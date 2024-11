IF Wedding Fashion İzmir 18. Fuari Açıldı

Güncel

(İZMİR) –IF Wedding Fashion İzmir 18. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bugün düzenlenen açılış töreni ve defile ile kapılarını açtı. Gelinlik Tasarım Yarışması finalistlerinin tasarımlarının podyumda sergilendiği fuarın açılışında ödüller sahiplerini buldu.

IF Wedding Fashion İzmir 18. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bugün İzmir'de kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ekonomi dünyasının temsilcileri katıldı.

Fuarın açılışı, Yıldır'ın konuşmasıyla yapılırken Gelinlik Tasarım Yarışması Defilesi ile devam etti.

" Fransa, İtalya ve İspanya gibi modada söz sahibi ülkelerle yarışıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yıldır, fuarın önemine değinirken İzmir'in sektörün büyük bir bölümünü kapsadığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 18. kez ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz fuar, İZFAŞ Genel Müdürlüğümüz tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenleniyor. Burada çok sayıda kurum ve kuruluşun güç birliği var. IF Wedding İzmir, rüşdünü çoktan ispat etmiş bir organizasyon. İzmir'in sektördeki öncü rolünün bunda büyük etkisi var. Türkiye, Avrupa'nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri. Sektörün çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşuyor. ve bunların yüzde 75'i İzmir'de faaliyet gösteriyor. Ülkemizden 1 milyar doların üzerinde gelinlik ihracat yapılıyor. Türkiye'nin gelinlik ve abiye ihracatındaki payı, yüzde 70. Fransa, İtalya ve İspanya gibi modada söz sahibi ülkelerle yarışıyoruz."

" Kemeraltı'ndaki bu mağazalar, bizi Avrupa'ya bağlayan yolu gösteriyor"

İzmir'deki sektör öncülüğünün Avrupa'ya açılan kapı olduğunu ifade eden Yıldır, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin gelinlik ve abiye sektöründe durduğu bu güçlü yer tabii ki de İzmir'deki üreticiler sayesinde oluyor. Kemeraltı'nda gezerken, Çankaya'dan geçerken gelinlik mağazalarının ışıl ışıl vitrinlerine, göz alıcı tasarımlarına gururla bakıyoruz. Her biri şehrimizin emeğini, sektörün her kademedeki çalışanlarının alın terini, tasarımcılarımızın yaratıcılığını taşıyor. Kemeraltı'ndaki bu mağazalar, bizi Avrupa'ya bağlayan yolu gösteriyor. Hepsi çok kıymetli. Fuar da kentimizin sektördeki belirleyici konumunu ve uluslararası rekabeti pekiştiriyor. Sektörün öncülerinin buluşma noktası olan fuarımızda, modaya yön veren anlaşmalar yapılıyor, büyük iş bağlantıları gerçekleştiriliyor. Moda demek tasarım ve bu tasarımların sunulduğu podyum demektir. Moda; farklılık, farkındalık, kendini gerçekleştirme… Bunları düşündüğümüzde anlam dünyasına ait bir şey olduğunu söylemek mümkün."

"Ustaların gençlere yol gösterdiği ve çalışmalarını kolaylaştırdığı bu iş birliğini çok olumlu buluyorum"

Fuarla özdeşleşen Gelinlik Tasarım Yarışması'na da değinen Yıldır, şöyle konuştu:

"IF Wedding İzmir'in çok ışıltılı, rengarenk bir vitrini var. 15.'sini düzenlediğimiz Gelinlik Tasarım Yarışması, Avrupa modası dünyasının takip ettiği ve ilham aldığı yarışmamızı bu sene, 'Köklere Dönüş' temasıyla hayata geçiriyoruz. İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin kıymetli temsilcileri, gençlerimize tasarımlarını hayata geçirirken mentorluk yaptı, destek verdi. Ustaların gençlere yol gösterdiği ve çalışmalarını kolaylaştırdığı bu iş birliğini çok olumlu buluyorum. Tüm bu yönleriyle fuarımız, ilk yıllarından itibaren Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından biri haline geldi ve her geçen yıl da büyüyor."

Dünyaca ünlü modacı Fuar İzmir'de

Açılış konuşmasının ardından 'Köklere Dönüş' temalı moda yarışması düzenlendi.

Amerika'nın reality şovlarından "Gelinliğe Evet de (Say Yes To The Dress)" programının yapımcı ve sunucusu dünyaca ünlü modacı Randy Fenoli de fuar kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda onur konuğu jüri üyesi oldu.

Toplamda 97 tasarımcının 243 tasarımla başvurduğu yarışmada, 15 tasarım finale kaldı.

Finale kalan tasarımlar ise fuarın açılışında podyumda sergilendi. Defilenin ardından ise tasarım yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde 19-22 Kasım tarihinde düzenlenecek olan fuar, sektörün temsilcilerini ve önde gelen isimlerini ağırlayacak.