİLDİĞİ KANAATİNDEYİM'

Yılmaz ifadesinde, "Emrah Bağdatlı, son yapılan yerel seçimlerde de Seçim İrtibat Ofisi'nde Murat Ongun ile hep beraberdir. Ankara'da yapılan, Özgür Özel'in kazandığı CHP'nin son Genel Kurultayı'nda da Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ile beraber Ankara'da günlerce kaldılar. Murat Ongun, Emrah Bağdatlı'yı yanından hiç ayırmazdı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un söylediği herşeyi emir kabul eder ve ağabeyi, patronu gibi yapar, yerine getirirdi. Emrah Bağdatlı bana 'Ben Murat Ongun'un hem kardeşi hem kasasıyım, parasını ve ailesini bile emanet ettiği, en güvendiği kişiyim' dedi. Emrah Bağdatlı operasyondan önceki birkaç ay boyunca maçlara ve yemeklere gelmemeye başladı. İşlerinin çok yoğun olduğunu, Murat Ongun ile işleri olduğunu söylüyordu ve çok sık yurtdışı seyahatlere çıkıyordu. Bir seferinde yurtdışına çıkacağını söylediğinde, 'Ne yapıyorsun bu kadar çok yurtdışında' diye sorduğumda, 'Murat Ongun ağabeyim görev verdi, gidip geleceğim birkaç güne' dedi. Emrah Bağdatlı operasyondan 15-20 gün kadar önce de bana ve ortak arkadaşlarımızla Amerika'ya gideceğini, orada reklam materyalleriyle alakalı bir fuar olduğunu söylemişti ama Yunanistan'a gitmiş. Ben de herkes gibi operasyondan sonra televizyondan haberdar oldum. Bütün bunları biraraya getirince, ben operasyondan önceden haberdar olduğunu, ona hazırlandıklarını ve yurtdışına gitmesinin ona Murat Ongun tarafından talimat verildiği kanaatindeyim. Emrah Bağdatlı hiç kredi kartı kullanmaz, yanında bir çantayla para taşırdı ve ödemelerini nakit yapardı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un talimatlarını emir gibi görürdü ve Murat Ongun'dan çekiniyordu. Aralarında ağabey kardeş ilişkisinin ötesinde hiyerarşik bir ilişki de vardı. Murat Ongun, Emrah Bağdatlı'ya devamlı talimatlar verir, onu çeşitli yerlere gönderirdi. Murat Ongun aradığı an, Emrah Bağdatlı ne yaparsa yapsın bırakıp onun dediği işi yapardı. Ben Emrah Bağdatlı'nın bu yaptığı veya yapmaya çalıştığı işlerde de Murat Ongun ile ortak veya onun parasını kullanarak yaptığı düşüncesindeyim. Çünkü elinde dükkanları açabileceklerini söylediği bir liste vardı. Bu dükkanların belediye veya iştiraklerinden alacaklarını veya kiralayacaklarını söyledi, bu konu araştırılırsa bulunacaktır." diye konuştu.

'BAĞDATLI'NIN ONGUN'UN PARASINI YURTDIŞINA GÖTÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'

Yılmaz ifadesinin devamında, "Ben Hüseyin Köksal isimli şahsı tanımam. Kendisiyle hiç tanışmadım. Emrah Bağdatlı bana büyük bir tekstil fabrikasının sahibi olduğunu, çok sevdiği bir ağabeyi olduğunu ve ortak bazı işler yaptıklarını söylemişti. Ancak Hüseyin Köksal'ın soruşturmadan sonra İBB iştiraklerinden ihaleler alan reklam firmaları olduğunu cezaevinde televizyondan ve gazetelerden öğrendim. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal devamlı şekilde buluşurlar, özel günleri aileleriyle beraber geçirirlerdi. Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın sık sık burada buluştuklarını Emrah anlatırdı. Son yaşanan bu soruşturmayla birleştirdiğimde ben, Hüseyin Köksal ile aralarındaki ortaklık ilişkisinin reklam işleriyle olduğunu düşünmeye başladım. Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un parasını himaye ettiğini ve kendisinin de pay aldığını, Emrah Bağdatlı'nın kendi ve Murat Ongun'un parasını yurtdışına götürdüğünü düşünüyorum" dedi.

'BU ÖRGÜTLE HİÇBİR BAĞLANTIM YOKTUR'

Yılmaz, "Benim 2010 senesinde kurduğum, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarını 10 yıl boyunca işleten, birçok belediye ve özel sektöre de reklam alanları ve etkinlikler kapsamında işler yapan, iş bitirmeleri olan köklü ve güvenilir Medya Kent isminde bir reklam şirketim vardır. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan Creative firmasının almış olduğu 18 ihaleden sadece 1 tanesine Kasım 2024'te teklif vermişiz. Biz İstanbul'a 2021 yılında medya ve mobilya firmamızı taşıdığımızda, İstanbul'daki birçok belediyeye ilgili arkadaşlarımız firmalarımızın dosyalarını, iş bitirmelerini bıraktı. Bahsetmiş olduğum ihaleye fiyat teklifi atmamda Emrah Bağdatlı'nın bana bir yönlendirmesi olmamıştır. Kültür A.Ş.'den teklif gelince piyasa araştırması yapıp kapalı zarfla teklifimizi attık. Benim bu örgütle hiçbir bağlantım yoktur. Olsaydı 2020 yılından beri belki de yüzlerce ihaleye teklif atmam ve kazanmam gerekirdi. İfademde bahsetmiş olduğum Creative firması, Merthan Açıl'ın firmasıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Murat Ongun, Güncel, Hukuk, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İtiraf Gelişmeleri - Son Dakika

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