İHH, Gazze'ye 10 Milyondan Fazla Yardım Ulaştırdı - Son Dakika
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İHH, Gazze'ye 10 Milyondan Fazla Yardım Ulaştırdı

İHH, Gazze\'ye 10 Milyondan Fazla Yardım Ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları kapsamında gıda, barınma, hijyen ve sağlık alanlarında yüz binlerce kişiye destek ulaştırdığını duyurdu. Vakıf, 10 milyon 135 bin adet sıcak yemek, 9 milyon 385 bin adet ekmek, 176 bin adet gıda kolisi dağıtımında bulundu.

11.09.2024 11:27
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları kapsamında 7 Ekim'den bu yana gıda, barınma, hijyen ve sağlık alanlarında yüz binlerce kişiye destek ulaştırdığını duyurdu. Vakıf, 10 milyon 135 bin adet sıcak yemek, 9 milyon 385 bin adet ekmek, 176 bin adet gıda kolisi dağıtımında bulundu. İHH tarafından bölgede kurulan mobil mutfaklarda ise her gün 35 bine yakın vatandaşa sıcak yemek dağıtılıyor.

Gazze'ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İHH tarafından şehirde; 10 milyon 135 bin 504 adet sıcak yemek, 2 bin 59 tanker içme suyu, 176 bin 832 adet gıda kolisi, 9 milyon 385 bin 902 adet ekmek, 1 milyon 169 bin 368 adet muhtelif gıda (konserve, makarna, hazır yemek paketleri v.b.), 44 bin 33 adet battaniye, 747 bin 855 paket lipid bazlı besin takviyesi, 57 bin 610 adet halı, 20 bin 236 adet elbise, 105 bin 568 adet hijyen paketi ve 129 bin 789 çuval un dağıtımı yapıldı.

GAZZE'YE 12 AMBULANS

İHH tarafından, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın alındı. Ambulansların tamamı AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer bazı yardımlar ise şu şekilde belirtildi:

"2 bin 44 adet çadır, bin 300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 11 bin 311 aileye sebze dağıtımı, 10 bin 168 paket hurma, 340 adet medikal ürün ve 485 litre yakıt."

YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vakıf, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve 1 yardım uçağına çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 41 TIR'lık insani yardım malzemesi desteği verdi.

Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief ve İHH tarafından ortak hazırlanan insani yardım gemileri ile de farklı birçok kalemde 2 bin 650 tona yakın malzeme gönderildi. Gönderilen ilk gemideki yardımlar Gazze'ye ulaştırıldı. İkinci gemideki yardımların bir kısmının Gazze'de dağıtımları yapılırken, bir kısmı ise sınırda şehre girmeyi bekliyor.

Vakıf Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İHH, Gazze'ye 10 Milyondan Fazla Yardım Ulaştırdı - Son Dakika

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