 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar

İstanbul'da İETT otobüsünde bir kadın, tartıştığı kadının yüzüne biber gazı sıktı. Otobüsteki yolcular fenalık geçirirken şoförün kapıları açmasıyla herkes aşağı indi. Gazı sıkan kadın karakola götürülürken yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

06.12.2023 - 09:51,
Abone Ol

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadınlardan biri biber gazı sıkınca otobüsteki yolculardan bazıları fenalık geçirdi. Sürücü otobüsü tahliye etti. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkan kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Biber Gazıyla Sonuçlandı

BİBER GAZINI TARTIŞTIĞI KADININ YÜZÜNE SIKTI

4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Biber Gazıyla Sonuçlandı

FENALAŞTIKLARI ANLAR KAMERADA

Biber gazından etkilenen yolcuların otobüsten indiği anlar ve sonrasında yaşananlar, cep telefonu kamerası ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, biber gazından etkilenen yolcuların 'Polis' diye bağırdığı duyuluyor. Güvenlik kamerasında duran İETT otobüsünün kapılarının açılması, yolcuların inmesi ve bayılan kadının aşağıya indirildiği anlar da görülüyor.

İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Biber Gazıyla Sonuçlandı

"OTOBÜSTE ASTIM HASTASI VARMIŞ"

Görgü tanığı Mazhar Şimşek, "Dün arkadaşlarla içeride çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi. Kaza olduğunu zannettik ve dışarı çıktık. Otobüsten insanlar çıkmaya başladı. O arada herkes gözünü tutuyordu. Olayda iki kadın arasındaki tartışmadan dolayı biri biber gazı sıkıyor. İnsanlar da kapalı alanda olduğu için etkileniyor. Gözleri çok kötü oluyor. Biz de insanlara su vererek yardım etmeye çalıştık. Bir abla baygınlık geçirdi. Başka bir yolcu ise bayılan kadını bizim dükkana getirdi. İlk müdahaleyi yaparken ambulansı aradık diğer biber gazı sıkan arkadaşı da polis ekipleri alıp karakola götürdüler. Baygınlık geçiren bir de yaşlı teyze ve amca vardı, nefes alamıyordu. Yaşlı teyzeyle diğer kadını ambulans hastaneye götürdü. Çoğu kişi de mağdur oldu. O kadar kalabalıktı ki otobüsün içi, tartışma olması da normal. Otobüste iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Otobüsten indiler tekrar binemediler. Bu kadar kalabalık ortamda bunlar normal ama biber gazı sıkılması da yanlış. Astım hastası varmış içeride çocuklar, yaşlılar vardı. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık" dedi.

İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Biber Gazıyla Sonuçlandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ümraniye, Aralık, İETT, Ulaşım, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 17:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement