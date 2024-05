İmamoğlu: "Bu Şehre Sahip Çıkmak Fatih\'in ve Atatürk\'ün Değerlerine Sahip Çıkmaktır"

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü' etkinliklerinde konuştu. Fatih'in İstanbul'u fethederek kenti, doğu ve batı kültürlerinin buluştuğu bir dünya başkenti haline getirdiğine vurgu yapan İmamoğlu, "İstanbul, ta o zaman adaletin, hoşgörünün simgesi oldu. Bu şehre sahip çıkmak, bu şehrin her türlü ruhuna sahip çıkmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, yeni bir çağ açan değerlerine sahip çıkmaktır. Bu şehre sahip çıkmak, İstanbul'u işgalden kurtarıp, yeniden milletimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır" dedi.

İBB, İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 571. yıl dönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalara, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler; İBB Mehteran Bölüğü, görsel ve ışık gösterileri ile İstanbul'un fethinin canlandırıldığı sahne gösterisi ile renklendirildi. Gösterilerin ardından mikrofona gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"İstanbul'un fethi kenti bir dünya başkenti haline getirdi"

"Dünya tarihi fetihlerle doludur. Ama İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp, yenisini açan çok özel bir fetihtir. İstanbul'un fethi, hissedin ki, çok özeldir. Çünkü bir başka yönü vardır. Çünkü, fethin fatihi çok özeldir. Fatih Sultan Mehmet, sadece 21 yaşında İstanbul'u fethetmek için yola koyulurken, hedeflerini toprakları değil, gönülleri fethetmek olarak tanımlamıştı. Bu büyük bir fark. Büyük bir devlet insanı. ve aynı zamanda bir askeri deha olmanın ve bu hissi en güçlü şekilde yüreğinde yaşatmanın yanı sıra, çok yönlü bir entelektüeldi. Çok iyi eğitim almıştı. Dünyayı biliyordu. Dünyayı tanıyordu o günkü durumda, o günkü çağda. Onun amacı; insanlara boyun eğdirmek değil, herkes için onurlu bir hayat sağlamaktı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da herkesin inanç ve geleneklerini koruyan, adil ve hoşgörülü bir yönetim kurdu. Hiçbir bağnazlığa geçit vermedi. İslam'ın sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı. Manevi değerlerimizi yüceltti. Medeniyetimize, çok büyük güç ve değer kattı. Ortaçağ'ın karanlığındaki batı dünyasına örnek oldu. İstanbul'u, bu kadim kenti, doğu ve batı kültürlerinin buluştuğu bir dünya başkenti haline getirdi. İstanbul, ta o zaman adaletin, hoşgörünün simgesi oldu.

"Burası Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve sizlerin şehridir"

Bakınız; bu şehre sahip çıkmak, bu şehrin her türlü ruhuna sahip çıkmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, yeni bir çağ açan değerlerine sahip çıkmaktır. Bakınız; bu şehre sahip çıkmak, İstanbul'u işgalden kurtarıp, yeniden milletimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır. İstanbul'a sahip çıkmak; böylesi güçlü bir duygudur. Atatürk, ne demişti? 'İstanbul, bizim tarihimizin ve medeniyetimizin özetidir' demişti. Tarihimizin ve medeniyet özeti kadim İstanbul. Ne demek biliyor musunuz? Hiç kimseye ve hiçbir kesime ait değil. İstanbul, 16 milyon hemşehrimizin, 86 milyon vatandaşımızındır; hepimizindir, İstanbul, onu sevenlerin, ona özen ve saygı gösterenlerindir. İstanbul, sizlerindir. Burası Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve sizlerin şehridir. Bunu böyle bilelim ve böyle hissedelim. Asla bu duyguyu unutmayalım. 21 yaşında İstanbul'da gönülleri fethedip, yeni bir çağ açan o Fatih'i, 38 yaşında bu cennet vatanı işgalden kurtarmak için yola koyulan ve tarihi seyrini değiştiren Mustafa Kemal'i, ey hemşehrilerim, sevgili milletimiz, hiç ama hiç aklınızdan çıkarmayın. ve mutlaka o şahsiyetleri tanıyın.

"Savaşı değil, barışı kazandıkları için eşsizlerdir"

Onlar, girdikleri savaşları kazandıkları için değil; onlar, barışı kazandıkları için büyük, barışı kazandıkları için eşsizdirler. Barışı kazandıkları için tarihi, önemli şahsiyetlerdir. Onlar kardeşliğin, hoşgörünün, aklın ve bilimin peşinde koştukları için, insan olmaya değer verdikleri için dünya çapında saygınlar. Yüzyıllar geçse de öyle olacaklar. Fatih ve Atatürk'ün her daim o genç, o güçlü o cesur ruhları, bugünün gençleri, yani sizler için çok değerli bir rehberdir, kılavuzdur. Sevgili gençler; yıkmak değil yapmak için, ayırmak değil birleştirmek için yola koyulduklarında, önlerinde hiç kimse durmadı, duramaz. Yönünüzü geçmişe değil, geleceğe çevirdiğinizde, sizlerin de önünde hiçbir güç duramayacak.

"Herkesten çok kendinize ve birbirinize güvenin"

Onun için sevgili gençler, sizler, Fatih'in İstanbul'u fethedip, yeni bir çağ açtığı yaştasınız. Siz de onun gibi gönülleri ve geleceği fethetmek için her şeye sahipsiniz. Her yerde söylüyorum; sevgili gençler, herkesten çok kendinize ve birbirinize güvenin. Asla birbirinize güvenmekten vazgeçmeyin. Gençlerin birliği ve kardeşliği, birbirinize olan hoşgörünüz, birbirinize olan sevginiz ve saygınız, aranızdaki yıktığımız o önyargı duvarlarıyla birlikte, ülkemizin ve dünyamızın en güçlü teminatı olacaktır. İstanbul'umuzun 571. fetih yıl dönümü kutlu olsun. Gönülleri ve geleceği fethetme yolculuğunda, her birinize sağlıklı ve güzel bir İstanbul yaşamı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum."

571'inci fetih yıldönümü coşkusu, Haluk Levent konseriyle doruğa çıktı.