İbrahim Yurdunuseven: "Sadece CHP'li Belediyeler Değil, Ak Parti ve Diğer Partilerin Belediyeleri de Sgk'ya Olan Borçlarını Ödemek Zorunda"

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(TBMM) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, belediye borçları tartışmalarına ilişkin konuştu, "SGK'ya en fazla prim borcu olan beş belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Ama bu yerel seçimlerden önce de böyleydi." dedi. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya alan toplam prim borcunun 96 milyar TL'ye ulaştığını belirten Yurdunuseven, "Bu borçların yüzde 67.7'si tek başına CHP'li belediyelere ait... Tavsiyemiz, emekçilerin sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Sadece CHP'li belediyeler değil, borçlu tüm belediyeler yani AK Parti ve diğer partilerin belediyeleri de bu kapsamda SGK'ya olan borçlarını ödemek zorundadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Yurudnuseven, belediye borçları tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarıyla ilgili bir takım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK'ya en fazla prim borcunun beş belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Ama bu yerel seçimlerden önce de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada bu konu birçok kez ifade edilmişti. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu bugün itibariyle 96 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67.7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya ait en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 milyar 751 milyon TL. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldıklarında 225 milyon TL iken bugün yaklaşık 25 katına çıkmış durumda. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3.3 milyar TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5.3 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar ve Şişli Belediyesi'nin de 1.8 milyar TL borcu bulunmakta. Dolayısıyla seçim oldu diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye bir faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil, veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.

Zira sadece CHP'li belediyeler değil, borçlu olan tüm belediyeler yani AK Parti ve diğer partilerin belediyeleri de bu kapsamda SGK'ya olan borçlarını ödemek zorundadır. Zaten dikkat ederseniz en çok borç olan İzmir ve Şişli Belediyeleri uzun süredir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri de 2019'dan beri CHP belediyeciliğinin altındadır.

"İnşallah bu kanun yarın itibariyle görüşmeye başlanacak ve Meclisimizden de yasalaşacak"

Yurudunuseven, sokak hayvanları yasasına ilişkin de şunları söyledi:

Sizlere bahsetmem gereken bir başka konu da sokaklardaki başıboş hayvanlar sorunu. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş sokak hayvanları sorunumuz var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde görmeyeceğimiz kadar bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı her yıl asimetrik olarak da katlanarak artmakta. Üstelik bu başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyorlar. En değeri varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor. Mesele tam anlamıyla çığırdan çıkmak üzere. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor, halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istemekte. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. Vatandaşımız hem şiddetin hem sağlığımıza yönelik tehdidin hem de istismarın sona ermesini arzulamaktadır. Bizim bu isteklere, arzulara ülkemizin dört bir yanından yükselen feryatlara sessiz, tepkisiz kalmamız da düşünülemezdi. Bizim ilkemiz Yunus'ça, 'Yaradan'ı severiz, Yaradan'dan ötürü' ilkesi gereği başıboş sokak hayvanlarını kendi menfaatlerine olacak şekilde bakım, gözetim ve tedavilerin yapılması için toplama merkezlerini almak, aslında sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli bir hale getirmek, başıboş hayvanları da korumuş olmaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, Gazze'de şu anda 16 bini bulan çocuklarımız ve 40 bini aşan masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar bize hayvanlar üzerinden merhamet dersi vermeye kalkmasınlar. Eşrefi mehlukat olan insana saygı göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi besleyebilir? İnsanı sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevsinler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekilinin desteğiyle gelip daha doğrusu Meclisimize getirilip Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan, sıkılmadan Gazi Meclisimizde biz milletvekiline 'katil' diye bağırttırıyorlar. Utanç verici sahnelere rağmen, yasa teklifi komisyonuna kabul edildi. Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifimize komisyonda evet oyu veren çok değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu kanun yarın itibariyle görüşmeye başlanacak ve Meclisimizden de yasalaşacak."