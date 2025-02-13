İliç'te Maden Faciasının Birinci Yıl Dönümü Anması - Son Dakika
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İliç'te Maden Faciasının Birinci Yıl Dönümü Anması

İliç\'te Maden Faciasının Birinci Yıl Dönümü Anması

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen toprak kaymasında hayatını kaybeden 9 işçi, olayın birinci yıl dönümünde anıldı. Milletvekilleri, ailelere başsağlığı diledi ve benzer kazaların önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

13.02.2025 17:02  Güncelleme: 17:09
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ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybeden 9 işçi, olayın birinci yıl dönümünde anıldı.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, 9 işçi toprak altında kalıp, yaşamını yitirdi. Olayın yıl dönümünde AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yaşamını yitiren maden işçileri için yapılan anıt mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktıktan açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Yeterli, etkin denetimler yapılmış, önlemler alınmış olsaydı belki 9 canımız bugün hayatta olacaktı. Tüm çabamız bir daha bu acıların yaşanmaması ve başka canların, başka ailelerin gözünden yaş gelmemesi. Bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliği için bütün önlemlerin alınarak bu acıların tekrar yaşanmaması için biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Meclis'te hem de yargı sürecinde bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

'RAPOR BİTMEK ÜZERE'

Bir yıl önce bugün üzücü bir olayın yaşandığını belirten AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise "Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir gün. Onlar için çok sıkıntılı bir gün. Onlara sabır diliyorum. Maden kazasından sonra Meclis'te bir araştırma komisyonu kuruldu. Burada iki Erzincan milletvekili de o komisyonda görevliydi. Tüm gurubu bulunan partilerden 22 milletvekili görev aldı. Rapor bitmek üzere. Burada bütün gücümüzle böyle bir kazanın ülkemizde bir daha olmaması için her türlü tedbirin alınması için çalışıyoruz. Onun için çalışmalar sürüyor. Bugün de İliç'te ailelerimizin yeniden yanlarında olduğumuzu üzüntümüzü iletmek ve başsağlığı dilemek için geldik" dedi.

'TÜRKİYE'DE NEDEN MADEN KAZALARI OLUYOR'

Geçen yıl facia haberini alır almaz bölgeye geldiğini ifade eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız ile birlikte 9 canımıza ulaşmak için bütün kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte seferber olduk. Ama onlar Hakk'a yürüdüler. Mekanları cennet olsun. İliç bugün hüzünlü. Erzincan bugün son derece mutsuz. Tam geçen sene bu saatleri yaşayan birisi olarak neler çektiğimizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Danimarka'da hiçbir maden kazası olmazken Türkiye'de neden maden kazaları oluyor? Bundan sonra hiçbir zaman böyle bir felaketi ne görmek istiyoruz ne de yaşamak istiyoruz. 9 canımızı can Erzincan'dan İliç'ten rahmetle, minnetle saygıyla sevgiyle anıyoruz. Anıları önünde saygı ile eğiliyorum. Arzu ediyoruz ki Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşcıer'in dediği gibi güvenli olsun. Alın teri ve emek her zaman hakkını alsın."

Milletvekilleri, yaşamını yitirin işçilerin ailelerine sarılarak acılarını paylaştı.

BİR YIL ÖNCE NELER OLDU

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeninin etrafında biriktirilen toprak, 13 Şubat günü saat 14.28'de kaydı. Toprak altında kalan 9 işçi yaşamını yitirdi. Açılan soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 43 sanık hakkında 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak' ve 'çevreyi taksirle bozmak' suçlarından dava açıldı. Sanıklar, 17 Mart'ta Erzincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İliç'te Maden Faciasının Birinci Yıl Dönümü Anması - Son Dakika

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