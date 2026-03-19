İl Mili Eğitim Müdürü Yentür: Bu bayram vesilesiyle barış ve kardeşliğin komşu ülkelere yayılmasını istiyoruz

BAHÇELİEVLER'DE bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda bayram dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Allah her günümüzü bayram kılsın. Bayram sevincini, coşkusunu dünyanın her bir yanına yansıtsın. Çocukların kalbindeki güzellik, çocukların gülümsemesi dünyayı sarsın. Barışın ve güzelliğin özellikle coğrafyamızdaki kardeş ve komşu ülkelere bu bayram vesilesiyle de yayılmasını istiyoruz" dedi.

Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen bayram etkinliği, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte ney dinletisi, kutsal emanetler sergisi ziyareti, şiir ve gösterilerle bayram coşkusu yaşandı. Programa Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Avcı, Temel Eğitim Şube Müdürü Burhan Bayrak ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut da katıldı.

Etkinlik, karşılama ile başlarken ney dinletisi sunuldu. Ardından Kutsal Emanetler Sergisi gezildi. Açılış konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarıyla devam eden programda 'İyi Bayramlar' adlı şiir sunuldu, Ramazan davulcusu ve mani gösterisi yapıldı. Programda bayram keseleri dağıtılırken, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan maskot, patlamış mısır ve pamuk şeker standında bayram şenliği düzenlendi.

'TÜRKİYE'DE HUZUR VE GÜVEN VAR'

Etkinlikte konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, "Allah her günümüzü bayram kılsın. Bayram sevincini, coşkusunu dünyanın her bir yanına yansıtsın. Çocukların kalbindeki güzellik, çocukların gülümsemesi dünyayı sarsın. Maalesef dünyanın birçok yerinde zulüm ve kan var, gözyaşı var. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de huzur var, güven var, mutluluk var, barış var. Bu barışın ve güzelliğin özellikle coğrafyamızdaki kardeş ve komşu ülkelere bu bayram vesilesiyle de yayılmasını istiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN EN ÖNEMLİ AMACI'

Eğitimin insani değerlerle taçlanması gerektiğini vurgulayan Yentür, "Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı. Çok şükür bu sene Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanında bütün okullarımızda, sınıflarımızda Ramazan'ı yaşadık. Ramazan, oruç bize en büyük derstir. Ramazan hissedebilmektir. Ramazan iyi insan yetiştirebilmenin aslında en önemli iklimidir. Bu yıl, bu ayda biz çocuklarımıza bunu yaşatmaya çalıştık. Matematik, fizik, kimya, Türkçe elbette çok önemli ama bizim insani değerlerimiz, insanı insan yapan duygular ve değerler hayat boyu lazım olan. Önce iyi insan, hayırlı insan olabilen çocuklar, evlatlar ve nesiller yetiştirmek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en önemli amacı. Arkadaşının üzüntüsünü paylaşan, arkadaşının sevincini arttıran, onun derdiyle hemhal olan, birlikte paylaşmayı öğrenen, kardeş olmayı öğrenen, bir ve beraber ekip ruhuyla güzel işleri başarmanın adımını ve tohumunu atan bir ay oldu çok şükür Ramazan ayı. Ben bu ayda büyük emek ve gayret gösteren okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, bizi yalnız bırakmayan okul aile birliklerine ve velilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DE BAYRAM PLANLARINI ANLATTI

Okul öğrencilerinden Berat Çoban, "Okulumuzun düzenlediği program çok güzel olmuş, bayağı bir ikram vardı. Bayramda arkadaşlarımla gezeceğim" dedi.

'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

8'inci sınıf öğrencisi Nur Neva Tuvaç ise, "Okulumuzda böyle etkinliklerin olması bence insanların birbiriyle bağını güçlendiriyor ve benim için açıkçası çok güzel bir şey. O yüzden bu okulda okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seneye bu okulda olmayacağım maalesef, o yüzden bu etkinlikleri de göremeyeceğim. Diğer kardeşlerimin de, diğer arkadaşlarımın da bu gibi etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Tuvaç, "Bayramda ben bugün Yalova'ya gideceğim, dedemlerin yanına gideceğim. Orada iki gün kalacağım, daha sonra mezarlıkları ziyaret edeceğim dedemle babaannemin. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

'BAYRAMDA HARÇLIK TOPLAMAYA GİDECEĞİM'

Zeynep Kara, "Güzeldi, müdürümüze teşekkür ederim. Çok güzel bir bayram etkinliği vardı, herkes şekerler aldı, kutlamalar yapıldı. Bayramda harçlık toplamaya gideceğim" derken, 11 yaşındaki Zeynep Duru Sustem de, "Mutlu oldum, hafızama kazındı bugün. Ayıcıklar gelmiş, etkinlik düzenlendi, pamuk şekerimi de aldım. Çok mutlu oldum, müdürümüze ve ilçe müdürümüze teşekkür ediyorum. Bayramda babaannemi ziyarete gideceğim, büyüklerimiz her şeyden önemlidir. Biraz da gezmeyi düşünüyorum, inşallah gezebilirim" diye konuştu.

'DERS ÇALIŞACAĞIZ'

Yunus Emre Köse ise, "Müdürümüz bizim için hediyeler hazırlamıştı, fotoğraf çektik güzel bir gündü benim için. Buradan sonra da arkadaşlarımla gezmeye gideceğiz" dedi. Köse, "Arkadaşlarımla geziyorum, yine sınavlarımız başlıyor ders çalışacağız. Tatilde de ders çalıştım, kitap okudum. Aynı şekilde, aynı zamanda oyun oynayacağız, ailemizle gezeceğiz. Hepinizin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.