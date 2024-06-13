İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bozdoğan-42 Operasyonlarında 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bozdoğan-42 Operasyonlarında 58 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-42' operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tüfekler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

13.06.2024 08:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-42" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandı?ğını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek?." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik Bozdoğan-42 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları, terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bozdoğan-42 Operasyonlarında 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bozdoğan-42 Operasyonlarında 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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