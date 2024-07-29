İbn Haldun Üniversitesi'nde Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açıldı - Son Dakika
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İbn Haldun Üniversitesi'nde Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açıldı

İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı gerçekleştirildi. Programa katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk dünyasının geleceğinin konuşulacağı yaz okulunun, Türk Dünyası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nın bir provası niteliğinde olduğunu belirtti. Yaz okuluna 20 ülkeden 60 öğrenci katılacak.

29.07.2024 14:13
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İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezince hayata geçirilen Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu'nun açılış programı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışa katılan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2021 yılında kurdukları Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezinin 3 yıldır birçok akademik çalışmaya, seminere ve sempozyuma ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bugün Türk dünyasının geleceğinin konuşulacağı, 20 ülkeden 60 kadar öğrencinin katıldığı ve yaklaşık 1 hafta sürecek Türk Dünyası Yaz Okulu programını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Aslında üniversitemiz olarak Avrasya çalışmaları alanında yüksek lisans programı yapmak istiyoruz." dedi.

Yüksek lisans programının 4 Türk dünyası ülkesinde gerçekleşecek bir program olmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, yaz okulunun da yapmak istedikleri Türk Dünyası Çalışmaları Yüksek Lisans Programının bir provası niteliğinde olduğunu ifade etti.

Bilal Erdoğan, açılışı yapılan yaz okuluna ilişkin, şunları kaydetti:

"Burada uzmanlar Türk dünyasının geleceğini konuşacaklar ve 20 ülkeden gelen öğrenciler birbirleriyle bir network oluşturmuş olacaklar. Türk dünyasının yakınlığına, ekonomik, siyasi, sosyal yakınlaşmasına çok önem veriyoruz. Üniversitemiz olarak, bu alanda oluşturulacak altyapının çalışmasını yapıyoruz. Türk dünyası akademisyenlerinin birbirleriyle daha yakın çalışmaları, üniversite öğrencilerinin birbirlerini daha çok tanımaları bizim arzumuz. Bu anlamda bu yaz okulunun güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz."

Geçmişte iki yaz okulunu, Bakü'de uluslararası tahkim üzerine gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki dönemde de Almatı'da yaz okulu yapmayı planladıklarını dile getiren Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde güçlenen işbirliğinin akademik yönünü üniversite olarak desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov da şimdiye kadar İHÜ ile farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Türk dünyası için yeni bir dönem olan Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Programının başlatılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Jafarov, "İnanıyoruz ki bu yaz okulu gençlerimizin, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bir araya gelerek, Türk dünyasının daha da birbirine yaklaşmasına ve işbirliğini daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Program Türkiye'den İbn Haldun Üniversitesi, Azerbaycan'dan ADA Üniversitesi, Özbekistan'dan Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi ve Kazakistan'dan Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsünün girişimiyle düzenleniyor.

29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak yaz okuluna ABD, Almanya, İngiltere, Çin, İran, Rusya, Hindistan, Polonya, Pakistan, Bulgaristan ve TDT üyesi ülkeler de dahil 20 ülkeden 60 öğrenci katılacak.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Haydar Aliyev, Avrasya, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbn Haldun Üniversitesi'nde Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu Açıldı - Son Dakika

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