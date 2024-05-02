İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde Jandarma ekiplerince düzenlenen 'MAHZEN-36' operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi.

02.05.2024 09:44
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde Jandarma ekiplerince düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, resmi X sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonlarında, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bursa merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-36' operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi."

İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü çökertildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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