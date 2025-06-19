Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum - Son Dakika
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Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

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Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
19.06.2025 10:39  Güncelleme: 11:34
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Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
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Avcılar'da Babalar Günü'nde 70 yaşındaki adamın inleme sesleri üzerine komşuları sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 2 saat önce evden çıktığı anlaşılan ve telefonla ulaşılan oğlu Burak A. babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi. Ekiplerin zoruyla olay yerine gelen Burak A. babasına camdan bağırarak, "Kimseyi rahatsız etme bu evin içinde. Seni ölüme terk ediyorum" dedi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 15 Haziran Babalar Günü'nde akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. Oğluyla binanın giriş katındaki dairede yaşayan Mehmet Hulusi A.'nın (70) inleme sesleri üzerine komşuları harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler önce giriş katındaki dairede cam kenarındaki yatakta yatan Mehmet Hulusi A.'yı kontrol etti.

Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

BABASINA YARDIM İÇİN GELEN EKİPLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekipler yatağından kalkamadığı tespit edilen yaşlı adamın oğlunu aramasını istedi. Mehmet Hulusi A. bir süre cep telefonundan oğluyla görüştü. Daha sonra bir aparat yardımıyla yaşlı adamdan telefonu alan itfaiye eri, yaşlı adamın oğlu Burak A.'nın tepkilerine maruz kaldı.

Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

"BABAMI BİR YERLERE YERLEŞTİREBİLİR MİYİZ?"

Burak A. telefonda görüştüğü itfaiye erine sert çıkarak "Hiç itfaiyelik ambulanslık bir durum yok. Ben 2 saat önce yanındaydım, onu yıkadım, altını bezledim her şeyi yaptım. Kim arıyor itfaiyeyi" diye sordu. İtfaiye eri ise, "Beyefendi babanız inliyor, bağırıyor, çağırıyor tüm komşularınız da endişelenmiş. Kötü bir şey yapmamış senin komşuların. Sesi buraya geliyor tüm komşuların burada polis de burada." diyerek Burak A.'ya durumu anlattı. Babasının şeker hastası olduğunu söyleyen Burak A. sağlık ekibiyle de bir süre konuşarak, "Biz artık ona bakamayacak duruma geldik. Bir yerlere yerleştirebilir miyiz? Benim oraya gelmem ne anlam ifade edecek" diye sordu.

Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

EKİPLERİN ZORUYLA OLAY YERİNE GELDİ

Daha sonra telefonu alan polis memuru ise Burak A. ile "Siz oğlusunuz olayı büyütmeyin. Üç kurum gelmiş buraya. Sizin babanızın sağlığıyla ilgileniyor. İhbarı komşuları babanızın canından endişe ettiği için vermişler." diye konuştu. Bunun üzerine yaşlı adamın oğlu Burak A. polis memuruna "Beyefendi bilip bilmeden konuşmayın. Tamam geliyorum oraya kapat haydi." diyerek çıkıştı.

Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

HEM EKİPLERLE HEM DE KOMŞULARLA TARTIŞTI

Sokağa gelen Burak A. daire önünde bekleyen ekiplerle tartışmaya devam etti. Bir komşusuyla da tartışan Burak A. "Ben Babalar Günü diye yıkadım temizledim. Sen bana akıl mı veriyorsun" diye bağırdı. Komşu kadının "Birine telefon numaranı ver de seni arayalım" sözleri üzerine daha da sinirlenen Burak A. "Madem bunları söyleyebiliyorsunuz bana babama, 'Telefonun var oğlunu ara' desenize." diye konuştu. Ailenin komşusu olan kadın ise "Bana bağırmaya senin yetkin yok" diyerek yaşlı adamın oğluna tepki gösterdi. Burak A. tartıştığı komşusuna "Tamam artık sus özür diliyorum senden" diye konuştu.

Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

"SENİ ÖLÜME TERK EDİYORUM"

Tartışmanın ardından camdan seslendiği babasına hakaret edip bağıran Burak A. "Kimseyi rahatsız etme bu evin içinde. Kim telefonu açmıyor. Acayip bir yaratık oldun sen. Seni burada ölüme terk ediyorum artık " diye bağırdı. Daireye girmeyen Burak A. ardından beraberindekilerle sokaktan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri de yaşlı adama müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrıldı. Mehmet Hulusi A.'nın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yaman Auto:
    Bu yıl aile yüzyıl mıydı ? hayırlı evlat .. 9 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    inşallah onun yaşına gelmeden onun durumuna düşersin. 8 0 Yanıtla
  • Aa:
    evet babadır atadır of bile denilmez.tqsvip etmiyorum tqbiki ama hasta bakmak yaşlı bakmak zor iştir.kimse işkembeden konusmasin 2 1 Yanıtla
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