İğneada'da Hamsi Bolluğu Müjdeledi

15.02.2026 11:24
Balıkçılar, havaların soğumasıyla İğneada açıklarında hamsi bolluğundan memnun. 3 bin ton hamsi avlandı.

Karadeniz'de hamsinin izini süren balıkçılar rotalarını Kırklareli'nin İğneada açıklarına çevirdi.

Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'den çok sayıda balıkçı teknesi, havaların soğuması ve kar yağışının ardından İğneada açıklarında bollaşan hamsinin peşine düştü.

Serilen ağları büyük bir umutla toplayan tayfalar, kasalar dolusu hamsiyle limana dönüyor.

Bol miktarda hamsi avlayan ve yükleri nedeniyle limana giremeyen bazı tekneler ise hamsileri küçük balıkçı tekneleriyle limana getirdi.

Hamsi kasaları tırlara yüklenerek İstanbul'a gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 192 tekneye hamsi avcılığı için e-seyir nakil onayı verildiğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarına göre söz konusu tekneler tarafından son bir haftada yaklaşık 3 bin ton hamsi avcılığı gerçekleştirildi.

"Şu anda çok güzel bir bolluk var"

Balıkçı Hasan Kuzgun, AA muhabiirne, hamsinin izini sürerek Balıkesir'den avlanmak için İğneada açıklarına geldiklerini söyledi.

Havaların soğuması ve kar yağışının etkili olduğu bölgede hamsi bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü ifade eden Kuzgun, bol miktarda balık avlayıp limana döndüklerini anlattı.

Hamsi bolluğunun yaklaşık 10 gün daha sürmesini öngördüğünü anlatan Kuzgun, "Şu anda çok güzel bir bolluk var. 2 bin 100 kasa balık aldık, Bulgaristan sınırına yakın bölgeden." dedi.

Kuzgun, avladıkları balıkları tır ve kamyonlarla İstanbul'a gönderdiklerini belirtti.

Balıkçı Salih Aydın ise havaların soğumasıyla İğneada açıklarında hamsi popülasyonunun arttığını ifade etti.

Son günlerde bol miktarda hamsi avladıklarını dile getiren Aydın, balık bolluğunun hem balıkçıları hem vatandaşları memnun ettiğini kaydetti.

Balıkçı Abdullah Ergün de nasiplerini aramak için İğneada açıklarında avcılık faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Son günlerde bol miktarda hamsi avladıklarını bildiren Ergün, şöyle devam etti:

"Bolluktan yüzümüz güldü. Biz buraya Gemlik Körfezi'nden geldik, şu an balıkçı teknelerinin büyük bölümü burada. Şu an Marmara ve Ege'de av az, balıkçıların nasibini alacağı yer burası."

"Hamsinin kilogramı 100 liraya düştü"

Balıkçı İbrahim Tosun da bu yıl İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşandığını vurguladı.

Tüm balıkçı teknelerinin nasibini aldığını aktaran Tosun, "Yani mutluyuz bu balığı görünce. Kedi, köpek, martılarımız bile faydalanıyor. Biz şu an 2 bin kasayla limana döndük, çok mutluyuz, şükürler olsun. Bolluk olunca hamsinin kilogramı 100 liraya kadar düştü." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Balıkçılık, Karadeniz, İğneada, Ekonomi, Güncel, Çevre

